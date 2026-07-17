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В прокуратуру переданы антикоррупционные иски против глав двух областных судов
Верховный суд передал в прокуратуру иски против глав двух областных судов
Надзорное ведомство подготовит судебные претензии из-за незаконного обогащения исполняющего обязанности главы Самарского областного суда и председателя Тульского областного суда в отставке.
Верховный суд передал Генпрокуратуре материалы для антикоррупционных исков против двух руководителей областных судов. Инстанция направила документы для принятия соответствующих мер.
«По поручению председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова в надзорное ведомство направлены материалы для предъявления антикоррупционных исков в отношении исполняющего обязанности председателя Самарского областного суда Александра Шилова и председателя Тульского областного суда в отставке Игоря Пыленко», – заявили ТАСС в пресс-службе суда.
Представители ведомства пояснили, что причиной такого решения стали обнаруженные у судей и их родственников активы. Их размер существенно превышает официально задекларированные доходы. Кроме того, выявлены факты использования судебной системы в целях личного обогащения.
Александр Шилов руководит Самарским областным судом в статусе исполняющего обязанности с весны 2025 года. Ранее он занимал пост заместителя председателя, а до этого работал обычным судьей. Игорь Пыленко возглавлял Тульский областной суд на протяжении пяти лет и ушел в отставку осенью 2012 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае председатель Верховного суда поручил направить в Генпрокуратуру документы для антикоррупционного иска против двух других судей.
В середине апреля московский суд обратил в доход государства имущество бывшего заместителя председателя Воронежского областного суда. А в начале апреля Верховный суд передал в надзорное ведомство материалы о коррупции кубанских судей.