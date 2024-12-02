Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.0 комментариев
Пушилин: ВС России не дали ВСУ закрепиться в ДНР
Пушилин заявил о сохранении инициативы ВС РФ в ДНР и предотвращении закрепления ВСУ
Российские военные удерживают инициативу на поле боя в ДНР, не позволяя ВСУ закрепиться на новых позициях, при этом на Краснолиманском направлении силы РФ уверенно продвигаются вперед, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Российские военные продолжают удерживать инициативу на поле боя в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает ТАСС. Глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что усилия Вооруженных сил Украины (ВСУ) по закреплению в регионе не успешны. Он подчеркнул, что российские войска не дают противнику закрепиться на новых позициях, особенно в таких районах, как Курахово, Великая Новоселка и Красноармейское направление.
На Краснолиманском направлении, расположенном на севере региона, российские силы также уверенно продвигаются вперед. Пушилин отметил, что успехи российской армии вынуждают ВСУ задействовать резервы. Украинские войска стараются удерживать подготовленные укрепленные позиции, но сталкиваются с регулярными потерями как в живой силе, так и в технике.
В результате таких действий ВС РФ регулярно освобождают населенные пункты региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Краснолиманском направлении российские силы уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ, а разведчики группировки «Запад» сбили мини-версию украинского тяжелого дрона «Баба-Яга».