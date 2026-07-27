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Синоптик Макарова спрогнозировала ежедневные дожди в Московском регионе
Синоптик Макарова сообщила о ежедневных дождях в Москве
Умеренные осадки ожидаются на протяжении всей рабочей недели в столичном регионе, при этом наиболее интенсивные ливни пройдут в Москве ближе к середине недели, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.
«В прогнозах осадки небольшие и умеренной интенсивности. Умеренные – это когда за 12 часов можно насчитать до 14 мм, от 15мм уже по Москве осадки считаются сильными. И наиболее интенсивными они будут где-то в середине недели», – сказала она ТАСС.
Макарова подчеркнула, что текущие расчеты являются предварительными, так как интенсивность выпадения осадков точно предсказывается лишь на три дня вперед.
Согласно прогностическим картам, в столице не ожидается экстремальных погодных явлений, а более сильные ливни возможны лишь к востоку от региона.
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