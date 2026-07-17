Демография – не только рождаемость,но и доля дееспособных лет внутри жизни. Можно не наращивать количество людей, а удлинять эффективный срок уже живущих: сжимать болезнь к концу, отодвигать немощь, держать человека в силе дольше.0 комментариев
Сотрудники ТЦК похитили настоятеля православного храма
Сотрудники ТЦК похитили настоятеля православного храма Павла Степанюка
Представители территориального центра комплектования задержали отца Павла Степанюка, проигнорировав наличие у него официальных документов об уходе за больной матерью.
Инцидент произошел в селе Залавье, передает РИА «Новости». «Сотрудники ТЦК похитили настоятеля Введенского храма УПЦ села Залавье в Ровненской области - отца Павла Степанюка», – сообщил телеканал «Первый казацкий».
Задержание состоялось вопреки законным основаниям для отсрочки. Священнослужитель имел на руках все необходимые справки, подтверждающие потребность в постоянном уходе за родственницей.
Местные власти продолжают масштабную кампанию против канонической церкви. Служба безопасности заводит уголовные дела на духовенство, проводит обыски и ищет доказательства антигосударственной деятельности.
Раскольники при поддержке чиновников силой захватывают сотни приходов, применяя насилие к верующим. Осенью 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий полностью запретить деятельность религиозной организации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на западе Украины сотрудники военкомата насильно увезли на полигон настоятеля Покровского храма. В начале июня представители одесского ТЦК похитили больного священнослужителя канонической церкви.
Всего с начала года украинские власти принудительно мобилизовали более двадцати клириков и монахов УПЦ.