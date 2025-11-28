Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, гибридная война, которую Евросоюз ведет против России, уже «пустила корни» и серьезно осложняет перспективы восстановления отношений между сторонами, передает ТАСС. Грушко отметил, что нынешние европейские элиты «максимально осложняют перспективу» сближения с Россией.

Чиновник подчеркнул, что в ЕС идет процесс тотальной милитаризации экономики, а военно-промышленный комплекс становится центральным драйвером для экономического роста. По его словам, европейская программа перевооружения построена на логике конфронтации с «сопоставимым противником» – Россией и Союзным государством России и Беларуси.

Грушко также отметил, что эти изменения имеют «долговременную проекцию» и уходят далеко в будущее, создавая серьезные препятствия для поиска новой формулы мирного сосуществования. Даже если в Европе появятся политики, готовые искать перемены, им будет крайне сложно изменить сложившуюся ситуацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Politico сообщила, что Британия готовится атаковать Россию на территории Норвегии. Отмечалось, что Франция строит антироссийские планы, которые выходят за пределы украинских границ.