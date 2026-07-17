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Мерц допустил появление новой ядерной доктрины в Европе
Германия и Франция начали обсуждать новые подходы к ядерному сдерживанию в Европе, которые в перспективе могут привести к созданию новой доктрины. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц после заседания франко-германского совета министров с участием президента Франции Эммануэля Макрона.
«Я впервые принял предложение президента Франции совместно подумать над этим ядерным сдерживанием», – сказал Мерц на совместной пресс-конференции с французским лидером, передает РИА «Новости».
Канцлер напомнил, что ранее Франция уже предлагала расширить действие своего ядерного потенциала на Германию. По его словам, с таким предложением выступал еще президент Франции Шарль де Голль, однако тогда Берлин отказался от этой идеи.
«Германия тогда так и не приняла его. Нам и не нужно было его принимать, потому что мы жили в другом мире», – отметил Мерц.
По словам главы немецкого правительства, ситуация изменилась, поэтому Берлин намерен активнее участвовать в обсуждении вопросов стратегического сдерживания. Он сообщил, что Германия впервые примет участие в учениях с использованием обычных вооружений, чтобы определить возможности для укрепления европейской системы безопасности.
«И сейчас мы впервые примем участие в таких учениях с использованием обычных вооружений, чтобы понять, где мы можем достичь общих целей, а именно – улучшения системы сдерживания в Европе», – заявил канцлер.
Мерц подчеркнул, что возможное сотрудничество с Парижем не заменит участие Германии в ядерной политике НАТО, а станет дополнительным направлением. По его словам, Берлин намерен изучить французское предложение и оценить варианты повышения обороноспособности.
«Возможно, в итоге это приведет к созданию новой доктрины, но сегодня говорить об этом еще слишком рано», – заявил канцлер ФРГ.
Он добавил, что специальная группа должна рассмотреть различные стратегические варианты и подготовить предложения по постепенному укреплению обороны Германии.
Ранее агентство DPA сообщало со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, что Германия и Франция предпринимают первые практические шаги в сфере ядерного сдерживания. В частности, осенью немецкие военнослужащие могут принять участие во французских ядерных маневрах.
Напомним, лидеры Франции и Германии начали двухдневные переговоры для ускоренного развития европейского оборонного комплекса. Весной Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц объявили о создании руководящей группы высокого уровня по ядерному сотрудничеству.
Ранее немецкий канцлер сообщил о ведении переговоров с европейскими партнерами о возможностях совместного ядерного сдерживания.