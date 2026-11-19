70 лет назад, в ноябре 1956-го, Советский Союз ввел дополнительные войска в Венгрию. Прав ли был Хрущев, усмиряя таким образом молодое социалистическое государство, которое так и норовило сойти с социалистического пути развития?14 комментариев
Bloomberg: Встреча Путина, Трампа и Си стала триумфом российского лидера
Встреча Путина, Трампа и Си стала триумфом российского лидера
Президент России Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам трехстороннего саммита приняли совместное заявление о реформе ООН и увеличении добычи нефти, однако на Западе ее воспринимают как триумф российского президента.
«Эта встреча стала для Путина крупным триумфом. Это подтверждает статус его страны, символизирует поражение западных попыток изолировать Россию из-за Украины и принижает позиции его более богатых соперников в Европе», – передает Bloomberg.
По итогам саммита стороны опубликовали совместное заявление. Лидеры трех стран потребовали провести реформу ООН, подвергли критике Международный уголовный суд, договорились об увеличении добычи нефти и выступили с заявлением по ядерному вопросу.
Встреча также обеспечивает России легитимность, отмечает агентство, указав на то, что через несколько часов Путин приглашал европейских лидеров приехать в Москву, если они хотели обсудить Украину или свою безопасность, невзирая на прежние претензии и обвинения Запада.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Путин заявил об определяющей роли Си Цзиньпина в организации трехсторонних переговоров с американским лидером. Он сообщил об обсуждении вопросов нераспространения ядерного оружия на саммите. FT после трехсторонней встречи лидеров узнала, что Брюссель готов рассмотреть поэтапную отмену антироссийских санкций.