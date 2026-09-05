Публицист Кроне-Шмальц объяснила антироссийскую риторику Берлина внутриполитическими проблемами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Немецкое правительство искусственно нагнетает антироссийские настроения для отвлечения внимания граждан от внутренних проблем накануне выборов, пишет «Московский комсомолец». По мнению публициста, такие действия кабинета министров стали инструментом политического выживания в условиях кризиса.

«Незадолго до земельных выборов населению хотят еще раз наглядно показать, насколько велика якобы исходящая от России опасность», – заявила Габриеле Кроне-Шмальц. Она также отметила, что подобная тактика стала системной для руководства ФРГ.

Образ врага необходим Берлину для оправдания высоких расходов на вооружения, считает эксперт. При этом в стране остается множество нерешенных проблем, включая сложности с инфраструктурой и образовательными учреждениями. Санкционная политика, по словам публициста, наносит больший ущерб самой Германии, чем России.

Кризис в отношениях стал следствием стратегических ошибок Запада после завершения холодной войны. В Евросоюзе ошибочно решили, что Россию больше не следует воспринимать как сверхдержаву, а ее интересами можно пренебречь, резюмировала Кроне-Шмальц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова связала антироссийские демарши властей ФРГ с предстоящими выборами. Власти Германии закрыли Русский дом в Берлине. Правительство ФРГ ввело новые санкции против нашей страны.