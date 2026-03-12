Европа в урегулировании украинского конфликта все же нужна. По той простой причине, что без нее полноценное мирное соглашение, которое устранит все первопричины конфликта, невозможно. Вопрос в том, кто именно в Европе может взять на себя эту роль.0 комментариев
Дмитриев: США начинают осознавать ключевую роль нефти и газа России
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что американские власти начали лучше осознавать значимость российских нефти и газа для мировой экономики.
Дмитриев в своем Telegram-канале многие государства, в первую очередь США, начинают лучше понимать ключевую роль российских нефти и газа в поддержании стабильности мировой экономики.
По словам Дмитриева, санкции против России показали свою неэффективность и деструктивность для рынка энергоресурсов. Он подчеркнул, что энергетическая политика Москвы напрямую влияет на стабильность цен и обеспечение энергетической безопасности на глобальном уровне.
Дмитриев также добавил, что попытки ограничить российский экспорт энергоносителей негативно сказываются не только на России, но и на общем балансе мирового рынка.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев посетил США для обсуждения совместных экономических проектов и ситуации на энергетических рынках.
Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность ослабления нефтяных санкций против России ради сдерживания мировых цен.
Ранее Дмитриев отметил усиление геополитического веса Москвы на фоне стоимости нефти выше 100 долларов за баррель.