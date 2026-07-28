Когда человек осознает, зачем ему дана жизнь, когда он обретает смысл жизни в служении чему-то большему, чем он сам, он больше не определяет свое достоинство через банковский счет или марку машины.0 комментариев
Стала известна причина ДТП с автобусом в Москве
Дептранс Москвы: Водитель попавшего в ДТП автобуса почувствовал себя плохо
Причиной наезда рейсового автобуса на дерево в Москве стало кратковременное ухудшение здоровья водителя, сообщили в столичном департаменте транспорта.
В ведомстве подтвердили информацию о том, что мужчина за рулем потерял управление из-за внезапного недомогания.
«По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на дерево из-за кратковременного ухудшения здоровья. Водитель автобуса – Александр Викторович Трофименко, 1973 года рождения, имеет российское гражданство и стаж вождения 29 лет», – говорится в сообщении дептранса в Max.
Напомним, в результате наезда маршрутного транспорта на препятствие на юге Москвы пострадали 17 человек.
Ранее в Татарстане превышение скорости привело к аварии с участием пассажирского автобуса.
В 2024 году полиция Петербурга зафиксировала резкое ухудшение самочувствия водителя перед массовым ДТП.