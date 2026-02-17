  • Новость часа«Единая Россия» инициировала проверки ФАС по фактам необоснованного завышения тарифов ЖКУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Немецкие военные отказываются рисковать жизнью ради Литвы
    Лукьянов: Варданян может стать объектом сделки Баку и Вашингтона
    Религиовед объяснил, когда намаз считается незаконной миссионерской деятельностью
    Шеф-повар рассказал, как печь блины по дореволюционным рецептам
    Переговоры по Украине в Женеве запланированы по пяти направлениям
    Москалькова заявила о неизвестной судьбе 400 пропавших без вести курян
    Захарова ответила на польские требования о репарациях
    Хорватия отреагировала на просьбу Венгрии и Словакии о транзите российской нефти
    Роскомнадзор отреагировал на сообщения о дате блокировки Telegram
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бороться с лженаукой не менее важно, чем за науку

    В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.

    6 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Зачем Вашингтону женевский «дуршлаг»

    Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русская зима – наша культурная доминанта

    Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.

    8 комментариев
    17 февраля 2026, 15:14 • Новости дня

    Суд оставил в силе заочные сроки для четырех экс-депутатов Москвы

    Утвержден приговор четырем бывшим депутатам Москвы за работу в нежелательной НПО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывшие депутаты Москвы заочно получили по четыре года колонии общего режима и пятилетний запрет на администрирование сайтов за участие в признанной нежелательной организации.

    Суд отклонил апелляционные жалобы и оставил без изменений заочный приговор Илье Азару (иноагент), Игорю Глеку, Елене Русаковой и Сергею Власову, сообщает прокуратура Москвы. Все четверо получили заочно по четыре года лишения свободы в колонии общего режима по части третьей статьи 284.1 УК РФ – за организацию деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной в России.

    Также каждого из осужденных лишили права заниматься администрированием сайтов и электронных сетей, включая интернет, сроком на пять лет. В сообщении прокуратуры говорится: «С учетом позиции прокуратуры Москвы оставлен без изменения обвинительный приговор бывшим муниципальным депутатам Игорю Глеку, Илье Азару, Елене Русаковой и Сергею Власову... Жалобы осужденных оставлены без удовлетворения».

    Суд установил, что Глек был сопредседателем организации «Депутаты Мирной России» (ФРГ), а Азар, Русакова и Власов входили в управляющий совет. По версии следствия, находясь за границей, они публиковали статьи на сайте организации и проводили мероприятия, направленные на сохранение ее структуры и влияние в России.

    Осужденные были заочно арестованы и объявлены в розыск. Приговор вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года Илья Азар (признан в РФ иноагентом) получил четыре года колонии заочно и пятилетний запрет на администрирование сайтов по обвинению в организации работы нежелательной организации.

    Ранее, в апреле прошлого года в Москве у лидеров «Депутатов мирной России» прошли обыски. А в августе 2024 года Генпрокуратура признала деятельность неправительственной организации «Депутаты Мирной России», созданной в Германии, нежелательной в России.


    17 февраля 2026, 01:10 • Новости дня
    По факту избиения жителя Москвы иностранцами возбуждено дело

    Tекст: Катерина Туманова

    В столичном управлении Следственного комитета России сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, в ходе которого местного жителя избила группа молодых людей.

    «В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что в одном из районов на территории города Москвы, группа молодых людей, грубо нарушая общественный порядок и желая противопоставить себя окружающим, а также продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним, напала и избила местного жителя», – сказано в Telegrаm-канале столичного ГСУ СК России.

    Там добавили, что уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

    При этом подробности происшествия сообщил источник ИА «Регнум», который заявил, что на Бауманской улице группа приезжих молодые людей избила мужчину за замечание. Приезжие нарушали общественный порядок, отчего прохожий сделал им замечание, на что получил нецензурную ругань в ответ.

    Местный житель обозвал их обидным для них словом, обозначающим понаехавших иностранцев из ближнего зарубежья, за что все они набросились на мужчину и стали избивать.

    Один из приезжих снимал всё на видео, в том числе, как упавшего мужчину продолжили избивать ногами.

    Следователи проводят следственные действия для установления участников и обстоятельств произошедшего.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, распылившего газ в метро Москвы хулигана вернули из Черногории в Россию. Назван наиболее распространенный вид преступлений в России. Двух девушек разыскали и оштрафовали за оскорбление белгородцев.

    Комментарии (18)
    16 февраля 2026, 20:25 • Новости дня
    Мошенники придумали схему обмана людей с помощью снегопада

    МВД предупредило москвичей о новой схеме обмана при уборке снега

    Мошенники придумали схему обмана людей с помощью снегопада
    @ Patrick Pleul/dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве фиксируют случаи, когда мошенники под видом уборщиков снега выманивают предоплату у граждан, предоставляя поддельные документы.

    О росте случаев мошенничества с объявлениями об уборке и вывозе снега сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает РИА «Новости». По ее словам, злоумышленники размещают в социальных сетях и мессенджерах объявления, в которых предлагают услуги по уборке снега. Мошенники предоставляют поддельные договоры и документы, согласовывают дату, время и количество техники, а также ее государственные регистрационные знаки.

    «Они предоставляют поддельные договоры и сопроводительные документы, согласовывают дату и время работ, количество единиц техники и даже ее государственные регистрационные знаки», – рассказала Волк.

    После получения предоплаты мошенники прекращают связь с жертвами, блокируют аккаунты и телефоны, а граждане теряют сотни тысяч рублей.

    Для предотвращения подобных ситуаций Волк рекомендовала проверять контрагентов через официальные информационные ресурсы, такие как ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

    Она также советует лично встречаться с исполнителем перед подписанием договора, вносить предоплату только после заключения соглашения и использовать безопасные формы расчета, например, аккредитив или оплату после выполнения работ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние 11 месяцев в России зарегистрировали более 244 тыс. киберпреступлений с использованием мессенджеров.

    Общая сумма ущерба от киберпреступлений достигла почти 300 млрд рублей.

    Злоумышленники начали массовую рассылку поддельных писем в коммерческие организации от имени Общероссийского народного фронта с требованиями перевести деньги на нужды военных.

    Аферисты стали использовать специальные программы под предлогом «ускорения приложений», «разблокировки» и «снятия ограничений».

    Комментарии (2)
    17 февраля 2026, 14:40 • Видео
    Новый раунд переговоров с Украиной: главное

    Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 00:03 • Новости дня
    Суд в Москве вернул ранее изъятые картины Международному центру Рерихов

    Tекст: Катерина Туманова

    Мосгорсуд удовлетворил жалобу Международного центра Рерихов на совершенное ранее изъятие в пользу государства 272 картины Николая Рериха и его сыновей Святослава и Юрия по иску прокуратуры.

    «Судебное постановление полностью отменено», – приводит слова представителя суда РИА «Новости».

    Ранее Останкинский районный суд Москвы решением от 2 июля 2025 года по иску столичной прокуратуры признал картины бесхозяйным имуществом и передал их в собственность государства.

    Международная общественная организация «Международный центр Рерихов» с решением суда не согласилась и подала жалобу в Мосгорсуд, указав, что центр – собственник картин, которого не привлекли к участию в суде первой инстанции.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд вернул участок и дом экс-замглавы Минобороны Иванову. Блогеру Лерчек вернули ключи от Rolls-Royce из-за плесени в салоне.


    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 11:49 • Новости дня
    Пожарные спасли 16 человек из огня на северо-западе Москвы
    Пожарные спасли 16 человек из огня на северо-западе Москвы
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спасатели вывели из горящего здания в российской столице 16 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России в понедельник.

    Пожар начался на 1-м Магистральном тупике, дом 10, корпус 1, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Из огня вызволили 16 человек, продолжается тушение возгорания.

    Отмечается, что огонь фиксируется на четвертом этаже здания.

    Ранее при возгорании в жилом доме в центре столицы пострадали восемь человек.

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 12:49 • Новости дня
    Собянин сообщил о трех сбитых беспилотниках на подлете к Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Три беспилотника были уничтожены силами ПВО на подлете к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – подчеркнул мэр в своем официальном канале на платформе Max.

    Позже градоначальник сообщил о нейтрализации еще одного беспилотника, который также летел на Москву. По его словам, специалисты экстренных служб продолжают работу на месте падения обломков.

    Ранее Собянин сообщил, что ПВО сбила летевший на Москву беспилотник.

    В воскресенье средства ПВО уничтожили 88 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России и акваторией Черного моря за два часа.

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 22:57 • Новости дня
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Летевший на Москву беспилотник был сбит системами ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», - говорится в сообщении Собянина в Max.

    На место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО ликвидировали более 40 украинских дронов самолетного типа с 18.00 до 20.00 мск над регионами России, включая московский регион.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 16:23 • Новости дня
    Силы ПВО сбили пятый за сутки летевший на Москву БПЛА

    Tекст: Дарья Григоренко

    На подлете к Москве был уничтожен уже пятый беспилотник, который направлялся к городу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин в своем канале на платформе Max заявил: «Уничтожен беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

    Позже мэр добавил, что еще одна атака беспилотника на Москву была успешно отражена. По его словам, специалисты экстренных служб вновь прибыли на место падения обломков для проведения необходимых мероприятий.

    Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что три беспилотника были уничтожены силами ПВО на подлете к Москве.

    В воскресенье в Минобороны сообщили, что за четыре часа над российской территорией были уничтожены 102 беспилотных летательных аппарата.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 20:48 • Новости дня
    Пробки в Москве достигли максимального уровня из-за снегопада
    Пробки в Москве достигли максимального уровня из-за снегопада
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером понедельника движение в столице оказалось практически парализовано из-за сильного снегопада и неблагоприятных погодных условий.

    По данным сервиса «Яндекс.Карты», вечером в понедельник пробки в Москве достигли 10 баллов на фоне обильного снегопада. Самые серьезные заторы зафиксированы в центре столицы, а также на северо-востоке, востоке, юго-западе и северо-западе Садового кольца, сообщает РИА Новости.

    Автомобилисты вынуждены стоять на таких улицах, как Кремлевская, Москворецкая, Дербеневская набережные, Тверской и Сретенский бульвары, Якиманский проезд, улица Яузская, Неглинная, Лосиновская, Новый Арбат, Остоженка, Знаменка, Сретенка, а также на Малом Каменном и Новоспасском мостах.

    Пробки также отмечаются по большей части Третьего транспортного кольца, особенно на северо-востоке города. На МКАД и вылетных магистралях наиболее сложная ситуация сложилась на юго-западе и северо-востоке Москвы.

    По информации Гидрометцентра, в Москве до 21.00 действует «желтый» уровень погодной опасности, а в Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение по Московской кольцевой дороге оказалось остановлено из-за сильного снегопада и многокилометровых пробок.

    Село Териберка оказалось отрезано от Мурманска в результате сильной метели и снежных заносов.

    На востоке Московской области технические неполадки и низкие температуры привели к утренним задержкам пригородных поездов.

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 17:20 • Новости дня
    В аэропорту Домодедово сняли ограничения

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Домодедово сняты, сообщили в Росавиация.

    В Telegram-канале Росавиации пояснили, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов. После необходимой проверки их было решено отменить, и аэропорт вернулся к обычному режиму работы.

    В воскресенье в аэропорту Домодедово временно вводились ограничения на прием и выпуск самолетов.

    Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили пятый за сутки летевший на Москву БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ограничения ввели еще в шести аэропортах России.

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 17:00 • Новости дня
    В аэропорту Домодедово ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

    Tекст: Дарья Григоренко

    В аэропорту Домодедово временно введены ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации.

    В Telegram-канале Росавиации уточняется: «Аэропорт Домодедово. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов».

    В воскресенье Росавиация сообщила, что в аэропорту Волгограда начали действовать ограничения на прием и отправку самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ограничения ввели еще в шести аэропортах России.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 20:40 • Новости дня
    При пожаре в хостеле на севере Москвы пострадали девять человек

    СК: При пожаре в хостеле на севере Москвы пострадали девять человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате пожара в хостеле, расположенном в 1-м Магистральном тупике на севере Москвы, пострадали девять человек, сообщили в столичном ГСУ СК России.

    Погибших в результате инцидента нет, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    «В результате произошедшего погибших нет. Девять постояльцев хостела получили травмы различной степени тяжести, восемь из которых были доставлены в городские медицинские учреждения для оказания квалифицированной медицинской помощи», – говорится в публикации.

    Напомним, в понедельник столичные пожарные спасли на пожаре 16 человек. По предварительной причине, пожар начался из-за аварийной работы электрического оборудования.

    По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 20:10 • Новости дня
    Москвичей предупредили о росте стоимости такси из-за снегопада

    «Яндекс» предупредил о росте среднего чека за такси на 20% в Москве из-за снегопада

    Tекст: Денис Тельманов

    Сильные снегопады привели к увеличению времени поездок на такси в Москве, что вызвало рост среднего чека примерно на 20%.

    Средний чек поездки на такси в Москве может увеличиться на 20% из-за роста времени в пути на фоне сильных снегопадов, передает ТАСС.

    В компании «Яндекс такси» сообщили, что сегодня поездки по городу занимали на 25-30% больше времени по сравнению с обычными днями. Особенно сильный рост длительности наблюдался с наступлением сумерек после 17:00 и, по прогнозу, сохранится до 21:00.

    В сервисе отметили, что на отдельных участках Москвы, где спрос на поездки превышает количество доступных автомобилей, временно вводятся повышающие коэффициенты. При этом общее число водителей на линии остается стабильным.

    В «Яндекс такси» порекомендовали пассажирам учитывать погодные условия при планировании маршрута.

    В компании советуют сравнивать разные способы передвижения, комбинировать маршруты с метро, а также выезжать вне пиковых часов, чтобы избежать увеличения стоимости поездки.

    Дополнительно рекомендовано закладывать больше времени на дорогу, особенно если поездка связана с важными мероприятиями или вылетами.

    По данным Гидрометцентра России, режим погодной опасности в Московском регионе был повышен до оранжевого уровня. Ожидается, что высота снежного покрова в Москве и Подмосковье за время снегопада может увеличиться на 10-14 см.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, январь в Москве отметился рекордным за 203 года количеством снега, а температура воздуха оказалась на полтора градуса ниже обычных показателей месяца.

    Стоимость поездки на такси в Москве утром в четверг выросла на некоторых маршрутах до 3,5 раза из-за сильного снегопада.

    Необычно обильные снегопады в Москве и Подмосковье в январе обусловлены не только погодными условиями, но и глобальными изменениями климата, отмечают эксперты.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 13:13 • Новости дня
    Уголовное дело завели после пожара в хостеле Москвы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Следователи выясняют причины возгорания в административном здании на севере столицы, где пожарным удалось вывести из огня 16 человек.

    Возбуждено уголовное дело, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение столичного Главного следственного управления СК.

    На месте работают криминалисты, информация о точном количестве пострадавших уточняется.

    Один из постояльцев рассказал, что огонь вспыхнул на четвертом этаже, в то время как он сам проживал уровнем ниже. Мужчина пояснил, что в помещениях своевременно включилась система оповещения об опасности.

    Напомним, в понедельник спасатели вывели 16 человек из горящего здания Москве. Позднее возгорание ликвидировали.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 13:17 • Новости дня
    Снегопад в Москве задержал вылет из столичных аэропортов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичных аэропортах задерживаются пять рейсов более чем на два часа, при этом отмен или уходов на запасные аэродромы не зафиксировано, сообщили в Росавиации.

    В воздушных гаванях Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском продолжается плановая работа по отправке и приему рейсов, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Временные сдвиги в расписании вызваны необходимостью облива воздушных судов специальными жидкостями. К полудню московские аэропорты успели обслужить 534 рейса на прилет и вылет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Михаил Леус спрогнозировал обновление зимнего максимума снежного покрова в столице. Ранее снегопад парализовал движение по МКАД.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 12:58 • Новости дня
    В пансионате Москвы три человека скончались от пневмонии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В деревне Пенино в столице три постояльца пансионата скончались от пневмонии, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    Постояльцы массово заболели пневмонией из-за антисанитарных условий, у них развилась острая инфекция верхних дыхательных путей, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    26 человек были госпитализированы, трое из них скончались.

    Уголовное дело расследуют по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

    Фигурантом дела выступает владелец пансионата, это женщина, ее поместили под домашний арест.

    По версии следствия, бизнесмен устроила пансионат для пожилых на участке в Пенино. При этом Роспотребнадзор не уведомляли о предпринимательской деятельности по проживанию, питанию и бытовому обслуживанию.

    Допускались многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Еда поступала без товарно-сопроводительной документации, у персонала не было медкнижек. Вместе с приготовлением еды проводился ремонт.

    Ранее в Кемеровской области девяти человек психоневрологического интерната скончались после массового заражения гриппом группы А и пневмонией.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВСУ ударили по детско-молодежному центру в Херсонской области
    Минфин: Россияне тратят около 2 трлн рублей в букмекерских конторах
    Бельгия вызвала посла США из-за обвинений в антисемитизме
    Орбан обвинил Зеленского во вмешательстве в выборы в Венгрии
    Главред военного журнала «Ахмат» Павел Порсев погиб в зоне СВО
    Выжившего в Охотском море Пичугина обвинили в смерти подростка
    Названа стоимость самых дорогих блинов в ресторанах Москвы

    Китайский Новый год приносит убытки российскому бизнесу

    Мировая фабрика прекращает работать на две недели с наступлением китайского Нового года. Китайцы уезжают в деревни к родителям и откладывают любые переписки по работе. В итоге ждать заказанные товары россиянам приходится по несколько месяцев. Более того, не факт, что даже после окончания китайских праздников все сразу нормализуется. Что ждет Россию в этот месяц тишины из Китая? Подробности

    Перейти в раздел

    В Белом доме вычислили антиукраинского «серого кардинала»

    Никому не известный чиновник из Белого дома стал человеком, который изменил политику Вашингтона в отношении Украины и несет ответственность за ссору США с Евросоюзом. Так, по крайней мере, утверждают западные СМИ. Действительно ли Энди Бейкер настолько влиятелен? И чего он в таком случае добивается? Подробности

    Перейти в раздел

    «Хватаюсь за лезвие ножа». Хроника подвига воспитательниц в Бугуруслане

    Детский сад № 1 в Бугуруслане Оренбургской области стал знаменит после того, как воспитательница Лия Галеева и учитель музыки Людмила Платонова спасли десятерых малышей от ворвавшегося наркомана с ножом. Спецкор газеты ВЗГЛЯД познакомился с женщинами, проявившими, помимо огромного мужества, очевидный пример единства народов России. В данном случае – в противодействии прямой и явной угрозе для жизни детей. Подробности

    Перейти в раздел

    Немецкие военные отказываются рисковать жизнью ради Литвы

    Масштабные планы по размещению тысяч немецких военнослужащих в Литве внезапно оказались под угрозой. Выяснилось, что немцы – несмотря на всю пропаганду, финансовые бонусы и обещания комфорта – отказываются служить в Литве. Судя по всему, утверждениями о скором «российском вторжении» в Прибалтику Запад напугал прежде всего собственных военнослужащих. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новый раунд переговоров с Украиной: главное

      Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    • Польша рвется к атомной бомбе

      Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

    • Европа нашла в США корень своих бед

      Ключевой фигурой в переменах, после которых США сократили поддержку Украины и испортили отношения с Европой, является Энди Бейкер, занимающий в Белом доме довольно скромный пост. Так, по крайней мере, утверждают СМИ в ЕС. Кто этот человек? Почему его называют новым «серым кардиналом» Дональда Трампа?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Масленица в 2026 году: какой сегодня день Масленичной недели, точные даты и главные традиции праздника

      Масленичная неделя в 2026 году проходит с 16 по 22 февраля и традиционно предшествует началу Великого поста. Каждый день праздника имеет собственное название и обрядовый смысл – от «Встречи» до Прощеного воскресенья. Рассказываем, какой сегодня день Масленицы, какие даты приходятся на каждый этап седмицы, что принято делать по традиции и как правильно подготовиться к завершению праздничной недели.

    • Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами: на что влияет и какой уровень сейчас, в 2026 году

      Ключевая ставка Центрального банка – один из главных показателей экономики, который влияет на проценты по кредитам и вкладам, инфляцию и общую стоимость денег. Когда ЦБ РФ повышает или снижает ставку, изменения ощущают и банки, и бизнес, и обычные заемщики. Так что же такое ключевая ставка, на каком она уровне в феврале 2026 года и как менялись решения регулятора в последние годы? В справочном материале газеты ВЗГЛЯД собраны актуальные данные и ключевые факты.

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    Перейти в раздел

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации