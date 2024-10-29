Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.0 комментариев
Военные из группировки «Юг» поймали 560 дронов ВСУ сетями
Военные из группировки «Юг» в ДНР обезвредили 560 украинских дронов сетями
Специалисты Южной группировки войск в ДНР разработали систему ловли украинских дронов с использованием специальных сетей, за два месяца они обезвредили 560 беспилотников ВСУ, сообщили российские военные.
По словам военнослужащих, идея родилась недавно, и для ее реализации имеется все необходимое оборудование, передает ТАСС.
«Фактически мы ловим вражеские беспилотники специальными сетями. Очень эффективно», – заявил представитель группировки.
За последние два месяца с помощью этой разработки было обезврежено 560 украинских беспилотников, среди которых были как разведывательные, так и ударные аппараты.
Ранее российский военный рассказал, как из автомата Калашникова сбивать украинскую «Бабу-ягу».
Также российский десантник сбил украинский дрон броском автомата.
До этого танкисты 150-й гвардейской дивизии группы «Юг» разработали уникальную защиту для танков в зоне СВО, напоминающую прическу «дреды».