  Отражена атака 14 БПЛА, летевших на Москву
    Урсула устала менять Европу под капризы НАТО и Израиля
    WP: Китай выйдет победителем из нового энергетического кризиса
    WSJ сообщила о новых поврежденных заправщиках США на Ближнем Востоке
    На Бали появилась русская бизнес-экосистема с оборотом в миллионы долларов
    Глава МИД Приднестровья заявил о массовом закрытии русскоязычных школ в Молдавии
    Путин поздравил Наину Ельцину с 94-летием
    В Амстердаме прогремел взрыв в еврейской школе
    В Госдуме спрогнозировали переход к четырехдневной рабочей неделе
    Новая магнитная атакует Землю несколько часов с постоянной активностью
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские слышат, как ангелы поют

    Я не помню, в какой момент тихий бунт сменился во мне смирением, с которым пришло и понимание вещи, до которой рано или поздно доходит любой православный человек. Не для себя. Не для старшей. Не для паломников. Я делаю это во славу Божию, вот и всё.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чья фамилия Небензя

    Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Свободы слова без закона не существует

    Павлу Дурову хочется дать простой совет: Паш, ну ты же русский человек! Приведи Telegram в соответствие с действующими в России и по всему миру законами. Только тогда ты будешь свободен.

    14 марта 2026, 17:17 • Новости дня

    Столтенберг допустил развал НАТО при президентстве Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сомнения в устойчивости НАТО на фоне требований Дональда Трампа повысить военные расходы стран-участниц до 5% от ВВП.

    Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CBC заявил, что не исключает вероятности краха альянса в текущий президентский срок Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Столтенберг также выразил сомнения в том, что НАТО окажется еще глубже втянуто в противостояние США и Израиля с Ираном. Тем не менее он подчеркнул, что возможная эскалация этого конфликта может иметь серьезные экономические последствия для всего мира.

    Ранее Дональд Трамп критиковал европейских партнеров по НАТО за недостаточный вклад в оборонные расходы и настаивал на том, чтобы все участники альянса увеличили свои военные бюджеты до 5% от ВВП. По мнению Столтенберга, подобная риторика усиливает напряженность внутри блока и ставит под вопрос дальнейшее единство альянса.

    Столтенберг усомнился в перспективах долгого пребывания США в составе организации.

    Агентство Bloomberg допустило вероятность краха военного блока из-за разногласий и амбиций Дональда Трампа.

    Экс-главком сил НАТО в Европе Джеймс Ставридис предупредил о риске прекращения существования объединения в его нынешнем виде.

    12 марта 2026, 18:42 • Новости дня
    Захарова ответила экс-премьеру Швеции на угрозы ядерного удара по России

    Захарова осудила рассуждения экс-премьера Швеции о ядерном ударе по России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подвергла критике слова экс-премьера Швеции Магдалены Андерссон о ядерном потенциале Европы и возможности удара по России, посоветовав ей заняться вопросами Гренландии.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление бывшего премьера Швеции Магдалены Андерссон о возможности применения ядерного оружия против России, передает ТАСС. Ранее Андерссон заявила, что европейские страны обладают достаточным ядерным потенциалом, чтобы «разбомбить Россию в пух и прах».

    В ходе брифинга Захарова обратилась к Андерссон со словами: «Кто ты такая, Магдалена Андерссон, чтобы угрожать России ядерным оружием, так еще и говорить, что от России ничего не останется, потому что ее якобы "разбомбят в пух и прах"? Что ты сделала в этой жизни, чтобы рассуждать на подобные темы? Что ты создала, кого ты спасла, кому ты помогла?».

    Захарова отметила, что на Западе допускаются легковесные и недопустимые спекуляции по теме ядерного вооружения. Она предложила Андерссон заняться проблемами Гренландии, которая, по ее словам, нуждается в таких защитниках, а также посоветовала разобраться с вопросами суверенитета внутри Евросоюза, прежде чем заниматься глобальными вопросами.

    Ранее капитан российского сухогруза Caffa был арестован в Швеции по подозрению в использовании поддельных морских сертификатов.

    До этого МИД Швеции провел устный демарш перед послом России из-за предполагаемого запуска беспилотника с российского военного корабля.

    Швеция заняла пятое место в «Рейтинге недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД по итогам февраля.


    12 марта 2026, 10:01 • Новости дня
    Politico: Истерика Зеленского отпугивает ключевых западных партнеров Киева
    @ Daniel Torok/Zuma/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава киевского режима Владимир Зеленский перешел к открытой критике западных партнеров из-за неудач на фронте и задержек финансирования, это может стоить ему прекращения поддержки, пишут американские СМИ.

    Разочарование Зеленского в помощи перерастает в открытое недовольство, пишет Politico.

    Бывший советник Зеленского на условиях анонимности отметил, что такое поведение становится контрпродуктивным для дипломатических отношений.

    «Это разочарование является движущей силой более жесткой риторики. Это цикл, который становится саморазрушительным», – заявил собеседник издания.

    Особое раздражение украинского руководства вызывает позиция венгерского премьера Виктора Орбана, блокирующего кредит ЕС на 90 млрд евро. Брюссель даже сделал замечание Киеву за завуалированные угрозы в адрес венгерского премьера, которые могут сыграть на руку Будапешту.

    Зеленский также стал менее сдержан в высказываниях о президенте США Дональде Трампе, называя его подход к урегулированию конфликта несправедливым. В Киеве считают, что Вашингтон должен оказывать большее давление на Москву, а не требовать уступок от Украины.

    Напомним, Орбан посоветовал Владимиру Зеленскому прекратить угрозы и шантаж в отношении Будапешта. Ранее украинский лидер публично оскорбил главу венгерского правительства во время выступления в Мюнхене. Немецкий политолог Александр Рар объяснял эту агрессию Зеленского злостью на Дональда Трампа.

    13 марта 2026, 14:40 • Видео
    Для Зеленского готовят дворцовый переворот

    На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    12 марта 2026, 20:08 • Новости дня
    В НАТО опасаются быстрой концентрации войск России у восточных границ альянса

    Генерал НАТО отметил угрозу быстрой концентрации российских войск у границ альянса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генерал, главнокомандующий ВС НАТО в Европе Алексус Гринкевич отметил, что Москва может оперативно сосредоточить значительные сухопутные силы вдоль границы альянса благодаря выгодной логистике.

    Способность Вооруженных сил России в кратчайшие сроки развернуть крупную наземную группировку на любом участке восточного фланга НАТО представляет стратегическую дилемму для блока. Об этом заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, передает ТАСС.

    По его словам, на восточном фланге альянса географическая близость России и развитые транспортные пути позволяют Москве быстро сосредоточить значительные сухопутные силы вдоль границы Североатлантического альянса. «Это представляет стратегическую дилемму для способности НАТО эффективно мобилизовать силы для синхронизированной, упреждающей обороны в случае кризисной ситуации», – заявил Гринкевич.

    Ранее в четверг Гринкевич отметил, что Россия сохраняет значительный ядерный потенциал, который представляет угрозу для США. Он также заявил о сохранении Россией высоких темпов производства ракет и беспилотников.

    До этого замглавы Пентагона Элбридж Колби заявил, что США считают приоритетом предотвращение войны с Россией.

    13 марта 2026, 21:22 • Новости дня
    Трамп: США не нужна украинская помощь в защите от иранских дронов
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина никак не помогает Соединенным Штатам отражать удары иранских дронов.

    Журналист Fox News Брайан Килмид во время интервью задал Трампу вопрос о том, оказывает ли Украина какую-либо поддержку в этом вопросе, передает РИА «Новости».

    «Нет», – отметил глава Белого дома. Он подчеркнул, что США не нуждаются в помощи Украины для защиты от атак со стороны Ирана.

    Напомним, Зеленский отправил специалистов по борьбе с беспилотниками на Ближний Восток.

    Ирландский журналист Чей Боуз с иронией отреагировал на заявление Зеленского о готовности помочь США в вопросе противодействия иранским дронам, сравнив его с «парнем, которому много лет назад ты одолжил деньги, и он так и не вернул их, а потом предлагает угостить тебя пивом при встрече, а спикер МИД Мария Захарова заподозрила главу киевского режима в употреблении гуталина.

    11 марта 2026, 20:33 • Новости дня
    Китай внезапно сократил патрулирование Тайваня боевой авиацией
    @ VCG/VCG/Reuters

    Китайские военные резко сократили полеты боевой авиации рядом с Тайванем. По данным Министерства обороны Тайваня, за последние 13 дней китайские самолеты появлялись у острова лишь один раз – в воскресенье, когда к его воздушному пространству приблизились два борта.

    Как пишет The New York Times, Ранее подобные вылеты происходили почти ежедневно и считались частью давления со стороны Китая на остров. По словам основателя аналитического проекта PLATracker Бена Льюиса, нынешний спад активности стал самым продолжительным с 2021 года.

    В прошлом подобные паузы также случались, например во время ежегодной сессии китайского парламента, однако даже тогда фиксировалось несколько вылетов. На фоне роста активности китайской авиации в последние годы нынешнее затишье выглядит особенно заметным. В среднем в прошлом году Тайвань фиксировал около десяти полетов китайских военных самолетов в день, а иногда их число достигало нескольких десятков.

    Эксперты называют несколько возможных причин происходящего. Одна из них – подготовка к возможной встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая, как ожидается, может пройти в начале апреля в Пекине. По мнению некоторых аналитиков, Пекин может временно снижать военную активность, чтобы не обострять ситуацию накануне переговоров.

    Дополнительным фактором называют рост мировых цен на нефть на фоне войны между США, Израилем и Ираном, что может вынуждать китайские вооруженные силы экономить топливо.

    Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку призвал не делать поспешных выводов из сокращения полетов. По его словам, оценивать уровень военной угрозы необходимо по совокупности факторов, а не только по активности авиации.

    При этом снижение активности не наблюдается на море. По словам эксперта Брайана Харта из Center for Strategic and International Studies, количество кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая вокруг острова остается примерно прежним.

    Некоторые специалисты также связывают изменения с внутренними процессами в китайской армии. В последние годы в Народно-освободительной армии Китая проходят масштабные кадровые чистки среди высшего командования, в том числе в Восточном командовании, которое отвечает за Тайвань. Другие аналитики предполагают, что китайские военные могли попросту изменить график тренировок и учений, что и привело к временному снижению числа полетов.

    В начале марта Китай пообещал «решительно бить» по сепаратистам Тайваня.

    12 марта 2026, 06:45 • Новости дня
    Трамп заявил о победе США над Ираном за час
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп во время митинга в Кентукки заявил, что американская армия одержала победу над Ираном за первый час начала военной операции.

    «В первый час все было закончено. Мы победили, – приводит слова Трампа РИА «Новости». – Они [Иран] практически подошли к черте. Это не означает, что мы покончим с этим немедленно».

    Американский лидер отметил, что армия США фактически уничтожила Иран. Он подчеркнул, что США не завершат операцию, пока работа не будет доведена до конца, но выразил уверенность в скором завершении действий против Ирана.

    Трамп также сказал, что США могли бы уничтожить энергетическую инфраструктуру Ирана за один час, а на восстановление ушло бы 25 лет, но выразил надежду, что до этого не дойдет. Кроме того, он прокомментировал ситуацию на нефтяном рынке, заявив, что после скачка цен котировки уже начали снижаться.

    Президент США рассказал, что лично выбрал название «Эпическая ярость» для военной операции против Ирана: «Они дали мне список названий: «Сэр, вы можете выбрать любое, какое захотите». Я спросил: «Название чего?» – «Название атаки на Иран, сэр». И они дали мне где-то 20 вариантов, а я чуть не уснул. Мне ни одно из них не понравилось. А потом я вижу: «Эпическая ярость». И я говорю: «Мне нравится это название. Вот это название мне нравится».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ставка США на молниеносную войну и крах режима в Иране в результате уничтожения военно-политического руководства провалилась. В Иране не произошло коллапса власти. США поставлены перед выбором, каким именно способом продолжать агрессию против Ирана – только ракетно-бомбовым или с применением наземных сил.

    13 марта 2026, 14:39 • Новости дня
    Трамп заявил о подготовке США к «очень мощным ударам» по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты планируют нанести «очень мощные удары» по Ирану в течение следующей недели.

    Об этом Трамп сообщил в пятницу в интервью каналу Fox News, передает РИА «Новости».

    «Мы будем наносить по ним очень мощные удары в течение следующей недели», – подчеркнул глава Белого дома. Он также отметил, что Вашингтон уже причинил Ирану «значительный ущерб» и, по его оценке, на восстановление разрушенного у Тегерана «уйдут годы».

    Ранее Трамп во время митинга в Кентукки заявил, что американская армия одержала победу над Ираном за первый час начала военной операции. До этого он назвал войну с Ираном «практически завершенной».

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о провале США в войне с Ираном.

    12 марта 2026, 14:37 • Новости дня
    Глава финской спецслужбы исключил причастность России к обрыву кабелей на Балтике

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава полиции безопасности Финляндии (Supo) Юха Мартелиус признал, что Россия не стоит за повреждением кабелей в Балтийском море.

    Мартелиус заявил, что Россия не причастна к повреждению подводных кабелей в Балтийском море, передает РИА «Новости».

    По его словам, спецслужба не обнаружила признаков преднамеренных действий со стороны российского государства в этих инцидентах.

    Мартелиус отметил, что аналогичного мнения придерживаются и другие европейские разведывательные структуры. Он подчеркнул: «Насколько нам известно, за этим не стояло никаких преднамеренных действий со стороны российского государства». По его словам, существует множество факторов, указывающих на отсутствие у России мотивов для подобных действий против подводной инфраструктуры в регионе.

    Ранее власти Финляндии и скандинавских стран неоднократно пытались выявить «российский след» в повреждениях кабелей. Как отмечал посол России в Финляндии Павел Кузнецов, версия о причастности России используется как повод для усиления присутствия НАТО в регионе Балтики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Латвии заявили о повреждении телекоммуникационного кабеля в Балтийском море. Шведские прокуроры закрыли расследование по повреждению кабеля, не найдя доказательств диверсии. Западные страны разрушили миф о «российской диверсии» в Балтийском море.

    13 марта 2026, 18:22 • Новости дня
    Трамп: Россия немного помогает Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Россия оказывает некоторую поддержку Ирану.

    В ходе интервью телеканалу Fox News он отметил, что президент России Владимир Путин, вероятно, немного помогает Ирану, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, он, наверное, помогает им немного. Полагаю, да. А он, наверное, считает, что мы помогаем Украине, так ведь?» – сказал глава Белого дома.

    На уточняющий вопрос ведущего о поддержке Украины со стороны США, Трамп еще раз утвердительно ответил, подтвердив, что Вашингтон действительно оказывает помощь Киеву. Он подчеркнул, что считает ситуацию равнозначной. «Это выглядит, как: «Эй, они это делают, и мы это делаем» – все по-честному. Они это делают, и мы это делаем», – сказал президент США.

    Ранее Иран запросил у России гуманитарную помощь.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку страны.

    12 марта 2026, 10:15 • Новости дня
    Вице-премьер Испании обвинила ЕС в слабости перед Трампом

    @ Oscar Gonzalez/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер Испании Йоланда Диас раскритиковала руководство Евросоюза за недостаточно жёсткую позицию в ответ на военные действия США и Израиля против Ирана, подчеркнув, что подобная слабость может усилить евроскептицизм и рост правых движений, сообщает Politico.

    Вице-премьер Испании Йоланда Диас осудила руководство Евросоюза за слабость в вопросе американо-израильского конфликта с Ираном, сообщает Politico. Политик выразила недовольство реакцией Европы на действия Вашингтона.

    «Европа – сирота в момент исторической важности. Блоку не хватает того лидерства, в котором он нуждается», – заявила Диас.

    По ее словам, Европа осталась «без опеки» в момент исторической важности и не проявляет необходимого лидерства. Диас подчеркнула, что Евросоюз должен стать самостоятельной политической, экономической и социальной силой с собственной внешней и оборонной политикой, не зависящей от решений президента США Дональда Трампа.

    Политик призвала Брюссель решительно выступить против «полностью нелегитимной» войны в Иране, которую США и Израиль начали в конце прошлого месяца. Она раскритиковала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за промедление с осуждением атаки на Иран, заявив, что Европа обязана защищать принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН.

    Диас подчеркнула, что европейские граждане выступают против войны в Иране, а поддержка ЕС военной операции может усилить евроскептические настроения и рост популярности правых партий. Она также отметила, что позиция Испании по отказу поддержать военную операцию Вашингтона находит отклик у других европейских лидеров, в том числе у премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

    По словам Диас, президент США представляет экзистенциальную угрозу для Европы, а нынешняя политика ЕС по отношению к Трампу является «рабской» и не обеспечивает уважения со стороны Вашингтона. Она заявила, что Испания не боится противостоять Трампу и не чувствует угрозы из-за возможного разрыва торговых связей.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать действия Вашингтона и Тель-Авива в регионе.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил Мадриду торговым эмбарго за отказ предоставить авиабазы для атак на Иран.

    Санчес заявил о рисках роста инфляции и замедления экономического роста в Европе на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    Эксперты отметили, что судьба европейской экономики зависит от завершения противостояния между США, Израилем и Ираном в ближайшие четыре недели.

    12 марта 2026, 10:17 • Новости дня
    WSJ: США поддержали рекордное открытие стратегических запасов нефти
    @ Adrees Latif/REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Администрация президента США Дональда Трампа изменила свою позицию и поддержала крупнейший в истории выброс стратегических запасов нефти для стабилизации мирового рынка, сообщили СМИ.

    Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских чиновников, изначально утром министр энергетики США Крис Райт заявил коллегам из G7, что такое вмешательство преждевременно, так как цены на нефть недавно опустились ниже 90 долларов за баррель, передает РИА «Новости».

    Однако уже спустя два часа Вашингтон изменил курс и начал убеждать союзников поддержать идею масштабного выброса нефти. Высокопоставленный чиновник администрации отметил: «Разворот на 180 градусов произошел после того, как Трамп самолично изменил свое решение».

    Советники убедили президента, что вмешательство необходимо для сдерживания сильной волатильности цен на фоне конфликта с Ираном. После этого Трамп поручил министру энергетики продвигать инициативу высвобождения нефти на международном уровне. В результате 32 страны Международного энергетического агентства согласились на рекордный выброс стратегических запасов – около 400 млн баррелей, что более чем вдвое превышает прежние такие операции.

    Как уточняет WSJ, решение принималось в ускоренном порядке – без стандартного 48-часового обсуждения. В Белом доме необходимость этого шага объяснили рисками длительного перекрытия Ормузского пролива, через который проходит около одной пятой мировой торговли нефтью.

    В четверг США сообщили о планах поставить 172 млн баррелей нефти из стратегического резерва.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что американские власти начали лучше осознавать значимость российских нефти и газа для мировой экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к резкому росту цен на природный газ и нефть.

    Руководители финансовых ведомств стран G7 запланировали срочные консультации по вопросу совместного использования стратегических нефтяных запасов.

    13 марта 2026, 10:55 • Новости дня
    Канада решила расширить военное присутствие в Арктике после угроз Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канада объявила о масштабном расширении военного присутствия в Арктике на фоне угроз президента США Дональда Трампа, сообщили СМИ.

    Как пишет The New York Times, премьер-министр Канады Марк Карни представил план, предусматривающий строительство трёх новых военных баз в северных территориях, включая одну в Йеллоунайфе, а также модернизацию инфраструктуры и аэропортов в регионе.

    По его словам, расходы на основные объекты составят 32 млрд канадских долларов (около 23,5 млрд долларов), ещё 2,67 млрд канадских долларов выделят на строительство двух «оперативных опорных узлов» для размещения техники и персонала.

    «С этим планом мы берём будущее под свой контроль. Мы больше не будем полагаться на других в вопросах защиты Арктики или поддержки нашей экономики. Мы полностью берём ответственность за защиту нашего суверенитета», – заявил Карни, выступая перед военными в ангаре аэропорта Йеллоунайфа.

    Власти также планируют потратить 294 млн долларов на модернизацию двух арктических аэропортов, чтобы принимать более крупные гражданские и военные самолёты. Новые базы позволят поддерживать в регионе постоянное присутствие значительного числа военных и авиации, а не ограничиваться лишь учениями, отмечает неназванный представитель правительства. Некоторые проекты уже стартовали, и объявлены тендеры на остальные.

    По словам профессора Университета Британской Колумбии Майкла Байерса, главным мотивом инвестиций является демонстрация Вашингтону готовности Канады самостоятельно обеспечивать безопасность своего севера. Эксперт добавил, что в обычных условиях размещение даже нескольких сотен военных на севере страны не имело бы смысла из-за сурового климата и малонаселённости, а более эффективным вариантом была бы мобильная группа быстрого реагирования.

    Проект рассчитан минимум на десять лет и финансируется в рамках программы модернизации североамериканской системы противовоздушной обороны NORAD, общий бюджет которой составляет 87 млрд канадских долларов. Помимо этого, Канада уже заказала в Австралии радиолокационную систему для мониторинга арктического воздушного пространства за 6,5 млрд канадских долларов, а также участвует в международном строительстве ледоколов.

    Новые военные траты связаны с желанием Канады достичь рекомендованного НАТО уровня расходов в 2% от ВВП. Современный интерес к арктическим территориям связан не только с безопасностью, но и с возможностями для судоходства и добычи ценных минералов из-за потепления и открывающегося Северо-Западного прохода.

    В ближайшее время Карни примет участие в учениях НАТО на севере Норвегии, где соберутся 25 тыс. военнослужащих из стран Североатлантического альянса. Также премьер примет участие во встрече глав правительств северных государств – Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии.

    5 марта российский посол в Канаде Олег Степанов сообщил, что Москва обладает полным набором средств для защиты национальных интересов в Заполярье, однако выступает за сохранение региона зоной мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, укрепление военного присутствия НАТО в Арктике посол РФ в Норвегии назвал серьезной угрозой стабильности и безопасности в регионе.

    13 марта 2026, 05:03 • Новости дня
    Главком НАТО Гринкевич: США жестко ответят за помощь Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон готов жестко отвечать тем, кто помогает Тегерану в нападениях на американских военных, заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

    «Всякий раз, когда кто-либо любым способом подвергает опасности американских военнослужащих, я считаю, что мы должны отвечать жестко», – сказал Гринкевич, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что военный блок готов дать «решительный ответ» любому, кто помогает Ирану в наведении на США.

    Также Гринкевич признал, что США применяют полученный на Украине опыт против Ирана.

    Кроме того, он отметил способность Москвы быстро сосредоточить силы у границ НАТО.

    12 марта 2026, 18:48 • Новости дня
    В НАТО признали высокие темпы выпуска ракет и дронов в России

    Генерал НАТО Гринкевич отметил способность России быстро выпускать ракеты и БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил о сохранении Россией высоких темпов производства ракет и беспилотников.

    Оборонно-промышленный комплекс России продемонстрировал способность поддерживать высокий уровень производства ракетных вооружений и беспилотных летательных аппаратов. Такое заявление сделал генерал Алексус Гринкевич, командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, во время слушаний в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, передает ТАСС.

    «Российская экономика стоит, так сказать, на высокой передаче. В плане выпуска ракетных вооружений и беспилотников у них есть отечественные мощности в их оборонно-промышленном комплексе, позволяющие сохранять высокий уровень производства», – отметил Гринкевич.

    Он подчеркнул, что Россия обладает необходимыми ресурсами и инфраструктурой для продолжения интенсивного выпуска современных вооружений в условиях текущей геополитической ситуации.

    Ранее замглавы Пентагона Элбридж Колби заявил, что США считают приоритетом предотвращение войны с Россией. До этого Гринкевич прибыл в Женеву для участия в переговорах по Украине.

    Между тем в октябре 2025 года США сняли ключевое ограничение на удары Киева вглубь России.

    12 марта 2026, 12:57 • Новости дня
    Тегеран ответил на заявления Трампа об уничтожении ВМС Ирана

    Тегеран опроверг заявления США о полном уничтожении иранского флота

    Tекст: Вера Басилая

    Иранское командование отвергло утверждения Вашингтона о разгроме военно-морских сил, напомнив об успешной ракетной атаке на американский авианосец.

    Иранские военно-морские силы продолжают участвовать в конфликте с США и Израилем, несмотря на заявления Дональда Трампа о якобы полном уничтожении иранских кораблей, передает РИА «Новости».

    Высокопоставленный советник главнокомандующего вооруженными силами Ирана Яхья Рахим Сафави напомнил, что, по словам Трампа, американские военные потопили 46 иранских военных кораблей и почти полностью уничтожили минный флот страны за одну ночь.

    «Если они уничтожены, то каким образом иранские ВМС смогли запустить четыре ракеты в сторону авианосца « Авраам Линкольн», который в итоге сбежал?», – заявил Сафави. При этом представитель иранского командования не уточнил текущее состояние флота страны.

    В свою очередь, посол Ирана в России Казем Джалали особо подчеркнул, что планы дестабилизировать ситуацию в стране после убийства аятоллы Али Хаменеи не оправдали себя. По его словам, те, кто рассчитывал, что Иран падет, ошиблись, и атаки на руководство страны не привели к массовым протестам населения.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о практически полном завершении войны и уничтожении иранского флота.

    Корпус стражей исламской революции сообщил об отходе американских кораблей от границ республики на расстояние более тысячи километров.


    Главное
    Греческий танкер подвергся атаке неподалеку от Новороссийска
    Лидеры восьми стран ЕС потребовали запретить въезд в Шенген бойцам СВО
    Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам ВСУ
    Иран готов пускать танкеры через Ормузский пролив при условии оплаты нефти юанями
    ФСБ арестовала иностранца в Тамбовской области за призывы к терактам
    Володин призвал Минздрав отменить рекомендации о цвете одежды врачей
    Синоптик сообщил, когда в Москве растает весь снег

    Атаки Украины на «Турецкий поток» терроризируют глобальный рынок

    Украина уже перекрыла поставки нефти по «Дружбе». А теперь активно пытается остановить «Турецкий поток» и «Голубой поток». Это последнее связующее звено России с ЕС. Если газопроводы пострадают от атак беспилотников, то ремонт может затянуться на месяцы. Россия может потерять до 12 млрд долларов, но ущерб для Турции и всего Евросоюза будет куда масштабней. Более того, потерю десятков миллиардов кубометров российского газа почувствует весь мир. Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Новый лидер Ирана подтвердил еще одну теорию заговора

    Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выпустил первое обращение к народу и агрессорам. Однако зачитал его не лично: помешало ранение и то, что за ним теперь ведут охоту Соединенные Штаты и Израиль. Если Моджтаба выживет, они проиграют. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Для Зеленского готовят дворцовый переворот

      На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    • Новый лидер Ирана заявил о себе

      Новый верховный лидер Ирана и сын старого лидера – Моджтаба Хаменеи – выпустил первое официальное обращение, в котором пообещал отомстить США и Израилю. Ему можно верить.

    • За что испанцы считают Мерца трусом

      Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

