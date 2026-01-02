Советник Хаменеи пообещал «отсечь» руку вмешавшимся в дела Ирана

Каллас пригрозила России последствиями за повреждение подводного кабеля

Tекст: Ольга Иванова

Евросоюз намерен усилить контроль над якобы перевозками российской нефти после инцидента с повреждением подводного кабеля между Финляндией и Эстонией, сообщает РИА «Новости».

Глава европейской дипломатии Кая Каллас обвинила Москву в якобы причастности к атаке на критическую инфраструктуру. Каллас заявила, что Евросоюз будет вкладывать средства в новые кабельные линии, улучшать мониторинг, повышать готовность к ремонту и бороться с деятельностью так называемого теневого флота России.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта уточнил, что он и власти ЕС внимательно следят за развитием ситуации. Кошта отметил, что речь идет о кабеле передачи данных между Хельсинки и Таллином, и выразил поддержку мерам, направленным на защиту европейской инфраструктуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, финские власти уведомили российское посольство о задержании грузового судна с гражданами России среди членов экипажа. Диппредставительство России в Финляндии запросило дополнительные сведения по поводу задержания судна Fitburg.

Посольство России в Финляндии заявило о готовности оказать помощь гражданам России из экипажа этого судна.

31 декабря сообщалоьсь что Финляндия задержала судно за якобы повреждение подводного кабеля в Финском заливе.