    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Что означает смена «начальника доллара»

    Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Все религии учат одному и тому же?

    Пожарная команда, в которую входят православный, мусульманин, иудей, баптист и атеист, может прекрасно справляться со своими обязанностями, а все ее члены – быть замечательными специалистами. Чтобы вместе тушить пожар, не обязательно вместе молиться.

    Борис Акимов Борис Акимов Великий пост и квантовая реальность

    Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.

    10 марта 2026, 14:37 • Новости дня

    Сальдо сообщил о массовой атаке БПЛА на Херсонскую область

    Сальдо: ВСУ пытаются массово атаковать Херсонскую область беспилотниками

    Tекст: Валерия Городецкая

    ВСУ предпринимают попытку массовой атаки беспилотников по Херсонской области, работает система противовоздушной обороны, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    «Работает ПВО! Враг предпринимает попытку массовой атаки БПЛА по территории Херсонской области», – сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

    На прошлой неделе украинские войска организовали масштабный налет беспилотных аппаратов на Херсонскую область.

    В январе в результате удара БПЛА по гостинице в Херсонской области погибли 27 человек.

    10 марта 2026, 01:50 • Новости дня
    Сийярто рассказал о панике на Украине из-за конфискованных миллионов
    Сийярто рассказал о панике на Украине из-за конфискованных миллионов
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто сообщил 9 марта о том, что венгерского посла в Киеве снова вызвали в МИД Украины из-за «значительной паники» там в связи с задержанием инкассаторов с сотнями миллионов евро и долларов на венгерской территории.

    «Сегодня наш посол в Киеве был переведен в Министерство иностранных дел Украины. Среди украинцев явно разразилась серьезная паника после того, как их поймали на незаконном перемещении сотен миллионов евро и сотен миллионов долларов в Венгрии», – цитирует Сийярто портал Pestisracok.

    По его словам, этот инцидент стал вопросом национальной безопасности в Венгрии, так как нужно понимать, не имеет ли перемещение сотен миллионов евро и долларов в Венгрии какое-либо отношение ко вмешательству украинцев в парламентские выборы в Венгрии? Вопрос в том, сколько из этих сотен миллионов евро и долларов наличными было потрачено в Венгрии, и в чьих интересах это было сделано.

    «Это также вопрос национальной безопасности Венгрии, потому что было бы хорошо знать, почему люди, связанные с украинской секретной службой и армией, сопровождали эту партию наличных денег. И какова причина крайне интересного совпадения, что юридическая фирма из Тисаса теперь защищает перевозчиков денег и требует их возврата», – добавил венгерский министр.

    Сийярто добавил, что в течение дня в МИД Украины были сконцентрированы  исключительно на требовании возврата денег и не отвечали на вопросы.

    Напомним, в пятницу, 6 марта венгерское налогово-таможенное ведомство  задержало семь граждан Украины, среди которых оказался бывший генерал украинских спецслужб, перевозивший из Австрии на Украину 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфискованные у граждан Украины деньги пока останутся в стране до выяснения их принадлежности. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто потребовал от Киева объяснений по поводу происхождения этих средств. «Ощадбанк» Украины потребовал от Венгрии вернуть конфискованные ценности.

    10 марта 2026, 10:19 • Новости дня
    Венгрия решила конфисковать изъятые деньги и золото украинского банка

    Tекст: Мария Иванова

    Парламент Венгрии получил на рассмотрение законопроект, закрепляющий конфискацию 35 млн евро, 40 млн долларов и девяти килограммов золота украинского госбанка.

    Венгерские законодатели планируют в ускоренном режиме рассмотреть инициативу об удержании имущества украинского Oschadbank, передает Politico.

    Местные власти остановили транзитный транспорт на прошлой неделе для проверки возможных угроз национальной безопасности.

    Документ позволит заморозить 35 млн евро, 40 млн долларов и девять килограммов золота до завершения расследования. «Это скандальный украинский золотой конвой», – пояснил лидер парламентской фракции Мате Кочиш. Специалисты выясняют происхождение и целевое назначение обнаруженных средств.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети раскритиковал действия соседей, обвинив Будапешт в попытках узаконить захват имущества. Министр отметил, что подобные решения лишены правовых оснований и свидетельствуют о падении стандартов законности.

    Текущий инцидент стал очередным обострением давней напряженности между двумя странами. Премьер-министр Виктор Орбан последовательно выступает против интеграции Киева в Евросоюз, а также блокирует пакеты финансовой поддержки, включая выделение 90 млрд евро на фоне спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, венгерские таможенники обнаружили в бронированных автомобилях миллионы долларов и девять килограммов золота. Премьер-министр Виктор Орбан сообщил о решении оставить изъятые средства в стране до выяснения их принадлежности. Украинский государственный «Ощадбанк» потребовал от Будапешта вернуть изъятые ценности и инкассаторские машины.

    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    10 марта 2026, 00:38 • Новости дня
    Путин сообщил Трампу об успехах российских войск в зоне СВО
    Путин сообщил Трампу об успехах российских войск в зоне СВО
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе телефонных переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа была затронута тема украинского конфликта, заинтересованность в разрешении которого выразили обе стороны, отметил помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков.

    «Дана характеристика происходящего в настоящее время на линии боевого соприкосновения, где российские войска продвигаются весьма успешно. Это, как было отмечено, является фактором, который должен побудить режим в Киеве пойти, наконец, по пути к переговорному урегулированию конфликта», – приводит пресс-служба Кремля слова Ушакова.

    Он добавил, что Трамп снова выразил заинтересованность в завершении конфликта на Украине прекращением огня и долгосрочным урегулированием. Путин же высказал положительную оценку посреднических усилий, предпринимаемых командой Дональда Трампа и им лично в решении этой проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп назвал одолжением Европе усилия США по Украине. В США обвинили главу киевского режима Владимира Зеленского в истощении западного вооружения перед войной с Ираном. В МИД заявили, что европейские страны пребывают в панике и неуверенности из-за риска прекращения американских поставок вооружений Киеву.

    10 марта 2026, 04:40 • Новости дня
    Композитор Зацепин в день столетия раскрыл секрет долголетия
    Композитор Зацепин в день столетия раскрыл секрет долголетия
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Композитор Александр Зацепин в день столетия рассказал, как важна активность для сохранения молодости, подчеркнув роль утренней зарядки и работы.

    Композитор Александр Зацепин 10 марта отмечает столетний юбилей. В день праздника он рассказал, что для сохранения молодости необходимо всегда чем-то заниматься, передает РИА «Новости».

    «Чтобы сохранить молодость, надо обязательно чем-нибудь заниматься – надо делать по утрам зарядку и работать, чтобы мозги шевелились в нужную сторону», – сказал он.

    Композитор признался, что никогда не мечтал дожить до ста лет, а столь почтенный возраст считает стечением обстоятельств или судьбой.

    «Мне самому не верится», – заметил юбиляр.

    Александр Зацепин родился 10 марта 1926 года в Новосибирске, окончил Алма-Атинскую консерваторию по классу композиции у Евгения Брусиловского в 1965 году. За творческую жизнь создал более 300 произведений, его музыка звучит более чем в 100 фильмах, многие из которых стали классикой отечественного кино.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Японии назвали главную угрозу здоровому долголетию. Кандидат медицинских наук Михаил Болков назвал образ жизни главным фактором долголетия. В Минздраве подсчитали количество россиян старше 100 лет.

    10 марта 2026, 12:31 • Новости дня
    ВКС России сбили украинский самолет Су-27
    ВКС России сбили украинский самолет Су-27
    @ SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    ВКС России за последние сутки сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того удары наносились по местам хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.

    Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб, три снаряда американской РСЗО HIMARS и 241 беспилотник.

    Всего с начала спец операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 121 335 беспилотников, 651 ЗРК, 28 143 танка и других бронемашин, 1 685 боевых машин РСЗО,33 760 орудий полевой артиллерии и минометов, 56 352 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в первый день этого года ВКС России сбили украинский самолет Су-27

    Камера на украинском Су-25 сняла попадание в самолет российской ракеты.

    10 марта 2026, 03:12 • Новости дня
    Трамп снял нефтяные санкции с некоторых стран
    Трамп снял нефтяные санкции с некоторых стран
    @ Samuel Corum/POOL/EPA/TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп объявил об отмене санкций против нефтяного сектора некоторых стран, не вдаваясь в подробности, но уточнив, что после этой отмены, возможно, США не станут восстанавливать рестрикции.

    В Белом доме опасаются, что резкий рост цен на нефть после более чем недели ударов США и Израиля по Ирану нанесет ущерб американскому бизнесу и потребителям в преддверии промежуточных выборов в ноябре, передает Reuters.

    Источники агентства сообщали, что Трамп рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций в отношении России и высвобождения экстренных запасов сырой нефти в рамках пакета мер, направленных на сдерживание резкого роста мировых цен на нефть на фоне конфликта с Ираном.

    В понедельник в штате Флорида американский президент заявил журналистам, что его администрация снимает санкции с некоторых стран в рамках усилий по стабилизации нефтяного рынка.

    «У нас действуют санкции против некоторых стран. Мы собираемся снять эти санкции до тех пор, пока ситуация в проливе не стабилизируется», – сказал он.

    Мировые цены на нефть в понедельник превышали 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, но позже скорректировались. К 14:41 мск майские фьючерсы на нефть Brent поднимались на 12,64%, до 104,41 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России из-за нефти. Президент России Владимир Путин назвал ключевое отличие российских поставщиков углеводородов и предупредил о новой ценовой реальности на рынке нефти и газа.

    9 марта 2026, 17:57 • Новости дня
    Двое мужчин оторвали скульптуру Буратино в Академгородке Киева

    Tекст: Ольга Иванова

    Скульптура Буратино была демонтирована неизвестными в одном из киевских парков, что вызвало обсуждение в социальных сетях.

    Двое неизвестных в Киеве вручную демонтировали скульптуру Буратино, установленную в Академгородке, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua». По информации издания, мужчины раскачивали скульптуру и оторвали ее от постамента на глазах у очевидцев. Видеозапись с места происшествия была опубликована в соцсетях.

    Пользователи социальных сетей предполагают, что снос памятника связан с кампанией по избавлению от «имперского наследия» на Украине. Скульптура Буратино являлась отсылкой к творчеству Алексея Толстого и напоминала о советском прошлом.

    Бывший советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович в своем Telegram-канале иронично прокомментировал случившееся: «Это был снос памятника последнему имперцу. Теперь можно дышать легко и вольно». По мнению Арестовича, демонтаж носит символический характер на фоне происходящих в стране процессов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Южноукраинска приняли решение демонтировать памятник физику Игорю Курчатову.

    До этого в центре Одессы рабочие заколотили досками памятник Александру Пушкину. А Институт национальной памяти Украины предложил удалить из публичного пространства объекты, связанные с русскими поэтами и композиторами, включая Лермонтова и Державина.


    9 марта 2026, 18:45 • Новости дня
    Польша выдворила с территории страны почти 200 иностранцев

    Tекст: Ольга Иванова

    В течение первой недели марта из Польши были депортированы почти 200 иностранцев, среди которых оказалось 44 гражданина Украины, сообщает пограничная стража республики.

    Польские власти депортировали почти 200 иностранцев с территории страны в период с 2 по 8 марта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные пограничной стражи республики. Большинство выдворенных – граждане Украины.

    В сообщении отмечается: «Почти 200 иностранных граждан были выдворены с территории Польши в период со 2 по 8 марта». По решению соответствующих органов, самостоятельно Польшу вынуждены были покинуть по 19 граждан Украины и Белоруссии, а также 12 граждан Молдавии.

    Больше всего принудительных депортаций пришлось на граждан Украины – 44 человека. Кроме того, принудительно территорию страны покинули пять граждан Молдавии и три гражданина Грузии.

    Среди задержанных иностранцев есть осужденные за различные правонарушения, включая кражи, управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, пропаганду нацизма, нарушение общественного порядка, использование поддельных документов. Некоторых обвиняют в содействии незаконному пересечению границы и помощи в нелегальном проникновении в Польшу.

    Ранее опрос жителей Польши показал, что только 48% граждан поддерживают прием беженцев с Украины, а 46% выступают против этой меры.

    Польша занимает второе место в Евросоюзе по числу беженцев с Украины, их сейчас в стране более 965 тыс. человек.

    Сообщалось, что банды украинских мигрантов превратили парк в Варшаве в криминальный центр.

    В ноябре президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о том, что продлил программу помощи украинским беженцам на один год, при этом неработающие иностранцы больше не смогут получать ряд социальных выплат.

    10 марта 2026, 08:26 • Новости дня
    Трамп оценил разговор с Путиным об Украине

    Трамп назвал разговор с Путиным по Украине позитивным

    Трамп оценил разговор с Путиным об Украине
    @ Mohammed Badra/EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что беседа с президентом России Владимиром Путиным по вопросу Украины прошла положительно.

    Телефонный разговор президентов России и США о ситуации на Украине прошёл в позитивном ключе, передает РИА «Новости».

    Дональд Трамп сообщил журналистам, что обсуждение украинского кризиса с Владимиром Путиным было конструктивным, и отметил: «Мы обсуждали Украину... Мне кажется, разговор по этому вопросу прошел в позитивном ключе».

    Американский лидер также заявил, что считает конфликт на Украине «бесконечной борьбой», причиной которой является глубокая вражда между сторонами. По словам Трампа, урегулировать этот кризис крайне сложно из-за существующих разногласий.

    Дополнительно Трамп упомянул обсуждение с Путиным операции против Ирана. По его словам, российский президент был впечатлен действиями США, и Трамп отметил, что «никто никогда не видел ничего подобного».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, продолжавшиеся около часа. Стороны обсудили украинский конфликт и выразили заинтересованность в его разрешении.

    9 марта 2026, 22:24 • Новости дня
    Продюсер «Иванушки International» заявил о намерении переименовать группу

    Худрук Матвиенко намерен переименовать группу «Иванушки International»

    Tекст: Катерина Туманова

    Продюсер коллектива народный артист России Игорь Матвиенко заявил о возможном переименовании группы из-за недовольства англицизмами и законов, призывающих от них избавляться.

    «Вот так будут теперь называться и писаться: группа «Иванушки», а слово International – зачеркнуто. Официально прошу не называть меня «продюсер» – я теперь художественный руководитель», – цитирует Матвиенко ТАСС.

    Он также высказался об использовании иностранных слов в названиях, отметив, что  «англицизмы надоели».

    «Тем не менее, кто хочет оставить английские названия, я бы предложил ввести дополнительный налог на это», – добавил художественный руководитель музыкального ансамбля «Иванушки».

    Напомним, ранее в стране вступил в силу закон о защите русского языка. 1 марта в России вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках, и основная информация теперь должна размещаться только на русском языке кириллицей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул  важность русского языка как объединяющей силы. Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов назвал варварством иностранные псевдонимы артистов в России.

    9 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    В Киеве госпитализировали главу раскольнической УПЦ Филарета

    Tекст: Дарья Григоренко

    Патриарх Филарет, возглавляющий неканоническую Украинскую православную церковь Киевского патриархата, был госпитализирован в одно из медучреждений Киева из-за ухудшения состояния здоровья, сообщили в неканоническом Киевском патриархате.

    В сообщении УПЦ Киевского патриархата отмечается: «В связи с ухудшением состояния здоровья патриарха Киевского… Филарета госпитализировали в одно из медицинских учреждений Киева», передает РИА «Новости».

    Филарету (Денисенко) недавно исполнилось 97 лет. В 1990 году он, будучи главой новообразованной канонической УПЦ, при поддержке властей Украины выступил за независимость от Русской православной церкви.

    После этого в мае 1992 года собор иерархов УПЦ в Харькове лишил его сана, однако Денисенко основал на Украине раскольническую «Украинскую православную церковь Киевского патриархата». За эти действия он был впоследствии отлучен от Церкви и предан анафеме.

    В феврале в Киево-Печерской лавре сотрудники заповедника ограничили возможность монахов УПЦ попасть в храмы Нижней лавры.

    10 марта 2026, 02:20 • Новости дня
    Статистика определила в России две отрасли с зарплатами более 500 тыс. рублей

    Tекст: Катерина Туманова

    В декабре 2025 года только две отрасли в России показали средние зарплаты выше 500 тыс. рублей, что выделяет их среди остальных сфер экономики, следует из данных статистики.

    По итогам декабря 2025 года в России лишь две отрасли смогли выйти на уровень средней зарплаты выше 500 тыс. рублей – это негосударственные пенсионные фонды и денежное посредничество, передает РИА «Новости».

    Средняя зарплата у сотрудников негосударственных пенсионных фондов составила 516,6 тыс. рублей, у работников денежного посредничества – 515,3 тыс. рублей.

    В декабре 2024 года только специалисты негосударственных пенсионных фондов получали зарплаты выше данного порога.

    В пятерку лидеров по уровню оплаты труда также вошли сферы добычи нефти и газа – 450 тыс. рублей, производство носителей информации (кассет и дисков) – 405 тыс., вспомогательная деятельность в финансовой сфере – 388,8 тыс. рублей.

    Шестое место заняли работники отрасли звукозаписи и издания музыки с доходом в 367,5 тыс. рублей, седьмое – сотрудники пассажирских воздушных перевозок с тем же уровнем заработка, восьмое – ученые в области общественных и гуманитарных наук, их средняя зарплата составила 364,9 тыс. рублей.

    Десятку отраслей с самыми высокими зарплатами замкнули сотрудники международных организаций, которые в декабре 2025 года в среднем получали 333,7 тыс. рублей, а также работники сферы организации конференций и выставок с 331,8 тыс. рублей.

    Среднемесячная начисленная зарплата учитывает доходы всех работников организации, включая премии и бонусы, до вычета налогов. В конце 2025 года средний доход россиян достиг 139,7 тыс. рублей, увеличившись с 128,7 тыс. рублей по сравнению с концом 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 марта 2026 года в России вступили в силу важные изменения, касающиеся личных финансов граждан. Средняя зарплата в России за год увеличилась более чем на 10 тыс. рублей. Статистика выявила получателей самых высоких зарплат в России за декабрь 2025 года.

    10 марта 2026, 06:40 • Новости дня
    ВСУ запустили в Сумах фейк-кампанию против командного состава ГВ «Север»

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» рассказали о попытках ВСУ совладать с ними на информационном поле с помощью фейков и дискредитирующих материалов.

    «От имени офицеров того или иного подразделения в бот обратной связи российских волонтеров или военблогеров поступают сообщения с требованием прекратить поддержку их подразделения и отказаться от общения с личным составом, который «пострадает в случае сохранения контактов». После чего, с двух-трех анонимных аккаунтов тем же адресатам поступают сообщения уже от имени бойцов, над которыми якобы издевается командный состав», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Военнослужащие уточнили, что пока противник использует «закрытые» анонимные Telegram--аккаунты, но возможны и случаи маскировки под российских военнослужащих. В ВСУ таким образом надеются запустить фейки на российских ресурсах.

    А кроме этого бойцы рассказали, как за сутки авиация, ВКС России и операторы  ударных БПЛА разгромили живую силу и технику ВСУ в районах Жадово, Леоновки, Кучеровки, Мирополья, сёл Ястребиное, Битица и Храповщина, а также южнее Волфино, в городе Сумы уничтожен склад БПЛА противника.

    Штурмовики в ходе боев продвинулись в Сумском районе на семи участках и в Глуховском на двух, а за сутки общее продвижение составило до 350 м. Также с успехом бойцы продвигаются в Краснопольском районе Сумской области, а мотострелки с боями продвинулись на расстояние до 300 метров.

    На Харьковском направлении «Северяне» продвигаются вглубь области. На  Волчанском направлении штурмовики продвинулись до 300 метров на трех направлениях в районе села Волчанские Хутора и южнее Графского.

    Штурм-группа украинских пограничников пыталась форсировать реку Волчья, но живая сила противника была уничтожена армейской авиацией в районе села Малая Волчья.

    На Липцовском направлении штурмовые группы продвинулись до 400 метров на четырех участках в направлении села Весёлое, на столько же бойцы продвинулись  на Великобурлукском направлении.

    За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области)», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Сум возмутились сверхдоходами прокуроров и произволом националистов. Жители Сумской области пожаловались на массовое мародерство ВСУ. В Кировограде прошел митинг жен тысячи пропавших бойцов ВСУ.

    10 марта 2026, 06:50 • Новости дня
    В Кировограде прошел митинг жен тысячи пропавших бойцов ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинки в Кировограде организовали массовую акцию, развернув плакаты с портретами тысячи военнослужащих 57-й мотопехотной бригады ВСУ, которые числятся пропавшими без вести.

    Близкие бойцов 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ собрались на митинг в Кировограде, сообщил представитель российских силовых ведомств РИА «Новости».

    По имеющимся данным, значительная часть личного состава этого соединения официально считается пропавшей.

    Женщины вышли с баннерами с фотографиями около 1000 солдат 57-й бригады, добавил источник.

    В прошлом году родственники пропавших без вести украинских военнослужащих также проводили массовые акции протеста.

    Они организовывали митинг на площади Независимости в Киеве. Близкие бойцов 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ выходили на акцию с требованием информации о судьбе своих родных. Аналогичные мероприятия в поддержку семей военных прошли в Харькове и Сумах.

    10 марта 2026, 04:53 • Новости дня
    Российские силовики рассказали, как Зеленского критикуют на Украине из-за Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    В адрес главы киевского режима Владимира Зеленского на Украине направлена резкая критика в связи с решением направить военнослужащих ВСУ для защиты американских баз на Ближнем Востоке, сообщили представители российских силовых структур.

    «На Украине продолжают резко критиковать Зеленского за отправку военнослужащих ВСУ на Ближний Восток для защиты американских баз. Сейчас же в украинских силовых ведомствах на полном серьезе рассматривается вопрос участия национальной армии в потенциальной наземной операции», – передает ТАСС.

    Источник сообщает, что даже представители националистических кругов считают, что подобные шаги со стороны Зеленского могут быть попыткой заработать политическое убежище за границей.

    Такое мнение становится все более распространенным среди общественности и военных на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявлял, что примет любую помощь для борьбы с дронами Ирана. Politico считает, что Зеленский получил рычаг давления на США из-за Ирана. Зеленский отправил специалистов по борьбе с беспилотниками на Ближний Восток.

