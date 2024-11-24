Дом строится, большая семья создается через внутреннее домостроительство, через масштабность задач и ощущение собственной полноценности и силы. Это важное ощущение личной человеческой победительности было достигнуто в те же послевоенные годы, когда рожали детей вовсе не ради денег, а для будущего.13 комментариев
Под Красным Лиманом уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
На краснолиманском направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
Под Красным Лиманом уничтожен крупный пункт управления беспилотниками ВСУ, обнаруженный благодаря воздушной разведке, в результате чего погибли до двух десятков человек.
Пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины был уничтожен на краснолиманском направлении, сообщает ТАСС. По данным силовых структур, этот крупный объект был ликвидирован под Красным Лиманом.
«Крупный пункт управления БПЛА противника накрыли под Красным Лиманом», – уточнили представители силовых ведомств. Пункт был обнаружен благодаря воздушной разведке, что позволило точно определить его местоположение.
Внутри разрушенного объекта находилось до двух десятков человек. Все они были уничтожены в результате операции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, солдаты ВСУ назвали главной причиной крупных потерь под Красным Лиманом в ДНР недостаток подготовки и опыта у личного состава. ВСУ перебросили немецких наемников под Красный Лиман для усиления своих позиций в этом районе.