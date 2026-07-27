Синоптик Макарова спрогнозировала ежедневные дожди в Московском регионе

Синоптик Макарова сообщила о ежедневных дождях в Москве

Tекст: Катерина Туманова

«В прогнозах осадки небольшие и умеренной интенсивности. Умеренные – это когда за 12 часов можно насчитать до 14 мм, от 15мм уже по Москве осадки считаются сильными. И наиболее интенсивными они будут где-то в середине недели», – сказала она ТАСС.

Макарова подчеркнула, что текущие расчеты являются предварительными, так как интенсивность выпадения осадков точно предсказывается лишь на три дня вперед.

Согласно прогностическим картам, в столице не ожидается экстремальных погодных явлений, а более сильные ливни возможны лишь к востоку от региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Терешонок спрогнозировал аномально теплую вторую половину лета. Терапевт рассказал о способах пережить сильную жару в городе.







