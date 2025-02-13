Американист оценил освобождение россиянина Винника из тюрьмы США

Американист Ярыгин: Обмен заключенными стал стресс-тестом к переговорам между Москвой и Вашингтоном

Tекст: Анастасия Куликова

«На Западе к гражданам России всегда было приковано повышенное внимание. Особенно это касается тех россиян, кто близок к чувствительным сферам: например, к экономической деятельности – будь то международная торговля или транзакции», – напомнил Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ.

Он указал на дело против Александра Винника, которого в США обвиняли в якобы отмывании денег через интернет-биржу криптовалют BTC-e. На этом фоне примечательна история Марка Фогеля, которого российская сторона освободила во вторник в рамках обмена, продолжил Ярыгин. Американец был осужден за контрабанду и хранение наркотических средств.

Как подчеркнул Ярыгин, обмен заключенными подтверждает принцип России «своих не бросать». «По Конституции мы боремся за каждого россиянина, которого преследуют за рубежом, и будем продолжать это делать», – уточнил эксперт. Впрочем, произошедшее имеет и внешнеполитическое значение, добавил аналитик.

Сделка по освобождению Винника и Фогеля стала сигналом России и США о готовности серьезно вести переговоры, считает он. Собеседник напомнил, что политики зачастую выступают с заявлениями о планах начать диалог, но все ограничивается риторикой, однако на этот раз стороны прощупали настрой друг друга и сделали первые шаги.

Ранее Белый дом подтвердил, что США в рамках обмена освободят из-под стражи гражданина России Александра Винника. Вашингтон обвинял россиянина в отмывании средств через основанную им биржу BTC-e.

Французский адвокат Винника Фредерик Бело сообщил, что с вечера среды его клиент больше не числится в списках заключенных. По словам Бело, накануне прошло слушание, в результате которого дело было завершено.

Винника передадут российской стороне в обмен на американца Марка Фогеля, в 2022 году приговоренного к 14 годам тюрьмы за контрабанду и хранение наркотических средств. 11 февраля Фогель покинул Россию на частном самолете, принадлежащем спецпосланнику президента США по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что означает этот обмен.

Напомним, Винник был задержан в Греции в 2017 году по обвинению США в криптомошенничестве и впоследствии, в 2022 году, экстрадирован в Америку. Россиянина обвинили в отмывании средств на сумму до 9 млрд долларов через BTC-e и причастности к взлому японской биржи Mt. Gox. В мае 2024 года он признал вину в рамках сделки с прокуратурой. Вынесение приговора было назначено судом на июнь 2025 года.

Вернувшийся в Москву в рамках обмена с США Роман Селезнев считает, что освобождение Винника из американской тюрьмы стало еще одной победой России и лично президента Владимира Путина. Селезнев выразил особую радость за семью Винника, добавив, что понимает, как тяжело родным в подобных ситуациях. Он также рассказал, что Винника очень ждали его мать и дети, и пожелал ему скорейшей реабилитации.