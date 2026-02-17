Суд оставил в силе заочные сроки для четырех экс-депутатов Москвы

Утвержден приговор четырем бывшим депутатам Москвы за работу в нежелательной НПО

Tекст: Тимур Шайдуллин

Суд отклонил апелляционные жалобы и оставил без изменений заочный приговор Илье Азару (иноагент), Игорю Глеку, Елене Русаковой и Сергею Власову, сообщает прокуратура Москвы. Все четверо получили заочно по четыре года лишения свободы в колонии общего режима по части третьей статьи 284.1 УК РФ – за организацию деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной в России.

Также каждого из осужденных лишили права заниматься администрированием сайтов и электронных сетей, включая интернет, сроком на пять лет. В сообщении прокуратуры говорится: «С учетом позиции прокуратуры Москвы оставлен без изменения обвинительный приговор бывшим муниципальным депутатам Игорю Глеку, Илье Азару, Елене Русаковой и Сергею Власову... Жалобы осужденных оставлены без удовлетворения».

Суд установил, что Глек был сопредседателем организации «Депутаты Мирной России» (ФРГ), а Азар, Русакова и Власов входили в управляющий совет. По версии следствия, находясь за границей, они публиковали статьи на сайте организации и проводили мероприятия, направленные на сохранение ее структуры и влияние в России.

Осужденные были заочно арестованы и объявлены в розыск. Приговор вступил в законную силу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года Илья Азар (признан в РФ иноагентом) получил четыре года колонии заочно и пятилетний запрет на администрирование сайтов по обвинению в организации работы нежелательной организации.

Ранее, в апреле прошлого года в Москве у лидеров «Депутатов мирной России» прошли обыски. А в августе 2024 года Генпрокуратура признала деятельность неправительственной организации «Депутаты Мирной России», созданной в Германии, нежелательной в России.



