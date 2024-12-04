Tекст: Мария Иванова

Российские войска провели зачистку населенного пункта Старые Терны в ДНР, сообщает ТАСС. По словам председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимира Рогова, «местность фактически уже перешла под российский контроль».

Рогов отметил, что это стратегически важно для российских сил, так как освобождение Старых Тернов препятствует Вооруженным силам Украины в переброске подразделений между Солнцевкой на севере и Кураховым. В Курахове сейчас продолжаются бои, и большая часть города уже находится под контролем российских войск.

Зачистка данного населенного пункта позволит укрепить позиции российских войск в регионе и затруднить передвижение украинских сил. Операция по освобождению Старых Тернов является частью более широкомасштабных усилий по обеспечению стабильного контроля над территорией вокруг Кураховского водохранилища.

Ранее Рогов сообщил, что ВС России на Кураховском направлении в западной части ДНР почти раскололи украинскую группировку на несколько частей.

В данный момент российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях в ДНР, включая продвижение к дороге Курахово – Красноармейск.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные удерживают инициативу на поле боя в ДНР, не позволяя ВСУ закрепиться на новых позициях.