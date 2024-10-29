Военные из группировки «Юг» поймали 560 дронов ВСУ сетями

Военные из группировки «Юг» в ДНР обезвредили 560 украинских дронов сетями

Tекст: Вера Басилая

По словам военнослужащих, идея родилась недавно, и для ее реализации имеется все необходимое оборудование, передает ТАСС.

«Фактически мы ловим вражеские беспилотники специальными сетями. Очень эффективно», – заявил представитель группировки.

За последние два месяца с помощью этой разработки было обезврежено 560 украинских беспилотников, среди которых были как разведывательные, так и ударные аппараты.

Ранее российский военный рассказал, как из автомата Калашникова сбивать украинскую «Бабу-ягу».

Также российский десантник сбил украинский дрон броском автомата.

До этого танкисты 150-й гвардейской дивизии группы «Юг» разработали уникальную защиту для танков в зоне СВО, напоминающую прическу «дреды».