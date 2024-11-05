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Разведчики группировки «Запад» сбили мини-дрон ВСУ «Баба-Яга»
Разведчики 25-й армии сбили мини-дрон ВСУ «Баба-Яга» на Краснолиманском направлении
На Краснолиманском направлении разведчики российской группировки «Запад» сбили мини-версию украинского тяжелого дрона «Баба-Яга».
Разведчики 25-й общевойсковой армии российской группировки войск «Запад» успешно сбили мини-версию дрона «Баба-Яга». Командир взвода БПЛА с позывным «Белый» сообщил, что дрон был сбит со стрелкового оружия, что стало результатом целенаправленной «охоты» на вражеские аппараты.
«Это считается как мини-«Баба-Яга»... Она выступала как разведчик, также может носить боевую часть. Птичка была «посажена» со стрелкового оружия, у нас выставляются специальные расчеты, объявляется охота на вражеские дроны», – приводит его слова РИА Новости.
«Белый» подчеркнул, что дрон будет перепрошит и интегрирован в боевые задачи российской группировки.
В подразделении используются дроны-камикадзе для уничтожения крупных дронов, а также ведется активная подготовка новых операторов с использованием компьютерных симуляторов. Курс начальной подготовки длится три недели, после чего курсанты допускаются к выполнению реальных боевых задач.
Разведчики также показали мастерскую, где анализируются и модернизируются дроны, а также изготавливаются специализированные боеприпасы. Оператор с позывным «Тагир» рассказал о применении комплекса для разведки наземных целей и успешной ликвидации украинского танка.
Отметим, что 5 ноября отмечается День военного разведчика в России.
Ранее специалисты Южной группировки на Украине разработали систему ловли украинских дронов с использованием специальных сетей, за два месяца они обезвредили 560 беспилотников ВСУ.
Напомним, во время атаки двух украинских FPV-дронов на БМП-3 с российскими десантниками один из военнослужащих сбил дрон метким броском автомата. До этого спецназ Росгвардии в Курской области обезвредил гексакоптер «Баба-яга».