Лебедев сообщил о поражении базы F-16 ВСУ под Полтавой
В восточном пригороде Полтавы атакован крупный военный объект с разветвленной инфраструктурой, где были замечены истребители F-16, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его словам, в пригороде Полтавы нанесен удар по крупной ремонтной базе Вооруженных сил Украины, сообщает РИА «Новости». Лебедев добавил, что объект располагается между селами Степное и Мироновка и включает разветвленную железнодорожную сеть, большие ангары, цеха и пандус для погрузки и разгрузки.
По его словам, также были зафиксированы взрывы в Миргороде и его окрестностях, но детонации после них не наблюдалось.
Координатор отметил, что еще один удар пришелся по району авиабазы, где ранее были замечены американские истребители F-16. Он добавил, что в субботу самолеты F-16 поднимались в воздух со стороны Полтавы и Миргорода.
