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Рютте: Россия идет вперед по всей линии фронта
Генсек НАТО Марк Рютте признал продвижение России и призвал к усилению помощи Украине
Россия идет вперед по всей линии фронта на Украине, заявил генсек НАТО Марк Рютте, отметив, что движение направлено в сторону Запада и требует увеличения поставок оружия Киеву.
Россия продвигается по всей линии фронта на Украине, заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран альянса в Брюсселе, передает ТАСС. Он подчеркнул, что фронт «движется на Запад», и призвал страны альянса увеличить поставки оружия Киеву, чтобы поддержать украинские позиции.
Генсек также сообщил, что новое командование НАТО в Висбадене, предназначенное для координации поставок оружия Украине, заработает до конца года. Первоначально планировалось, что это случится осенью, заменив формат «Рамштайн», в котором координацией занимались США.
Марк Рютте выразил надежду, что страны НАТО смогут «поставить Украину в позицию силы, когда придет время для переговоров». Он подчеркнул необходимость усиления помощи в условиях продвигающегося на Запад фронта.
Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что миссия НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины в Висбадене с января возьмет на себя координацию помощи альянса.
Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, генсек НАТО Марк Рютте предложил отложить мирные переговоры с Россией до укрепления позиций Украины.
Министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми сообщил, что 99% военной помощи Украине поступает от стран НАТО, и призвал союзников продолжать поддержку Киева.