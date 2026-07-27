  • Новость часаКузнецова назвала День памяти детей Донбасса приговором пособникам Киева
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    Заводы Прибалтики умирают без российского рынка
    Путин спрогнозировал утрату Украиной западных земель
    Разъяренная толпа прогнала львовских военкомов камнями и асфальтом
    Долиной подарили новую квартиру
    Путин призвал бороться с захватом российских танкеров как с пиратством
    Минобороны: Ударные БПЛА поразили два украинских сухогруза
    Путин заявил о важности сферы «москитного флота»
    Путин раскрыл свои техники восстановления сил при больших нагрузках
    Сэм Альтман объявил о достижении точки сингулярности в гонке ИИ
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Гангутская победа заставила считаться с Россией на море

    День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И если глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – символичнее даты не найти.

    4 комментария
    Тимур Ахмедов Тимур Ахмедов ИИ лишает людей видимости

    Вы снимаете ролик, пишете пост, вкладываете душу. А ИИ берет вашу экспертизу, переваривает, выплевывает пользователю в виде краткой сводки – и ваш контент остается не у дел. Цитирование без визитации – вот новая реальность.

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чувство родной земли помогает остаться людьми в эпоху цифры

    Мы неизбежно дорастем до представления о том, что любая земля свята. Человеку земля нужна как союзник. Любой валун можно считать пупом земли. Любое дерево – священным. В этом больше нет язычества. Это последняя надежда человека, которому некуда отступать.

    9 комментариев
    27 июля 2026, 07:13 • Новости дня

    «Северяне»: В Черниговской области стали пропадать без вести инвалиды ВСУ

    В Черниговской области пропали без вести первые солдаты ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях фронта и узнали, как в Черниговской области стали пропадать бойцы ВСУ старше 50 лет с возрастными и психическими болезнями.

    «В подразделениях 143 омбр ВСУ в Черниговской области появились первые пропавшие без вести военнослужащие. По сообщениям родственников украинских солдат, большая часть из них была предпенсионного возраста (старше 50 лет) с хроническими заболеваниями, а некоторые даже имели психические расстройства, в том числе вызывающие временную амнезию», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и Малой Слободке. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 700 метров. Стрелковые бои не утихают в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, в окрестностях и лесных массивах южнее Иволжанского.

    В ходе зачистки подвалов Рыжевки штурмовики «Севера» взяли в плен одного солдата ВСУ.

    На Харьковском направлении стрелковые бои продолжаются в сёлах Ивановка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь, в Бакшеевке, около Шевченково, в Веровке и в лесных массивах Волчанского района. На Волчанском направлении штурмовики  продвинулись на 16 участках до 900 метров.

    На Великобурлукском направлении бои идут западнее села Петро-Ивановка, а также в селе Устиновка.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях). Один военнослужащий ВСУ взят в плен», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России взяли в плен в Белицком (ДНР) переодетых украинских диверсантов. Су-34 уничтожили пункты дислокации ВСУ и управления БПЛА в ДНР и Сумской области. Су-34 пятью бомбами поразили расположение 63-й бригады ВСУ в Щурово.

    26 июля 2026, 09:10 • Новости дня
    ВС России уничтожили американо-украинский центр производства дронов в Киеве

    Российские войска поразили заводы по производству беспилотников в Киеве

    ВС России уничтожили американо-украинский центр производства дронов в Киеве
    @ Михаил Мокрушин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности на Украине и портовой инфраструктуре в Одесской области, сообщает Минобороны России.

    Вооруженные силы России атаковали объекты в Киеве и порту Черноморск, передает Минобороны. Целями стали предприятия, производящие беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним, а также места хранения военных грузов.

    В Киеве было поражено промышленное предприятие «Смарт интеллиджент систем». Завод занимался выпуском дронов различных модификаций, включая корпуса, навигационные приборы, оптику и аккумуляторы для аппаратов средней и большой дальности.

    Также удару подверглось место сборки и хранения беспилотников в юго-западной части украинской столицы. На этом объекте при участии специалистов американо-украинской компании ежемесячно производилось до одной тыс. дронов, в том числе ударные AQ-400 Scythe, AQ-100 Bayonet и разведывательные RQ-100 Scout. В порту Черноморск уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами для обеспечения ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удары по местам сборки дальних беспилотников ВСУ.

    Днем ранее армия России уничтожила суда с военными грузами в портах Одессы и Черноморска.

    До этого Вооруженные силы поразили оборонные заводы в Киеве.

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    26 июля 2026, 12:42 • Новости дня
    Поддубный сообщил о железнодорожной изоляции Запорожья

    Удары армии России парализовали железнодорожное сообщение в Запорожье

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Город Запорожье на протяжении трех суток остается без пассажирских поездов из-за масштабного повреждения логистической инфраструктуры, что серьезно осложняет маневры украинских сил, заявил военкор, Герой России Евгений Поддубный.

    Третьи сутки пассажирские поезда не могут добраться до Запорожья, информирует Поддубный в Mах. «Город фактически оказался отрезан от железнодорожного сообщения с другими регионами», – цитирует он слова министра инфраструктуры киевского режима Николай Калашник.

    Подобное ограничение логистических возможностей противника стало прямым результатом системных ударов Вооруженных сил России по объектам украинской железнодорожной инфраструктуры. Изоляция города значительно осложняет снабжение подразделений ВСУ.

    Отсутствие транспортного сообщения сильно сказывается на маневрах украинских сил. Это имеет особое значение на фоне активного наступления российских войск и выполнения задачи по окружению укрепрайона противника в Орехове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе российские войска уничтожили локомотивы и вагоны логистического узла ВСУ в Запорожской области. Несколько дней назад беспилотники «Герань» поразили военные эшелоны противника с грузами в этом регионе. Зимой украинская компания «Укржелдорога» уже останавливала движение поездов между Днепропетровском и Запорожьем из-за повреждения инфраструктуры.

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    26 июля 2026, 13:50 • Видео
    США наводнили агенты Кубы

    Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

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    26 июля 2026, 11:17 • Новости дня
    Разъяренная толпа прогнала львовских военкомов камнями и асфальтом

    Жители Львова забросали камнями и кусками асфальта сотрудников местных ТЦК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Очередное видео конфликта людей с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК) появилось в украинских соцсетях. Видео инцидента опубликовало украинское издание «Страна».

    Очередной конфликт граждан с представителями военкоматов попал на видео, передает ТАСС. Инцидент произошел во Львове, где прохожие вступились за мужчин и прогнали сотрудников территориального центра комплектования, используя камни и куски асфальта (видео инцидента опубликовано в Мах-канале газеты ВЗГЛЯД).

    На опубликованных кадрах видно, как военкомы спешно отступают под градом летящих предметов. Пытаясь отбиваться, они не решаются вступать в открытое столкновение с возмущенной толпой. В соцсетях регулярно появляются подобные ролики из разных городов, демонстрирующие силовое противостояние граждан и мобилизационных патрулей, которых прозвали «людоловами».

    Украинские власти заявляют о необходимости проведения реформ, но подчеркивают невозможность отказа от мобилизационных мероприятий. Военкоматы подтверждают наличие обязательных планов по призыву. При этом, несмотря на уличные облавы, украинская армия продолжает испытывать острый дефицит личного состава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее толпа местных жителей перевернула служебный автомобиль военкомата во Львове. После этого инцидента украинская полиция провела масштабную облаву для поимки участников конфликта. На фоне подобных событий украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил об угрозе массового силового противостояния в стране.

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    26 июля 2026, 10:46 • Новости дня
    Эксперты спрогнозировали создание гибридного флота из кораблей и БПЛА

    Эксперты ЦБСТ спрогнозировали радикальную трансформацию ВМФ

    Эксперты спрогнозировали создание гибридного флота из кораблей и БПЛА
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гибридизация станет доминирующим трендом в развитии военно-морских сил на ближайшие десятилетия и приведет к созданию сети, объединяющей классические корабли и беспилотные платформы.

    Доминирующим трендом в развитии военно-морских сил на ближайшие десятилетия станет гибридизация, передает ТАСС. Такое мнение высказали специалисты Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).

    «Беспилотные технологии стремительно меняют как средства боевых действий, так и тактику вооруженной борьбы на море. Авианосцы, эсминцы, фрегаты и корветы – по-прежнему главные боевые единицы на море. Однако едва ли не ключевым показателем боевой эффективности флота становится беспилотный компонент и степень «человеко-машинной» интеграции. Доминирующий тренд развития военно-морских сил на ближайшие десятилетия – это так называемая «гибридизация»», – заявили в ЦБСТ.

    По словам экспертов, этот процесс предполагает радикальное изменение принципов организации флота. Речь идет о масштабной интеграции надводных и подводных автономных комплексов в единый информационный контур вместе с экипажными судами. Автономные морские беспилотники представляют собой модульные платформы различного размера, которые легко адаптируются для разведки, патрулирования, логистики и боевого применения.

    Специалисты подчеркнули, что для защиты такого технологичного флота от атак беспилотных аппаратов потребуется надежная эшелонированная оборона. Это подразумевает создание сети модульных радиолокационных станций, различных датчиков, а также новых средств перехвата и радиоэлектронной борьбы. В России многие решения для создания флота нового поколения можно реализовать на базе доступных компонентов, задействовав существующие производственные мощности.

    В ЦБСТ резюмировали, что гибридизация радикально изменит облик ВМФ, обеспечив новые возможности и снизив риски для экипажей. Однако для такой трансформации необходимо активное участие частных инженерных команд, обладающих опытом разработки безэкипажных средств, систем навигации и связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия запланировала постройку шести гибридных кораблей для управления беспилотниками.

    Месяцем ранее компания «Рособоронэкспорт» представила на военно-морском салоне в Кронштадте новейшие безэкипажные катера.

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    26 июля 2026, 22:09 • Новости дня
    Путин раскрыл свои техники восстановления сил при больших нагрузках

    Путин дал совет, как всегда быть в форме

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин во время встречи с военнослужащими ВМФ ответил на вопрос о личном способе сохранения работоспособности при интенсивных нагрузках и методах «перезагрузки» за короткое время.

    В ходе беседы Верховного главнокомандующего с военнослужащими ВМФ гвардии подполковник Дмитрий Пряников поинтересовался у Владимира Путина, есть ли у главы государства, работающего в плотном графике, способ для того, чтобы «прийти в себя, перезагрузиться за пять-семь минут, когда уже совсем не остается сил»?

    «Силы надо экономить, так чтобы всегда быть в строю. Это первое», – приводит пресс-служба Кремля ответ Путина. – «Второе. Вы знаете, то, чем я занимаюсь, это такая своеобразная деятельность, она сопряжена с большим количеством разнородных задач.  <...>В ходе дня приходится встречаться с разными коллегами, с разными людьми из разных отраслей. Все время, иногда мгновенно приходится переключаться с одной темы на другую, с одной на другую. И в целом это немножко разгружает. Потому что, как известный человек говорил, отдых – это смена видов деятельности».

    Кроме того, президент посоветовал не забывать о физических нагрузках, спорте и любимых увлечениях, например, прослушивании музыки. Особое внимание он обратил на необходимость следить за режимом дня и высыпаться.

    Напомним, в 2024 году российский лидер призвал заниматься спортом «каждый божий день».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин подписал фотографию для сестры российского военного моряка. Президент заявил, что российские военные пишут историю страны.

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    26 июля 2026, 12:13 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по военно-логистической сети ВСУ
    ВС России нанесли массированный удар по военно-логистической сети ВСУ
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская армия атаковала военно-промышленные комплексы и логистические узлы противника, уничтожив производственные мощности и места хранения техники, сообщили в Минобороны.

    Ночью Вооруженные силы РФ осуществили групповой удар высокоточным оружием по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Эти объекты занимались сборкой и хранением беспилотников, уточнили в Минобороны в Max.

    Также военные поразили промышленное предприятие «Смарт интеллиджент систем», осуществлявшее производство беспилотных летательных аппаратов различных модификаций и комплектующих к ним, включая корпуса, электронные компоненты для БПЛА большой и средней дальности, навигационные приборы, оптику и аккумуляторы;

    Кроме того, были поражены места сборки и хранения БПЛА в юго-западной части Киева, где с привлечением специалистов украинско-американской компании осуществлялось ежемесячное производство до 1 тыс. БПЛА различного типа, в том числе ударных AQ-400 «Scethe» («Коса»), AQ-100 «Bayonet» («Штык») и разведывательных RQ-100 «Scout» («Скаут»).

    Кроме того, были ликвидированы объекты в порту в порту «Черноморск» Одесской области, которые использовались для хранения военных грузов и топлива.

    Удары беспилотниками «Герань» пришлись по промышленному комплексу в Конотопе Сумской области, где расположены завод ООО «Мотордеталь-Конотоп» и Конотопский литейно-механический завод – они производили детали для двигателей, передает телеканал «Звезда».

    В Кривом Роге уничтожен гипермаркет сети «Эпицентр», применявшийся как военный склад. Беспилотники также разрушили АЗС «Marshal» в населенном пункте Валки Харьковской области и подстанцию в Бурыни Сумской области, подчеркнул военно-аналитический портал Lostarmour в Max.

    Накануне российские силы подорвали логистические центры «Новой почты» в Запорожье и Сумах, уничтожив стоянки грузовой техники.

    На границе Харьковской и Полтавской областей сгорели все автозаправочные станции.

    Также в порту «Николаев» были поражены десантный катер, три сухогруза и балкер (специальное грузовое судно) в порту «Николаев» и в Чёрном море, заявили в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные атаковали предприятия по производству беспилотников в Киеве и порту Черноморск.

    Днем ранее армия России нанесла поражение логистическим центрам и местам хранения дронов большой дальности.

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    26 июля 2026, 19:56 • Новости дня
    Минобороны: Ударные беспилотники поразили два украинских сухогруза

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские ударные беспилотники успешно атаковали два судна типа балкер в Днепро-Бугском лимане, которые доставляли военные грузы для украинской армии.

    Российские военные нанесли удар по двум сухогрузам в Днепро-Бугском лимане, передает РИА «Новости». Судна типа балкер использовались для транспортировки военных грузов в интересах украинских сил.

    «Ударными беспилотными летательными аппаратами в Днепро-Бугском лимане поражены еще два судна типа балкер, осуществлявшие доставку военных грузов», – сообщили в оборонном ведомстве.

    В министерстве подчеркнули, что Вооруженные силы России продолжают наносить удары по украинской портовой инфраструктуре и морским судам, которые задействованы для снабжения войск противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 июля Вооруженные силы России поразили два буксира в порту Николаева и два судна с военными грузами для Черноморска.

    Двумя днями ранее российская армия нанесла прицельные удары по двум сухогрузам на переходе морем.

    20 июля военные уничтожили в порту Одессы два сухогруза в момент разгрузки снаряжения для ВСУ.

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    26 июля 2026, 08:10 • Новости дня
    Минобороны сообщило об ударах по украинским военным заводам

    Российские войска нанесли удар по заводам беспилотников в Киеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные осуществили групповой удар высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и портовой инфраструктуре, сообщили в Минобороны Россиии.

    Вооруженные силы России нанесли масштабный удар с использованием высокоточного оружия наземного и воздушного базирования по объектам на Украине, сообщает Минобороны. Целями стали военные предприятия в Киеве и портовая инфраструктура в Одесской области.

    В украинской столице были поражены заводы, которые занимаются производством, сборкой и хранением беспилотников различного назначения, а также комплектующих к ним. Удар был нанесен минувшей ночью.

    Кроме того, российские войска атаковали объекты в порту «Черноморск» Одесской области. Эта инфраструктура использовалась украинской стороной для доставки и хранения военных грузов, а также горюче-смазочных материалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 июля российские военные поразили два сухогруза в портах Одессы и Черноморска.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли массированный удар по оборонным заводам Киева.

    До этого армия атаковала критически важные логистические узлы украинских войск.

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    26 июля 2026, 17:29 • Новости дня
    Песков: Россия видит дуализм в позиции Трампа по украинскому конфликту
    Песков: Россия видит дуализм в позиции Трампа по украинскому конфликту
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон демонстрирует двойственный подход к украинскому конфликту, одновременно поставляя оружие и заявляя о готовности содействовать мирному урегулированию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «В американской позиции мы наблюдаем такой дуализм. С одной стороны, они поставляют оружие Украине, хотя президент Трамп говорит, что, дескать, мы не знаем, кому мы поставляем, мы НАТО поставляем, все остальное – не наше дело», – подчеркнул официальный представитель Кремля, передает ТАСС.

    По словам Пескова, одновременно с поставками вооружений Соединенные Штаты искренне выражают желание помочь в достижении мира. Москва приветствует такую позицию и намерена использовать собственную готовность к диалогу для поддержки этих стремлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Кремля призвал извлечь выгоду из противоречивых подходов американской администрации.

    В середине июля президент США выразил уверенность в готовности Москвы к скорому подписанию мирного договора.

    В начале месяца лидеры двух стран обсудили по телефону пути политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса.

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    26 июля 2026, 14:43 • Новости дня
    Сотрудники украинского военкомата похитили священника канонической церкви

    Сотрудники ТЦК похитили клирика Ивано-Франковской епархии УПЦ

    Сотрудники украинского военкомата похитили священника канонической церкви
    @ armyinform.com.ua

    Tекст: Ольга Иванова

    В городе Калуш Ивано-Франковской области представители территориального центра комплектования задержали и увезли 58-летнего протоиерея Владимира Приймака.

    Сотрудники военкомата на Украине похитили клирика Ивано-Франковской епархии канонической Украинской православной церкви Владимира Приймака, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел в городе Калуш.

    «ТЦК похитил 58-летнего клирика Ивано-Франковской епархии УПЦ протоиерея Владимира Приймака после инцидента возле его дома в Калуше», – заявили в Союзе православных журналистов. Священнослужителя увезли под предлогом оформления заявления на правонарушителя, который ворвался на его участок.

    Прибывшие полицейские предложили отцу Владимиру проехать с ними для подачи заявления, однако вместо этого его доставили в военкомат. По данным Союза православных журналистов, священника, имеющего проблемы с сердцем, удерживают в распределительном центре.

    Украинские власти проводят масштабную кампанию против УПЦ, ссылаясь на ее связи с Россией. В разных регионах страны запрещается деятельность УПЦ, СБУ заводит уголовные дела против духовенства, проводит обыски в храмах и монастырях. Многие священнослужители находятся под арестом или осуждены.

    Сотни храмов УПЦ были силой захвачены раскольниками при поддержке местных властей, при этом верующие и священники подвергаются насилию. С 23 сентября 2024 года на Украине действует закон, позволяющий полностью запретить Украинскую православную церковь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля представители военкомата задержали настоятеля Введенского храма УПЦ Павла Степанюка в Ровненской области.

    В конце июня сотрудники ТЦК отправили в военный учебный центр клирика Винницкой епархии Виталия Карпуся.

    Месяцем ранее украинские силовики похитили священнослужителя Тульчинской епархии Владимира Заднепрянца.

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    26 июля 2026, 08:16 • Новости дня
    Cилы ПВО уничтожили 133 беспилотника ВСУ над Россией

    Российские военные за ночь перехватили 133 украинских дрона над регионами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы ПВО за ночь сбили 133 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило министерство обороны России.

    Отечественные системы защиты воздушного пространства ликвидировали 133 дрона противника над территорией страны, передает Минобороны.

    «В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 25 июля т.г. до 8.00 мск 26 июля т.г. дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – говорится в официальном сообщении военного ведомства.

    Уточняется, что вражеские аппараты были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные отразили масштабную атаку 328 украинских беспилотников.

    Днем ранее дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 210 вражеских дронов над тринадцатью регионами страны.

    Девятнадцатого июля массированный налет 161 аппарата затронул Москву и южные территории России.

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    27 июля 2026, 06:44 • Новости дня
    Кузнецова назвала День памяти детей Донбасса приговором пособникам Киева

    Кузнецова: День памяти детей Донбасса стал приговором спонсорам Киева

    Tекст: Катерина Туманова

    Более 500 детей погибло от агрессии Киева с 2014 года, более 2 тыс. пострадало, и День памяти детей – жертв войны в Донбассе становится приговором для тех, кто поддерживает эту военную машину, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

    «Это дата, которая выносит приговор для той международной коалиции, которая покупает снаряды или производит снаряды, которые убивают детей. Эта дата, несомненно, приговор для тех политических сил, которые развязали войну в Донбассе, для тех, кто производит оружие, финансирует войну на Украине и кто питает террористический киевский режим», – сказала она ТАСС.

    Кузнецова подчеркнула, что эта скорбная дата имеет огромное значение для всего мира. Ни у кого не осталось сомнений в террористической природе киевского режима, который наносит удары по мирным жителям и гражданским объектам, считает она.

    «Есть цифры статистики. Это более 500 погибших детей. Почему говорю более? Потому что обстрелы продолжаются. И жертвами киевского режима становятся дети не только Донбасса, но и приграничных территорий. Всего, по общим подсчетам, пострадало более 2 тыс. детей», – добавила.

    Вице-спикер отметила, что в ходе поездок в Донбасс собирается доказательная база для наказания виновных.

    Памятная дата отмечается ежегодно 27 июля. Она была установлена в 2022 году указом главы ДНР в память о 22 погибших при массированном ударе ВСУ по Горловке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад в  Донбассе и Новороссии почтили память детей-жертв войны. Кузнецова в апреле призвала создать День памяти жертв неонацистских преступлений. В Запорожской области в июле 2026 года объявили траур после смертельного удара ВСУ по Кирилловке.


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    26 июля 2026, 22:45 • Новости дня
    Медведев высмеял угрозы Каллас в адрес участников СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ироничной форме прокомментировал последние высказывания главы евродипломатии Каи Каллас, которая заявила о приближении ЕС к тому, чтобы запретить участникам СВО въезд в страны объединения.

    «Какая-то Кая со товарищи заявила, что Евросоюз близок к тому, чтобы пожизненно запретить участникам СВО въезд на территорию ЕС. Вот уж напугали ежа голым <...>. Нужно упрашивать Евросоюз поскорее сделать это», – написал он в Telegram.

    Медведев пояснил, что в этом случае миллионы россиян на десятилетия утратят  иллюзии про «чудесные Европы» и станут презирать всё европейское.

    «Но именно это ведь нам и надо!» – отметил зампред Совбеза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Такер Карлсон назвал Каю Каллас тупой. Новые санкции дают основу для визового запрета в отношении участников СВО. Саммит ЕС  отправил на доработку идею Каллас о запрете въезда на территорию ЕС участникам СВО.


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    26 июля 2026, 17:28 • Новости дня
    ВСУ заметили за строительством оборонительного сооружения возле города Мена

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска начали возведение защитных линий южнее города Мена, который находится в Черниговской области.

    Вооруженные силы Украины активно создают оборонительные сооружения в 90 километрах от государственной границы. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает РИА «Новости».

    «Командование ВСУ строит оборонительные сооружения южнее города Мены (Черниговская область), в 90 километрах от государственной границы», – отметил собеседник агентства.

    Кроме того, представители силовых ведомств добавили, что украинское командование продолжает увеличивать численность боевых групп 143-й отдельной механизированной бригады в этом регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае украинское командование перебросило в Черниговскую область вторую роту 143-й отдельной механизированной бригады.

    Весной инженерные подразделения ВСУ усилили возведение эшелонированной обороны в соседней Сумской области.

    Для создания противотанковых заграждений на севере страны местные цементные заводы производят специальные бетонные пирамиды.

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    26 июля 2026, 12:16 • Новости дня
    Главком ВМФ сообщил о скором возвращении в строй крейсера «Адмирал Нахимов»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144.2М «Адмирал Нахимов» завершает испытания после модернизации и войдет в состав Военно-морского флота РФ уже в текущем году, сообщил главком ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.

    Обновленный боевой корабль вернется на службу уже в текущем году, передает ТАСС. Сейчас крейсер проходит полномасштабные испытания, которые позволят подтвердить его готовность к выполнению боевых задач.

    Информацию о скором возвращении корабля подтвердил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал флота Александр Моисеев в эфире программы «Военная приемка». «Не будем загадывать. Я думаю, реализуем планы этого года. В этом году. Идут полные испытания», – заявил военачальник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ОСК Андрей Пучков заявил о влиянии обновленного крейсера на концепцию американского флота. В начале лета самый крупный надводный корабль ВМФ России перешел к финальной стадии проверок. В прошлом году судно вышло на первый этап заводских ходовых испытаний в Белом море.

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