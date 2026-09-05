ВСУ оставили заминированную натовскую аптечку у тела погибшего солдата

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бойцы Вооруженных сил России обнаружили тело украинского военнослужащего при продвижении по лесополосе в Запорожской области, передает РИА «Новости». Рядом с погибшим находилась современная аптечка западного образца, которая привлекла внимание солдат.

«Увидели погибшего солдата, у него была аптечка – натовская, прямо видно, что натовская. Что-то нас смутило. Наш человек ее изучил, и оказалось, что внутри был установлен механизм взрывного устройства», – поделился стрелок группировки «Восток» с позывным Зоха.

Военный уточнил, что взрывное устройство было успешно обезврежено. По его словам, украинские войска используют тела своих сослуживцев в качестве приманок, прибегая к различным уловкам и не жалея собственных солдат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные заминировали тело погибшего сослуживца в селе Вольное Днепропетровской области. Российские бойцы обнаружили спрятанные трупы с установленной взрывчаткой в харьковском населенном пункте Лосевка. При отступлении из Александровки солдаты ВСУ оставили множество замаскированных под обычные вещи мин-ловушек.