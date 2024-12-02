Российские войска освободили Петровку и Ильинку в ДНР

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале Минобороны говорится, что российские войска освободили населенные пункты Петровка и Ильинка в Донецкой народной республике. Данные населенные пункты были взяты под контроль в результате активных наступательных действий подразделений группировок «Центр» и «Юг».

Минобороны отметило, что в ходе операций были нанесены значительные потери формированиям ВСУ, включая механизированные, аэромобильные, десантно-штурмовые бригады, а также бригады теробороны в различных районах Донецкой народной республики. Общие потери противника составили более 1350 военнослужащих, несколько единиц военной техники, включая бронемашины, автомобили и артиллерийские установки.

Также подразделения группы «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение 92-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ, а группа «Запад» продолжила улучшение тактических позиций в Харьковской области, противодействуя контратакам ВСУ. В результате этих действий потери противника оказались значительными и включали несколько сотен военнослужащих и технику.

Кроме того, силы «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, а группировка «Днепр» нанесла поражение силам и технике ВСУ в Херсонской и Запорожской областях. Эти действия сопровождались уничтожением техники и личного состава противника.

Оперативно-тактическая авиация и артиллерия ВС Российской Федерации продолжали наносить удары по военной инфраструктуре и технике противника. Средствами ПВО было сбито 55 беспилотников, сообщило ведомство.

В воскресенье Минобороны заявило, что осенью 2024 года российская армия освободила 88 населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской, Курской и Харьковской областях.

Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ около Андреевки, Миролюбовки, Шевченко, Гродовки и Димитрова в ДНР.