Стала известна причина ДТП с автобусом в Москве

Дептранс Москвы: Водитель попавшего в ДТП автобуса почувствовал себя плохо

Tекст: Валерия Городецкая

В ведомстве подтвердили информацию о том, что мужчина за рулем потерял управление из-за внезапного недомогания.

«По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на дерево из-за кратковременного ухудшения здоровья. Водитель автобуса – Александр Викторович Трофименко, 1973 года рождения, имеет российское гражданство и стаж вождения 29 лет», – говорится в сообщении дептранса в Max.

Напомним, в результате наезда маршрутного транспорта на препятствие на юге Москвы пострадали 17 человек.

Ранее в Татарстане превышение скорости привело к аварии с участием пассажирского автобуса.

В 2024 году полиция Петербурга зафиксировала резкое ухудшение самочувствия водителя перед массовым ДТП.