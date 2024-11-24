На краснолиманском направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины был уничтожен на краснолиманском направлении, сообщает ТАСС. По данным силовых структур, этот крупный объект был ликвидирован под Красным Лиманом.

«Крупный пункт управления БПЛА противника накрыли под Красным Лиманом», – уточнили представители силовых ведомств. Пункт был обнаружен благодаря воздушной разведке, что позволило точно определить его местоположение.

Внутри разрушенного объекта находилось до двух десятков человек. Все они были уничтожены в результате операции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, солдаты ВСУ назвали главной причиной крупных потерь под Красным Лиманом в ДНР недостаток подготовки и опыта у личного состава. ВСУ перебросили немецких наемников под Красный Лиман для усиления своих позиций в этом районе.