Украинский самолет Ан-26 прилетел из закрытого Львова в Эстонию

Транспортный самолет ВСУ прибыл из Львова на эстонскую авиабазу Эмари

Tекст: Дмитрий Зубарев

Транспортный самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины прибыл на эстонскую авиабазу Эмари из закрытого аэропорта Львова, сообщает ТАСС со ссылкой на авиадиспетчерские службы Евросоюза. Борт проследовал над Польшей, Литвой и Латвией на высоте около шести километров.

«Несмотря на то, что аэропорты Украины, равно как и ее воздушное пространство в целом, закрыты, принадлежащий ВСУ транспортный самолет Ан-26 прилетел из Львова на эстонскую авиабазу Эмари, расположенную у побережья Финского залива», – рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что воздушное судно эксплуатируется с 1996 года.

Ранее, 31 августа, другой украинский транспортник Ил-76 совершил получасовой перелет из Львова на польскую военную базу в Демблине на высоте до четырех километров. Летом Ан-26 неоднократно покидал Львов: в конце июля он летал на базу ВВС Дании в Войенс, а в июне посещал Бельгию и Нидерланды на трое суток. В мае борт совершал рейсы в Норвегию и Швецию. Кроме того, периодически фиксируются полеты транспортных Ан-26 и Ан-12 из закрытого аэропорта Черновцов, а также легкомоторных самолетов в районе Ужгорода.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня украинский транспортник Ан-12 вылетел с закрытого аэродрома в Черновцах в Европу. Несколькими днями ранее самолет ВСУ Ан-26 совершил рейс из Львова в Брюссель и Роттердам. В мае другой грузовой борт после длительных полетов по миру приземлился в неработающей гавани Черновцов.