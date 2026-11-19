FT: Стубб призвал лидеров Европы к прямым переговорам с Путиным

Tекст: Катерина Туманова

Президент Финляндии Александр Стубб призвал европейских лидеров лично обсуждать урегулирование конфликта на Украине с президентом России Владимиром Путиным, пишет Financial Times.

«Мы слишком долго перепоручали взаимодействие с Россией другим странам, и я считаю, что это безответственно», – заявил Стубб.

По его словам, теперь, когда есть рамки для диалога, представители Европы должны напрямую взаимодействовать с Москвой, используя общие аргументы. Стубб отметил, что американские переговорщики заслуживают похвалы за возобновление диалога между Россией и Украиной, а также за поддержку участия европейских стран в будущих консультациях.

Финский лидер добавил, что сейчас Европа находится на перепутье между повторением Ялтинского соглашения 1945 года о разделении сфер влияния и Хельсинкскими соглашениями 1975 года, ослабившими напряженность между Востоком и Западом. Отвечая на вопрос о готовности администрации США к новому разделению континента, Стубб выразил надежду, что Вашингтон этого не планирует.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Франции Макрон заявил о планах европейских стран начать переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Канцлер ФРГ Мерц сообщил о готовности Европы обсуждать ситуацию на нейтральной территории. Кушнер заявил о важности перезапуска диалога между Россией и Европой.