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    Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Как полонофилия разбудила декабристов

    Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.

    17 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мужики ждут победы

    Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.

    15 комментариев
    12 декабря 2024, 18:12 • Новости дня

    Рютте призвал ЕС направить часть пенсий на военные нужды

    Рютте предложил использовать пенсии для военных расходов НАТО в Европе

    Tекст: Денис Тельманов

    Генсек НАТО Марк Рютте предложил выделить часть пенсий и соцвыплат в Европе для увеличения военных расходов альянса, выступая в Фонде Карнеги.

    По его словам, европейские государства выделяют значительные средства на социальные нужды и могут направить часть из них на укрепление оборонного потенциала, сообщает ТАСС.

    Рютте подчеркнул, что страны-члены НАТО должны увеличить свои военные расходы до более чем 3% от ВВП. Он напомнил, что во время холодной войны государства альянса тратили значительно больше этого уровня на оборонные нужды, что помогло добиться победы в той геополитической конфронтации. Это высказывание стало первым в постхолодновоенном периоде, когда руководитель НАТО предложил использовать социальные средства для военных нужд.

    Генсек отметил, что необходимость укрепления обороны становится все более актуальной на фоне современных глобальных вызовов и угроз. Он призвал государства ЕС пересмотреть свои бюджеты и найти возможность для дополнительных инвестиций в военную сферу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми сообщил, что Украина получает 99% своей военной помощи от стран НАТО, и призвал союзников продолжать поддерживать Киев.

    Ранее иранский МИД обвинил генсека НАТО в провокации войны из-за заявлений о рисках со стороны Ирана и Китая в случае завершения украинского конфликта в пользу России.

    11 декабря 2024, 04:14 • Новости дня
    Подпольщики показали видео массовой переброски техники НАТО в Польшу

    НАТО массово перебросило военную технику из Европы в Польшу

    Tекст: Максим Попов

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о значительном перемещении военной техники НАТО из европейских стран в Польшу с использованием автотрасс и морских путей.

    По словам Лебедева, военная техника перебрасывается из различных европейских стран и это движение заметно на трассах Европы, передает РИА «Новости».

    Лебедев подкрепил свои слова фотографиями с автобана А63 во Франции и видео из Германии. Кроме того, он предоставил видео из порта Свиноуйсьце в Польше, показывающее скопление кораблей и значительное число военных грузовиков.

    «Это порт Свиноуйсьце. Стоят корыта вроде как военные. Поразило количество военных грузовиков на польских дорогах. Их – как мух в сельском сортире, шныряют туда-сюда», – процитировал он сообщение агента из Польши.

    Лебедев отметил, что вооружение и техника поступают в Польшу такими объемами, которые напоминают подготовку к серьезному конфликту. По его мнению, поляков вооружают гораздо интенсивнее, чем это происходило с Украиной перед началом спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 декабря подполье сообщило об ударе по ДРГ в Сумской области и артиллерии ВСУ в Запорожской области. До этого стало известно о взрыве на аэродроме в Борисполе под Киевом.

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    12 декабря 2024, 10:05 • Новости дня
    Фицо предсказал раздел Украины по примеру Чехословакии в 1938 году

    Премьер Словакии Фицо допустил раздел Украины по примеру Чехословакии в 1938 году

    Фицо предсказал раздел Украины по примеру Чехословакии в 1938 году
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украина может повторить судьбу Чехословакии 1938 года, когда Запад примет решение пожертвовать ею, заявил в интервью газете Folha de S.Paulo. премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Фицо высказал свое мнение о возможной судьбе Украины в интервью бразильской газете Folha de S.Paulo, передает РИА «Новости».

    По его словам, существует вероятность, что Украина окажется в положении, аналогичном Чехословакии в 1938 году, когда та была разделена по Мюнхенскому соглашению.

    Фицо отметил, что Украина «позволила себе быть втянутой в это Западом», и может наступить момент, когда западные страны решат отказаться от поддержки Украины. Он процитировал возможную позицию Запада: «Ну, не получилось, поэтому мы пожертвуем Украиной».

    Ранее бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина потеряет треть своей территории и не получит приглашения в НАТО, вместо этого ей предоставят гарантии безопасности.

    В публикации британского журнала Spectator предсказали раздел Украины как итог правления Зеленского.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что союзники Киева приступили к разделу Украины, что подтверждают заявления западных политиков о возможности отправки войск в эту страну.

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    12 декабря 2024, 10:54 • Видео
    Байден требует от Украины молодой крови

    Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

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    10 декабря 2024, 21:54 • Новости дня
    США выделили Украине кредит на 20 млрд долларов с погашением из активов России

    США одобрили кредит Украине на 20 млрд долларов за счет доходов от российских активов

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты предоставили Украине кредит на 20 млрд долларов, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов.

    Министерство финансов США объявило о выделении Украине кредита на сумму 20 млрд долларов, сообщает ТАСС. Эти средства предоставлены в рамках инициативы стран Группы семи, нацеленной на поддержку Украины займом в размере 50 млрд долларов. Примечательно, что кредит погашается за счет доходов от замороженных на Западе российских активов.

    Как отметила министр финансов США Джанет Йеллен, данные средства обеспечат Украине критически важную поддержку, необходимую для преодоления текущих экономических вызовов. Это заявление было сделано в контексте продолжающегося давления на Россию и нарастания экономической помощи Украине.

    Ранее США и другие страны Группы семи неоднократно выражали готовность поддерживать Украину в финансовом плане, используя различные механизмы, включая использование доходов от замороженных активов России для компенсации затрат на поддержку Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир ударных беспилотников ВСУ предупредил о быстром поражении после сокращения помощи США, США, согласно бюджетным отчетам Пентагона, передали Украине 847 зенитных ракет Patriot MSE стоимостью 3,26 млрд долларов, а Совет Евросоюза принял решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи объемом 4,2 млрд евро, что стало частью общей поддержки в 50 млрд евро от ЕС.

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    10 декабря 2024, 18:10 • Новости дня
    Рогов заявил о бегстве ВСУ из Курахово

    Бои в Курахово привели к неорганизованному бегству частей ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Рогов сообщил, что части ВСУ начали неорганизованное бегство из Курахово в ДНР, где продолжаются бои за освобождение города.

    Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сообщил в интервью РИА «Новости», что в городе Курахово, расположенном в ДНР, наблюдается неорганизованное бегство частей ВСУ. Эти подразделения состоят в основном из сил территориальной обороны и насильно мобилизованных. Рогов отметил, что несмотря на эти события, организованное сопротивление ВСУ в городе продолжается.

    По его словам, в настоящий момент российские войска продолжают продвигаться в западной части Курахово, находясь уже в нескольких сотнях метров от здания городского совета. Основные укрепрайоны ВСУ расположены в районе трубного завода и ТЭС. Ранее российские войска уже освободили восточную часть города, а центральные и южные районы остаются местами активных боевых действий.

    Курахово имеет стратегическое значение и является крупнейшим населенным пунктом в юго-западной части Донбасса, который продолжает находиться под контролем ВСУ после освобождения Угледара. Взятие города позволит российским войскам углубиться к западной границе ДНР, что может повлиять на дальнейшее развитие ситуации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины начали выводить остатки своей группировки из Курахово в условиях усиления боевых действий. Российские войска в Курахово ДНР продвинулись до здания городского совета, в то время как подразделения вооруженных сил Украины отходят в промышленную зону, оставляя под контролем лишь часть жилой застройки. Кроме того, российские войска заняли опорный пункт у Успеновки в ДНР, затрудняя снабжение украинских подразделений в Анновке и контролируя дорогу между этими населенными пунктами.

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    10 декабря 2024, 18:48 • Новости дня
    США сообщили об успешном тестовом перехвате баллистической ракеты средней дальности

    США провели успешный тест по перехвату баллистической ракеты средней дальности у острова Гуам

    США сообщили об успешном тестовом перехвате баллистической ракеты средней дальности
    @ Costfoto/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское Агентство по противоракетной обороне провело первый успешный перехват учебной баллистической ракеты средней дальности у побережья острова Гуам с использованием системы Aegis.

    Как передает РИА «Новости», США провели в реальном времени успешный тест по перехвату баллистической ракеты средней дальности у побережья острова Гуам. Испытание стало первым в своем роде и было проведено Агентством по противоракетной обороне в сотрудничестве с партнерами из министерства обороны США.

    Для выполнения задачи использовалась американская система противоракетной обороны Aegis. Она была интегрирована с радаром AN/TPY-6 и системой вертикального пуска. По информации из заявления Пентагона, испытание прошло успешно, ракета была перехвачена в назначенном районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные аналитики высчитывают дальность и радиус действия российского комплекса «Орешник», охватывающего Европу и Ближний Восток. Роскосмос выразил готовность модернизировать баллистическую ракету «Орешник» в соответствии с требованиями Минобороны.

    Европейские страны обеспокоены после испытания российской ракеты «Орешник», экс-чиновник Пентагона отметил, что они не хотят участвовать в войне за Украину.

    Решение о размещении российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии стало ответом на размещение ракет средней дальности США и Германии в Европе, сообщил замначальника Генштаба ВС Белоруссии Сергей Лагодюк.

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    10 декабря 2024, 14:12 • Новости дня
    Лукашенко: Россия поставит Белоруссии ракету для «Орешника» бесплатно

    Лукашенко: Россия поставит Белоруссии ракету для «Орешника» бесплатно, пусковую установку Минск сделает самостоятельно

    Лукашенко: Россия поставит Белоруссии ракету для «Орешника» бесплатно
    @ Владимир Смирнов/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ракету для «Орешника» россияне поставят бесплатно, пусковую установку Белоруссия произведет самостоятельно, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости обеспечения безопасности страны, передает БелТА.

    «Решение приняли. Это наша оборона. Я должен защищать своих людей, которые меня избрали президентом», – подчеркнул Лукашенко.

    Лукашенко признал, что создать такое оружие, как «Орешник», самостоятельно было бы крайне сложно из-за его стоимости и требуемых технологий.

    Белорусский лидер уточнил, что Белоруссия самостоятельно создаст пусковую установку, а Россия бесплатно предоставит ракету. Поставки ожидаются во второй половине следующего года. Лукашенко выразил надежду на успех проекта и подчеркнул важность международного сотрудничества в сфере обороны.

    Ранее Лукашенко заявил, что пусковая установка «Орешника» полностью белорусская, а также заявил, что Белоруссия обладает ядерным оружием и может применить его в случае нарушения границ.

    Президент России Владимир Путин заявил о возможности размещения комплекса «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года после увеличения его серийного производства в России.

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    10 декабря 2024, 10:23 • Новости дня
    Нарышкин заявил о планах Запада вовлечь Прибалтику в войну с Россией

    Нарышкин: Запад может вовлечь Прибалтику и Германию в войну с Россией после Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Запад использует украинский кризис для «истощения России», планируя вовлечь в конфликт прибалтов, восточноевропейцев, а затем и немцев, чтобы создать условия для цветной революции в России, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу «Разведчик» заявил, что Запад рассчитывает воевать с Россией до последнего украинца и, когда их не останется, заставить сражаться прибалтов, восточноевропейцев и немцев, передает РИА «Новости».

    «Стратегический расчет Запада в украинском кризисе предельно ясен: навязать нам затяжную борьбу на истощение в целях раскола российского общества и создания условий для цветной революции», – подчеркнул Нарышкин.

    Директор СВР отметил, что постсоветское пространство остается приоритетным направлением для американских и британских спецслужб. Запад стремится разорвать экономические, политические и исторические связи России с другими странами, что отражает англосаксонскую максиму: «Кто управляет Евразией, тот владеет миром».

    «Хотя временами у англосаксов, что называется, сдают нервы. На это, в частности, указывает их переход к открытому террору и попыткам физического устранения оппонентов. Иными словами, в их излюбленной формуле «купить или убить» явно начал преобладать второй ингредиент», – отметил Нарышкин.

    По его словам, при этом США переходят к открытому террору, как пример – покушение на словацкого премьера Роберта Фицо.

    Нарышкин также указал на провалы США на постсоветском пространстве.

    «В Грузии западникам не удалось помешать победе правящей партии «Грузинская мечта», а режим в Молдавии еле натянул нужный результат на выборах», – добавил он. Азербайджан и Армения не следуют рекомендациям США и ЕС, предпочитая решать вопросы самостоятельно.

    Директор СВР предупредил о возможном развязывании глобального конфликта с эпицентром в Евразии, что может быть способом мирового капитала выйти из кризиса. Однако Нарышкин отметил, что в мире появились новые устойчивые группы стран, способные противостоять англосаксонским авантюрам и предотвратить мировую катастрофу.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о планах НАТО заморозить конфликт на Украине для обучения украинцев.

    Президент России Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске заявил, что действия западных стран на украинской территории двигают мир к глобальному конфликту.

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    11 декабря 2024, 14:39 • Новости дня
    Зеленский назвал самые горячие направления для ВСУ

    Зеленский назвал Покровское и Кураховское направления самыми горячими для ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Покровское и Кураховское направления на фронте в ДНР являются самыми горячими для украинских военных.

    Владимир Зеленский охарактеризовал Покровское и Кураховское направления фронта как наиболее горячие для Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС. Он отметил это в своем Telegram-канале, подчеркнув, что украинский главнокомандующий доложил о ситуации по всем основным фронтовым направлениям.

    «Наиболее горячие – Покровское и Кураховское направления», – написал Зеленский. Информация о сложной обстановке на всей линии боевого соприкосновения прозвучала ранее, 9 декабря, от Генерального штаба ВСУ.

    7 декабря полковник в отставке Олег Стариков из Службы безопасности Украины сообщил о том, что от двух до трех бригад ВСУ попали в оперативное окружение под Курахово. Это подчеркивает серьезность ситуации на упомянутых фронтах, где украинские силы сталкиваются с интенсивным сопротивлением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия взяла под огневой контроль главный транспортный коридор снабжения ВСУ на Южно-Донецком участке фронта, контролируя трассу Запорожье – Курахово, а российские войска фактически уничтожили группировку ВСУ южнее Курахова в ДНР, оставив лишь небольшие очаги сопротивления.

    Также газета ВЗГЛЯД сообщала, что артиллеристы мотострелкового соединения группировки войск «Центр» подавили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили в Минобороны.

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    10 декабря 2024, 18:56 • Новости дня
    Путин признался, что не сразу согласился на назначение Цивилевой замглавы Минобороны
    Путин признался, что не сразу согласился на назначение Цивилевой замглавы Минобороны
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин рассказал, что не сразу принял решение о назначении Анны Цивилевой на должность заместителя министра обороны, поскольку она выполняет важную роль в деятельности фонда «Защитники Отечества».

    «Не сразу согласился с предложением министра обороны сделать Цивилеву Анну Евгеньевну заместителем министра обороны, потому что полагал, что ей нужно сосредоточить свое внимание именно на работе фонда, на оказании поддержки нашим ребятам, которые с линии боевого соприкосновения выходят, и членам их семей. Но тем не менее все-таки работа фонда продолжается, и она, может быть, стала даже более целенаправленной», – заявил Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, сообщает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что в настоящее время Цивилевой удается совмещать работу в фонде и Министерстве обороны и более эффективно решать задачи, стоящие перед фондом.

    Фонд «Защитники Отечества» был создан 1 июня 2023 года по указу Путина и работает во всех 89 субъектах России. Основной задачей фонда является оказание помощи ветеранам СВО и семьям погибших бойцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поддержал инициативу о сборе ДНК-материалов у всех российских контрактников, подчеркнув важность этого шага для решения ряда вопросов, включая установление отцовства и жилищные проблемы.

    Систему материальной поддержки семей граждан, пропавших без вести в зоне специальной военной операции, дополнительно проверят, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания СПЧ. Кроме того, участники спецоперации и члены их семей получают деятельную помощь от СПЧ.

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    12 декабря 2024, 07:33 • Новости дня
    В ОБСЕ заявили о намерениях подготовить Украину к вступлению в ЕС и НАТО

    Спецпредставитель ОБСЕ Петр Мареш намерен курировать проекты по подготовке Украины к ЕС и НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    ОБСЕ приступит к реализации более 20 проектов по подготовке Украины к вступлению в ЕС и НАТО, заявил спецпредставитель ОБСЕ по Украине Петр Мареш.

    Мареш заявил, что будет заниматься подготовкой Украины к вступлению в ЕС и НАТО, пишут «Известия».

    Мареш подчеркнул, что его роль не включает поставку ракет или F-16 и Abrams, но будет подготавливать Киев к будущему партнерству и членству в ЕС и НАТО».

    Мареш также отметил, что будет курировать более 20 проектов, которые востребованы украинской стороной.

    Россия неоднократно выражала свое несогласие с расширением ЕС и НАТО в сторону Украины, рассматривая это как угрозу своей безопасности.

    Ранее Владимир Зеленский в интервью CBN сообщил о готовности принять гарантии НАТО только для территорий, которые находятся под контролем Киева, хотя формально приглашение в альянс должно охватывать всю Украину в границах 1991 года.

    Зеленский также настойчиво попросил Дональда Трампа поддержать вступление Украины в НАТО. Несмотря на это, Трамп и его команда не проявили интереса к идее вступления Украины в НАТО.

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    10 декабря 2024, 05:44 • Новости дня
    Пентагон заявил о предотвращении применения химоружия в Сирии

    Пентагон обеспокоен возможными запасами химического оружия в Сирии

    Tекст: Максим Попов

    Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх рассказала о мерах США по предотвращению использования химического оружия в Сирии, подчеркнув важность партнерства.

    Как передает ТАСС, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила о возможных запасах химического оружия в Сирии. США, по ее словам, обеспокоены, что это оружие может быть использовано против американских сил или гражданского населения.

    Сингх подчеркнула: «Что касается вопроса о химическом оружии, мы уделяем этому основное внимание». Она отметила, что США предпринимают усилия, чтобы предотвратить попадание химического оружия в руки тех, кто может его использовать против гражданских лиц или американских военных.

    По словам Сингх, американские военные не участвуют непосредственно в этом процессе, а действуют через партнеров на местах. «У нас есть опыт в этом вопросе, и мы действуем через партнеров на местах, чтобы не дать этим вооружениям попасть не в те руки», – отметила она.

    Как сообщила газета ВЗГЛЯД, США обвинили свергнутые сирийские власти в применении химического оружия и «несправедливых задержаниях» граждан. Ранее СВР заявила о подготовке Западом провокации с химоружием в Сирии.

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    10 декабря 2024, 03:18 • Новости дня
    В России сообщили о сроках достройки двух десантных кораблей проекта 11711М

    БДК «Василий Трушин» и «Владимир Андреев» достроят в 2026 году с улучшенными параметрами

    Tекст: Максим Попов

    Два больших десантных корабля проекта 11711М с улучшенными характеристиками планируют достроить в 2026 году, сообщил генеральный директор судостроительного завода «Янтарь» Илья Самарин.

    По словам Самарина, БДК «Василий Трушин» и «Владимир Андреев» получат увеличенные водоизмещение и десантовместимость, передает ТАСС. Самарин отметил: «Мы планируем в соответствии с контрактом достроить эти корабли в 2026 году».

    Два существующих корабля проекта 11711 – «Иван Грен» и «Петр Моргунов» – уже несут службу в составе Северного флота ВМФ России. Новые корабли, которые были заложены в апреле 2019 года, предполагается ввести в состав Тихоокеанского флота.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, судостроительный завод «Янтарь» передал ВМС Индии четвертый фрегат проекта 11356, построенный в Калининграде.

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    10 декабря 2024, 13:48 • Новости дня
    Лукашенко: Пусковая установка «Орешника» полностью белорусская

    Лукашенко заявил, что пусковая установка комплекса «Орешник» полностью белорусская

    Tекст: Вера Басилая

    В ракетном комплексе «Орешник» вся пусковая установка, за исключением ракеты, будет полностью произведена в Белоруссии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пусковая установка в ракетном комплексе «Орешник» будет произведена в Белоруссии. Исключение составляет только ракета, которая будет поставляться из России, передает БелТА.

    «Мы не ставим вопрос о ракете. Если надо, будем вместе делать, у нас компетенций достаточно в этом плане, будем помогать, как по атомной станции», – заявил Лукашенко.

    Лукашенко подчеркнул, что Минский завод колесных тягачей осуществляет производство таких сложных элементов.

    Глава государства отметил, что Белоруссия обладает необходимыми компетенциями для разработки ракетной техники и готова сотрудничать с Россией в этом направлении. Он добавил, что будущие разработки будут направлены на обеспечение безопасности страны.

    Лукашенко подчеркнул, что создание такого мощного оружия, как «Орешник», было бы невозможно самостоятельно. Он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку в реализации этого проекта. Особенное внимание белорусский лидер уделил значимости обеспечения безопасности страны и выполнения своих обязанностей перед народом.

    Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия обладает ядерным оружием и может применить его в случае нарушения границ.

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности Союзного государства, в рамках которого могут быть задействованы все имеющиеся силы и средства.

    Владимир Путин заявил о возможности размещения комплекса «Орешник» в Белоруссии во второй половине 2025 года после увеличения его серийного производства в России.

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    9 декабря 2024, 23:01 • Новости дня
    Глава Бюро нацбезопасности Польши исключил участие войск на Украине

    Севера исключил отправку польских войск для операций на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера заявил, что участие польских войск в операциях на Украине исключено, отметив при этом недостаточность мобилизационных ресурсов Украины.

    Появление польских войск на Украине необходимо исключить, заявил в эфире телеканала TVN24 глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера, передает РИА «Новости». «На сегодняшний день участие польских войск в операциях на Украине необходимо исключить», – подчеркнул он.

    Севера также отметил, что Украина не сможет отвоевать территории, занятые Россией, даже после расширения мобилизации. По его словам, «это и так будут слишком маленькие людские ресурсы для того, чтобы отбить в рамках контрнаступления те территории, которые заняты Россией».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности размещения западных войск на Украине в качестве гарантии безопасности до вступления страны в НАТО, рассматривая предложение французского лидера Эммануэля Макрона.

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    10 декабря 2024, 14:31 • Новости дня
    Лукашенко рассказал, кто будет «нажимать кнопку» для пуска «Орешника»

    Лукашенко: Белоруссия определит цели для «Орешника», Россия поможет в эксплуатации

    Tекст: Вера Басилая

    Минск будет самостоятельно определять цели для «Орешника», а в случае необходимости применять оружие, «нажимать кнопку» совместно с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, как будет происходить совместное управление ракетной системой «Орешник». По его словам, «цели определять будем мы в Белоруссии, не россияне», но уточнил при этом, что «вместе будем нажимать на кнопку», если возникнет такая необходимость, передает БелТА.

    Лукашенко отметил, что в Белоруссии рассматриваются около 30 площадок для возможного размещения системы «Орешник», которые сохранились еще со времен размещения стратегических ядерных ракет.

    «Мы выберем, потому что там минимальное расстояние до объектов поражения должно быть», – пояснил он.

    Президент Белоруссии также предупредил о мгновенном ответе на вторжение в страну, включая применение ядерного оружия. Лукашенко подчеркнул, что договоренности с Россией по этому вопросу были достигнуты еще до возвращения ядерного арсенала.

    Кроме того, он выразил надежду на сдерживающий эффект от размещения «Орешника». Он считает, что наличие такого мощного оружия заставит потенциальных противников, включая Польшу, «крепко подумать» перед нападением.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пусковая установка «Орешника» полностью разработана в Белоруссии, а ракету бесплатно поставит Россия.

    Лукашенко также отметил, что Белоруссия обладает ядерным оружием и может его применить в случае нарушения границ.

    Президент России Владимир Путин заявил, что комплекс «Орешник» может быть размещен в Белоруссии во второй половине 2025 года после увеличения его серийного производства в России.

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