В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.6 комментариев
Иран заявил о готовности перекрыть Ормузский пролив
Командующий ВМС КСИР Тангсири: Иран готов перекрыть Ормузский пролив
Иран в случае необходимости способен быстро перекрыть Ормузский пролив, заявил командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) контр-адмирал Алиреза Тангсири.
«Если речь зайдет о закрытии Ормузского пролива, то наши ВМС выполнят эту задачу в кратчайшие сроки», – заявил Тангсири, которого цитирует иранская гостелерадиокомпания, передает ТАСС.
Накануне иранские военные начали учения по контролю Ормузского пролива.
Ранее разведывательные аппараты США, включая противолодочный самолет и тяжелый дрон, совершили маневры в небе над Ормузским проливом и Оманским заливом.