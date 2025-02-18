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Винник обучал заключенных русскому языку в американской тюрьме
Винник в тюрьме США обучал заключенных русскому языку
Сооснователь криптовалютной биржи BTC-e Александр Винник, находясь в американской тюрьме, обучал заключенных русскому языку, о чем рассказала его мать Вера Винник.
Винник, сооснователь криптовалютной биржи BTC-e, находясь в американской тюрьме, обучал заключенных русскому языку, сообщает News.ru. Об этом журналистам рассказала его мать Вера Винник. Она отметила, что ее сын много говорит о том, как к нему хорошо относились, когда узнавали, что он русский.
Вера Винник также поделилась, что первоначально переживала за безопасность сына в американской тюрьме. Она опасалась, что над ним могут издеваться, однако эти опасения не подтвердились. По словам матери, Александр проявляет уравновешенность и спокойствие, не желая никому зла.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Винник был задержан в Греции в 2017 году и впоследствии экстрадирован в США. Его обвинили в причастности к отмыванию миллиардов долларов с помощью криптовалют. В США Винник заключил сделку о признании вины. Он был освобожден в рамках обмена заключенными между Россией и США. Российская сторона освободила Марка Фогеля, отбывавшего срок по делу о контрабанде наркотиков.