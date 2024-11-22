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Солдаты ВСУ назвали причины крупных потерь под Красным Лиманом в ДНР
Батальон ВСУ понес крупные потери в ДНР из-за отсутствия огневой поддержки
Солдаты 155-го батальона ВСУ, дислоцированного в районе Красного Лимана, сообщили о значительных потерях из-за отсутствия огневой поддержки, что привело к почти полному уничтожению подразделения.
Солдаты 155-го батальона 117-й бригады территориальной обороны Украины, находящиеся в районе Красного Лимана на подконтрольной Киеву территории ДНР, пожаловались на значительные потери из-за отсутствия огневой поддержки. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости», передает ТАСС.
Военнослужащий по имени Иван отметил, что в его роте осталось только три человека, а в других – максимум шесть-семь. Он заявил, что батальон практически уничтожен.
Другой боец, Олег, рассказал о постоянном огневом воздействии со стороны Российской армии, упомянув об атаках танков и самоходных артиллерийских установок. «Бывало, что они работали по несколько часов», – отметил он, добавив, что снаряды попадали с большой точностью. По его словам, на 10 кв. метров приходилось восемь снарядов.
Как сообщает украинское издание, с апреля текущего года батальон находится в подчинении 63-й отдельной механизированной бригады. Вначале она обеспечивала огневую поддержку, затем это прекратилось, что привело к значительным потерям.
Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, группировка «Запад» освободила населенный пункт Новосадовое в Донецкой народной республике. Российские силы подошли к ключевой трассе из Запорожья в Великую Новоселку в ДНР, фактически перерезав ее и взяв под огневой контроль, тем самым ограничив снабжение украинской группировки. В Курской области российские военнослужащие уничтожили БМП Marder украинской армии с помощью FPV-дронов.