Рютте предложил использовать пенсии для военных расходов НАТО в Европе

Tекст: Денис Тельманов

По его словам, европейские государства выделяют значительные средства на социальные нужды и могут направить часть из них на укрепление оборонного потенциала, сообщает ТАСС.

Рютте подчеркнул, что страны-члены НАТО должны увеличить свои военные расходы до более чем 3% от ВВП. Он напомнил, что во время холодной войны государства альянса тратили значительно больше этого уровня на оборонные нужды, что помогло добиться победы в той геополитической конфронтации. Это высказывание стало первым в постхолодновоенном периоде, когда руководитель НАТО предложил использовать социальные средства для военных нужд.

Генсек отметил, что необходимость укрепления обороны становится все более актуальной на фоне современных глобальных вызовов и угроз. Он призвал государства ЕС пересмотреть свои бюджеты и найти возможность для дополнительных инвестиций в военную сферу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми сообщил, что Украина получает 99% своей военной помощи от стран НАТО, и призвал союзников продолжать поддерживать Киев.

Ранее иранский МИД обвинил генсека НАТО в провокации войны из-за заявлений о рисках со стороны Ирана и Китая в случае завершения украинского конфликта в пользу России.

