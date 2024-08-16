Дефицит газа в отдельно взятых Австрии и Словакии станет проблемой для всей Европы. Как и в 2022 году, вновь начнутся, казалось бы, поутихшие «голодные игры». Европа, не имеющая ни стратегии, ни целей в текущем противостоянии с Россией, продолжает наказывать саму себя.0 комментариев
В России признана нежелательной деятельность немецкой НПО «Депутаты Мирной России»
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность немецкой НПО «Депутаты Мирной России»
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность немецкой НПО «Депутаты Мирной России», сообщили в надзорном ведомстве.
В сообщении ведомства отмечается, что инициаторы НПО «Депутаты Мирной России» (ФРГ) – экс-муниципальные депутаты, сбежавшие за границу после начала СВО, являющиеся резидентами с немецкой «пропиской», передает РИА «Новости».
По данным прокуратуры, на деньги западных кураторов из разведки организация собиралась открыть представительства в странах ЕС «из проживающих там иностранных агентов и других беглецов, называющих себя борцами за свободу и якобы влияющих на формирование внешней и внутренней политики России».
Кроме того, как сообщили в Генпрокуратуре, «депутаты» выступают на различных политических конференциях и собраниях антироссийской направленности в Германии, распространяя фейки о деятельности органов государственной власти России и поддерживая экстремистские объединения.
Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность голландской неправительственной организации The Moscow Times.