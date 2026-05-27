    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией
    В Казахстане подтвердили начало строительства АЭС Росатомом в 2027 году
    Вагенкнехт призвала Мерца спасти Германию и уйти в отставку
    Минтранс предложил ввести постоплату автомобильных парковок
    Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан
    ФСБ: Эстония пытается отойти от договоренностей по границе на Чудском озере
    Зеленский пожаловался Трампу на критическую нехватку систем ПВО
    Премьер Болгарии призвал Европу изменить подход к украинскому конфликту
    Росздравнадзор решил законодательно отменить бумажные рецепты на лекарства
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему россияне заигрались в девяностые

    Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Связи России с соседями ждут приливы и отливы

    Отношения России с ее соседями – это волнообразный процесс. За откатами, которые мы видим сейчас, в будущем последует их возвращение в более выгодное для нас русло. Нужно думать вдолгую и не воспринимать трагически каждый «прилив» и «отлив» в наших отношениях.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выгодно ли быть одиноким

    Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.

    27 мая 2026, 22:04 • Новости дня

    Трамп назвал фейк о «влиянии России» на выборы США величайшим обманом истории

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп назвал обвинения в российском вмешательстве в выборы США «одним из величайших и опаснейших обманов» в истории страны.

    Президент США охарактеризовал обвинения в российском вмешательстве в выборы 2016 года как опаснейший обман, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что директор национальной разведки Тулси Габбард смогла обнаружить доказательства сфабрикованности этого заговора.

    «Она вскрыла горы улик, связанных с мистификацией «Россия, Россия, Россия» – вероятно, одним из величайших обманов в истории нашей страны… Эта мистификация «Россия, Россия, Россия» – величайший обман и к тому же очень опасный», – сказал политик на заседании американского правительства.

    В 2016 году американские спецслужбы обвинили Москву в попытках повлиять на исход голосования. Однако в апреле 2019 года Министерство юстиции США опубликовало официальный доклад, подтверждающий полное отсутствие доказательств подобного сговора.

    Директор нацразведки Тулси Габбард заявила об отсутствии попыток Москвы помочь Трампу в 2016 году.

    Она охарактеризовала действия администрации Барака Обамы многолетним государственным переворотом.

    26 мая 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ западных дипломатов покидать Киев

    Эксперт Козюлин: ЕС превращает своих дипломатов в Киеве в «живой щит»

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на заявления посла Евросоюза Катарины Матерновой о том, что ЕС «никуда не уйдет» из Киева, определенные меры предосторожности, вероятно, будут приняты. Возможно, из украинской столицы без лишней огласки вывезут часть персонала европейских посольств. Та же часть сотрудников, что останется на местах, превратится фактически в «живой щит», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин.

    «В феврале 2022 года, аккурат к СВО, иностранные дипломатические миссии бежали из Киева. Сейчас же посольства стран ЕС нарочито отказываются уезжать несмотря на прямые предупреждения Москвы», – отметил военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    По его мнению, причина заключается в том, что в Брюсселе утвердилась позиция: «они должны быть на стороне Украины принципиально и стойко». Вместе с тем, несмотря на заявления посла Евросоюза Катарины Матерновой о том, что «ЕС никуда не уйдет», на деле определенные меры предосторожности будут приняты, считает собеседник.

    «В Европе представляют потенциал ВС России и понимают риски. Я допускаю, что тайно и без лишней огласки какую-то часть персонала европейских посольств и их семьи вывезут из украинской столицы. Официальных сообщений ожидать не стоит. На словах евроэлита продолжит вести себя как оловянные солдатики», – рассуждает Козюлин.

    Та же часть сотрудников дипмиссий, что останется на местах, превратится фактически в «живой щит». Эксперт напомнил, что в Киеве под прикрытием мирных жителей и иностранных дипломатов сосредоточено большое количество военных производств: речь идет в том числе о сборке дронов. Эти предприятия могут стать потенциальными целями российской армии.

    «Россия меняет тактику ведения войны. Поэтому Москва выступила с предупреждением», – отметил аналитик. Он обратил внимание, что Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с Марко Рубио довел до США необходимость эвакуировать свой дипломатический персонал из Киева. «Министр иностранных дел России посчитал необходимым сделать это лично, дабы избежать серьезных политических кризисов», – заключил Козюлин.

    Ранее посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова отреагировала на заявление МИД России с анонсом системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и призывом членам иностранных дипмиссий покинуть Киев. «ЕС никуда не уйдет. Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной», – написала Матернова. В посольствах Франции и Польши также сообщили, что продолжат работать в обычном режиме.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига утверждает, что заявление Москвы не испугает дипломатов. Он считает, что Россия якобы «пытается вызвать страх», в том числе среди представителей дипломатического корпуса на Украине, а также «повлиять на так называемую западную ментальность». Мир должен действовать противоположно тому, к чему призывает РФ, полагает чиновник, передает «Газета.Ru».

    Напомним, накануне МИД России выпустил заявление, в котором сообщил, что Вооруженные силы России приступают к нанесению ударов по предприятиям ВПК в Киеве. Целями станут «конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА». Кроме того, «удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам».

    Решение стало ответом на теракт, совершенный ВСУ в Старобельске (ЛНР). Противник с помощью беспилотников атаковал общежитие местного колледжа – филиала Луганского государственного педагогического университета. Как отчиталось МЧС, из-под завалов пятиэтажного здания извлечены все погибшие. Их число составило 21 человек. Еще десятки получили ранения.

    На этом фоне МИД призвал иностранных граждан, персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций покинуть Киев. Жителям же украинской столицы рекомендовано не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры, которые, как отметили в министерстве, «рассредоточены по всему городу».

    Соответствующую информацию глава ведомства Сергей Лавров также довел до своего американского коллеги Марко Рубио. «Министр напомнил о достигнутых на высшем уровне по предложению США в Анкоридже в августе 2025 года договоренностях в отношении украинского конфликта и выразил сожаление в связи с тем, что нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают указанные договоренности», – говорится в отдельном заявлении МИД.

    Отметим, в ночь на 24 мая Россия уже нанесла массированный удар по объектам ВПК Украины. Как сообщают в Минобороны, в ходе удара применялись аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье по счету использование баллистического боеприпаса «Орешник». По предварительным данным, значительная часть ударов по Киеву пришлась на промышленные объекты.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в украинской столице станут системными. Опрошенные эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование.

    25 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Лавров обсудил с Рубио удары по Киеву и необходимость эвакуации дипломатов
    Лавров обсудил с Рубио удары по Киеву и необходимость эвакуации дипломатов
    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которого предупредил американскую сторону о начале системных атак на объекты ВСУ в Киеве и напомнил о рекомендациях Москвы обеспечить иностранным диппредставительствам эвакуацию из украинской столицы своего дипломатического персонала и других граждан.

    Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, следует из сообщения на сайте МИД России.

    По поручению президента России Владимира Путина, Лавров довел до американской стороны позицию Москвы о том, что в ответ на «продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории» российские Вооруженные силы «приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений».

    Отдельно министр обратил внимание на заявление МИД России от 25 мая, в котором США и другим странам, имеющим дипломатическое присутствие в Киеве, рекомендовано «обеспечить эвакуацию из украинской столицы своего дипломатического персонала и других граждан».

    В ходе разговора Лавров также напомнил о договоренностях, достигнутых в Анкоридже в августе 2025 года по инициативе США, и выразил сожаление в связи с тем, что, по его словам, «нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают указанные договоренности», которые, как отмечается, могли бы стать основой долгосрочного урегулирования конфликта.

    Стороны также обменялись оценками дипломатических инициатив по ситуациям в Ормузском проливе и вокруг Кубы. При этом, как подчеркнули в МИД РФ, Лавров и Рубио подтвердили готовность, несмотря на разногласия, «активизировать усилия по нормализации условий работы дипломатических миссий России и США на территории друг друга».

    Ранее Министерство иностранных дел России анонсировало системные удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве.

    МИД России призвал иностранцев срочно покинуть Киев, а жителям украинской столицы ведомство советует не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Владимира Зеленского.

    27 мая 2026, 15:50 • Видео
    Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

    По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    27 мая 2026, 01:38 • Новости дня
    США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН
    Tекст: Антон Антонов

    Американская администрация не стала поддерживать антироссийское заявление Киева по ситуации на Украине, зачитанное украинским постпредом в ООН Андреем Мельником.

    По словам украинского дипломата, Киев заручился поддержкой 47 стран, передает ТАСС.

    В частности, заявление поддержали представители Европейского союза, Канада, Британия, Австралия и Новая Зеландия, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Соединенные Штаты воздержались от голосования по резолюции ООН с призывом к прекращению огня на Украине.

    В октябре американская делегация не поддержала заявление Киева об оскорблении Устава организации.

    Месяцем ранее Вашингтон отказался присоединиться к совместному антироссийскому выступлению Украины и Евросоюза.

    26 мая 2026, 20:38 • Новости дня
    США отказали в выдаче визы замглавы МИД России Алимову для участия в Совбезе ООН
    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон отказал в выдаче визы заместителю главы МИД России Александру Алимову, что расценивается как нарушение обязательств и неуважение к председательству Китая в Совбезе, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    Постпред подчеркнул, что российская делегация предпринимала все возможные попытки добиться оформления въездного документа для Алимова, передает РИА «Новости». Тем не менее, по словам Небензи, Соединенные Штаты так и не выдали необходимую визу.

    «Рассматриваем это не только как нарушение Вашингтоном своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН… но и как вопиющее неуважение к председательству Китая в Совете Безопасности», – заявил дипломат.

    В апреле Небензя сообщил, что США отказали российскому дипломату в визе для участия в сессии ООН.

    25 мая 2026, 02:02 • Новости дня
    Си Цзиньпин указал Трампу на милитаризацию Японии
    Tекст: Катерина Туманова

    Во время саммита с президентом США Дональдом Трампом в Пекине китайский лидер Си Цзиньпин раскритиковал премьер-министра Японии Санаэ Такаичи за ее стремление к ремилитаризации и, увлекшись, повысил голос в ходе беседы.

    «Во время обсуждения с Трампом роста военных расходов Японии на саммите, Си Цзиньпин стал резко и раздраженно высказываться, что удивило американских чиновников, говорится в отчете. Несколько человек заявили, что критика Си Цзиньпина стала самой острой частью саммита, добавляя, что представители администрации Трампа были застигнуты врасплох, поскольку Япония не фигурировала в качестве темы двусторонних переговоров, предшествовавших саммиту», – пишет Bloomberg со ссылкой на газету Financial Times (FT) и ее источники.

    По данным газеты, Трамп заявил Си Цзиньпину, что Такаичи пришлось занять более решительную позицию в сфере безопасности из-за растущей угрозы со стороны Северной Кореи. Япония недавно отменила большинство ограничений на продажу военной техники, а Такаичи дала понять о смягчении своих принципов борьбы с ядерным оружием, что также вызвало критику со стороны Китая.

    После саммита с Китаем Такаичи и Трамп поговорили по телефону и договорились обсудить ключевые вопросы в Индо-Тихоокеанском регионе, но ни одно из правительств не предоставило подробностей о том, что обсуждалось.

    Отношения между Пекином и Токио остаются напряженными после прошлогодних заявлений Такаичи, в которых она предположила, что китайское вторжение на Тайвань может оправдать развертывание Японией своих военных сил.

    В ответ Китай ввел ряд мер, включая торговые ограничения и ограничение поездок в Японию. Китайское руководство рассматривает Тайвань как часть своей территории и не исключает применения силы для установления контроля над самоуправляемым островом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Токио заявил о необходимости укрепления обороноспособности острова Хоккайдо. МИД Китая решительно осудил поставки американского оружия на Тайвань.
    Россия и Китай назвали ремилитаризацию Японии угрозой миру.


    26 мая 2026, 08:45 • Новости дня
    Христофору: Разговор Лаврова и Рубио взволновал режим в Киеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио довел киевский режим до истерики, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.

    Разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио довел киевский режим до истерики, передает РИА «Новости». Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего видеоблога.

    «Срочные новости, которые уже вызвали истерику в Киеве. Только что состоялся разговор Лаврова и Рубио, в ходе которого Лавров рассказал своему американскому коллеге о новых ударах по центрам принятия решений. Это меняет все», – заявил обозреватель.

    По словам аналитика, российское министерство иностранных дел ранее неоднократно предупреждало украинскую сторону, однако Киев систематически игнорировал эти сигналы. Журналист отметил, что после предупреждений дипломатам угроза нависла над гражданскими объектами, и выразил надежду, что американский госсекретарь сможет донести серьезность ситуации до украинских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров предупредил госсекретаря США Марко Рубио о начале системных атак на объекты ВСУ в Киеве.

    Официальный представитель Госдепа Томми Пиготт подтвердил факт телефонных переговоров дипломатов по украинскому вопросу.

    Ранее руководители внешнеполитических ведомств двух стран обсуждали двустороннее взаимодействие в начале мая.

    27 мая 2026, 14:35 • Новости дня
    Экс-хакер из Белоруссии рассказал об отношении к русскоязычным в тюрьмах США

    Экс-хакер Насковец сообщил о позитивном отношении к русскоязычным в тюрьмах США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший киберпреступник из Белоруссии Дмитрий Насковец раскрыл секрет выживания русскоязычных в тюрьмах США и рассказал о позитивном отношении к ним со стороны других заключенных.

    Белорусский киберпреступник Дмитрий Насковец, отсидевший более четырех лет за рубежом, пользовался уважением среди американских арестантов. Об этом он сам рассказал в интервью «Газете.Ru». По его словам, представители самых разных этнических группировок принимали выходцев из стран СНГ крайне позитивно.

    «Вообще русскоязычных все хорошо принимают в американских местах заключения. Для white power – мы белые. Для латиносов у нас якобы традиции и культура семьи похожие. У черных в принципе на нас никаких обид нет. Нашего брата в американских тюрьмах будто бы всегда хорошо принимают, с уважением что ли», – заявил экс-хакер.

    Насковец в конце нулевых был участником банды кардеров и кибермошенников. В составе преступной группы он общался с представителями банков, договариваясь с ними о разблокировке счетов, привязанных к украденным хакерами кредитным картам. В 2010-м Насковца арестовали в Чехии, после чего он больше четырех лет провел в европейских и американских тюрьмах.

    При экстрадиции из Чехии подозреваемого перевозили обычным авиарейсом в сопровождении двух агентов ФБР. В целях безопасности мужчину заковали в цепи и запретили закрывать дверь туалета во время полета, опасаясь попытки побега.

    В тюрьме предприимчивый арестант вместе с сокамерником наладил нелегальный бизнес. Мужчины выпекали до 20 пицц за ночь в промышленной духовке пищеблока. Горячую еду они успешно продавали местным криминальным авторитетам за неплохие деньги.

    Ранее американский суд назначил россиянину Алексею Волкову почти семь лет тюрьмы за киберпреступления. До этого мать сооснователя криптобиржи BTC-e Александра Винника также рассказала о хорошем отношении к ее сыну в американском заключении.

    Между тем вернувшийся в Россию Роман Селезнев поделился подробностями об издевательствах со стороны тюремной администрации в США.

    26 мая 2026, 16:20 • Новости дня
    Лавров объяснил Рубио причины ударов по Киеву и призвал эвакуировать дипмиссию

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которых разъяснил причины ударов по центрам принятия решений в Киеве. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

    Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, передает РИА «Новости». В ходе беседы глава российского ведомства разъяснил мотивы нанесения ударов по центрам принятия решений в Киеве.

    Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков уточнил детали переговоров. «Госсекретарю вчера было разъяснено, что привело нас к этому решению. Среди прочего это полное игнорирование происходящего с точки зрения тех циничных подходов, которые мы наблюдаем, НАТО, натовских стран», – подчеркнул дипломат.

    Также Рябков добавил, что американскую сторону предупредили о масштабах предстоящих действий. В связи с этим Москве пришлось указать на острую необходимость эвакуации сотрудников дипучреждений США и других государств.

    По официальным данным Госдепартамента, на март 2026 года в американском посольстве на Украине числится 21 ключевой сотрудник. В их число входят временный поверенный в делах Джули Дэвис, заместитель главы миссии Дэниел Бишоф, а также военные специалисты и охрана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров предупредил американского коллегу Марко Рубио о начале системных атак на объекты ВСУ в Киеве.

    Официальный представитель Госдепа Томми Пиготт подтвердил факт обсуждения ситуации на Украине.

    Евросоюз публично отказался эвакуировать своих дипломатов из украинской столицы.

    26 мая 2026, 01:20 • Новости дня
    Трамп потребовал от Ирана уничтожить обогащенный уран под контролем США
    Tекст: Антон Антонов

    Запасы иранского обогащенного урана должны быть ликвидированы на месте в Иране, в США или вывезены для уничтожения за границу под надзором американских профильных ведомств, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Обогащенный уран («Ядерная пыль!») будет либо немедленно передан США для вывоза и последующего уничтожения, либо, что более предпочтительно, уничтожен на месте или в другой приемлемой локации», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп подчеркнул, что свидетелями должны стать представители комиссии по атомной энергии США или ее аналога. Данные шаги предлагается провести совместно и по согласованию с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти заявили, что запланировали уничтожение запасов высокообогащенного иранского урана после их передачи.

    При этом Вашингтон не поддержал инициативу Москвы по перемещению данного ядерного топлива в Россию.

    Тегеран подтвердил непрерывную связь с российской стороной для координации дипломатического процесса.

    26 мая 2026, 02:38 • Новости дня
    Госдеп сообщил об обсуждении Лавровым и Рубио Украины и Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Марко Рубио провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине, двусторонние связи и обстановку вокруг Ирана, сообщил официальный представитель Госдепа Томми Пиготт.

    «Госсекретарь США Марко Рубио переговорил сегодня с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по запросу министра. Стороны обменялись взглядами на российско-украинскую войну, двусторонние отношения и ситуацию в Иране», – приводит слова Пиготта РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров предупредил американского коллегу о начале системных атак на объекты ВСУ в Киеве.

    В начале мая руководители внешнеполитических ведомств обсудили двустороннее взаимодействие и иранскую проблематику.

    25 мая 2026, 03:15 • Новости дня
    WP узнала о рамочном соглашении между Ираном и США

    WP узнала сроки открытия Ормуза в соответствии с меморандумом

    Tекст: Катерина Туманова

    Вашингтон и Тегеран подготовили проект соглашения, предусматривающий продление режима прекращения огня на 60 дней и открытие Ормузского пролива, узнала газета.

    «Соединенные Штаты и Иран разработали меморандум о взаимопонимании, который продлевает режим прекращения огня на 60 дней, пока обе стороны не достигнут «окончательного соглашения» о полном прекращении войны в Иране, но тем временем приведет к разминированию и повторному открытию Ормузского пролива», –  пишет Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

    Однако чиновник заявил, что в воскресенье никакого соглашения с Ираном подписано не было. Остается неясным, насколько обязательным является нынешнее рамочное соглашение. По словам источника, последнее предложение ожидает одобрения иранцев.

    «Согласно последней версии предложения, подписанной дипломатом, Иран немедленно откроет Ормузский пролив и предпримет шаги для обеспечения возвращения судоходства к довоенному уровню в течение 30 дней. Предложение также предусматривает, что Иран, США и их союзники объявят о немедленном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан», – пишет газета.

    Дипломат заявил, что предложение включает подтверждение Ираном того, что он никогда не будет разрабатывать ядерное оружие, а также согласие на то, что его запасы обогащенного урана будут утилизированы согласованным методом.

    «Сделка еще даже не полностью согласована, никто ее не видел и не знает, что это такое», – заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети.

    Американский лидер призвал не спешить с заключением соглашения, отметив, что переговоры проходят конструктивно. Он подчеркнул важность того, чтобы Иран осознал невозможность получения ядерной бомбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о сохранении морской блокады Ирана до подписания сделки. Рубио отметил выгоду для Ирана при согласии на условия США и допустил атаки на Тегеран.

    25 мая 2026, 00:15 • Новости дня
    В Госдепе заявили о полной приверженности трем столпам ДНЯО

    Tекст: Катерина Туманова

    США хранят приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и трем его столпам, заявили в американской ведомстве.

    «Соединенные Штаты сохраняют твердую приверженность ДНЯО и его трем столпам: ядерному разоружению, нераспространению и мирному использованию ядерной энергии», – приводит РИА «Новости» слова представителя Госдепа Томми Пиготта.

    В ведомстве выразили сожаление об отсутствии итогового меморандума после обзорной  конференции по ДНЯО.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил о неукоснительном соблюдении Москвой Договора о нераспространении ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), проходившая в ООН, завершилась без финального соглашения. В МИД отметили, что европейцы на конференции по ДНЯО оправдывали схемы использования ЯО. Глава российской делегации на конференции Андрей Белоусов отметил интерес неядерных стран Европы к размещению оружия массового уничтожения.

    25 мая 2026, 05:15 • Новости дня
    Axios: Трамп пригласил к «Соглашениям Авраама» лидеров арабских стран

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе телефонной конференции в субботу президент США Дональд Трамп заявил лидерам ряда арабских и мусульманских стран, что в случае достижения соглашения о прекращении войны с Ираном он хочет, чтобы их страны подписали мирные соглашения с Израилем, сообщили источники Axios.

    «Заявления Трампа об Израиле и странах, подписавших «Авраамские соглашения», во время разговора сигнализируют о следующем важном шаге, который он хочет предпринять на Ближнем Востоке после войны. Трамп стремится к историческому мирному соглашению между Саудовской Аравией и Израилем, но нынешний политический климат в регионе и предстоящие выборы в Израиле делают любой прорыв в ближайшем будущем крайне сложным», – пишет портал Axios.

    В субботу Трамп провел переговоры с лидерами Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании и Бахрейна, чтобы обсудить новое предложение с Ираном. Лидеры, в том числе президент ОАЭ Мохаммед бен Зайед, сказал, что поддерживает его.

    Трамп сказал, что после войны с Ираном завершит все из них, даже те, что не являются частью «Соглашений Авраама».

    «Лидеры, особенно из Саудовской Аравии, Катара и Пакистана, которые не имеют официальных дипломатических отношений с Израилем, были удивлены запросом Трампа. На  линии повисла пауза, и Трамп пошутил, спросив, если ли кто-либо еще на связи с ним», –  рассказал один из источников портала, присутствовавший на переговорах.

    Трамп добавил, что вопросом мирных соглашений займутся его спецпосланник Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана в 2025 году назвал «Соглашения Авраама» противоречащими идеалам страны. МИД России высказался против блоков по типу «Соглашений Авраама».


    26 мая 2026, 09:38 • Новости дня
    Рубио заявил, что Лавров передал Трампу послание от Путина

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе телефонного обсуждения украинского конфликта и ситуации вокруг Ирана глава МИД Сергей Лавров передал послание российского лидера Владимира Путина президенту США Дональду Трампу, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Американский госсекретарь Марко Рубио сообщил о состоявшемся накануне разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает РИА «Новости».

    По его словам, в ходе беседы российский дипломат передал сообщение для президента США Дональда Трампа от российского лидера Владимира Путина.

    «Вчера я говорил с ним... и Путин попросил его попросить меня передать послание непосредственно президенту, что я и сделал», – заявил Рубио журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Госдепа Томми Пиготт подтвердил факт обсуждения главами внешнеполитических ведомств ситуации на Украине и в Иране. В ходе этого телефонного разговора российский министр предупредил американского коллегу о начале системных атак на объекты ВСУ в Киеве.

    Как отметили западные СМИ, беседа дипломатов вызвала панику у киевского режима.

    25 мая 2026, 18:15 • Новости дня
    Минюст США назвал стрельбу у Белого дома новой попыткой убийства Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство юстиции США расценило субботний инцидент со стрельбой у Белого дома как новую попытку убийства президента Дональда Трампа, следует из судебного документа.

    «В субботу вечером, 23 мая, стрелок в очередной раз попытался убить президента, его семью и сотрудников на территории исторического комплекса Белого дома», – говорится в тексте документа, передает РИА «Новости».

    Ранее президент США Дональд Трамп поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы за профессиональные действия во время инцидента со стрельбой у Белого дома в субботу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналисты услышали звуки выстрелов около резиденции американского лидера.

    Сотрудники Секретной службы США ответным огнем смертельно ранили нападавшего.

