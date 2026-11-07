Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.0 комментариев
Мэр Тбилиси Каладзе обвинил западных послов в поощрении беспорядков в Грузии
Дипломатические представители ряда западных государств способствовали насилию и поощряли беспорядки на территории Грузии, заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе.
«Конкретные послы были вовлечены в ту беду, которая происходила в стране в течение определенного периода. Они не то чтобы осуждали насилие, наоборот, поощряли подобные факты и способствовали созданию экстремистских организаций, занимающихся насилием. Это были позорные действия, за которыми мы наблюдали, например, со стороны некоторых дипломатов», – заявил Каладзе.
Для сравнения политик привел ситуацию с протестами в европейских государствах, где общество и власти резко осуждают нападения на сотрудников правоохранительных органов. По его словам, в Грузии профинансированные европейскими странами организации действовали иначе, одобряя броски коктейлей Молотова в полицейских, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе потребовал от западных послов не вмешиваться в работу Конституционного суда.
Председатель комитета парламента республики по евроинтеграции Леван Махашвили заявил о росте числа недовольных политикой Брюсселя европейских стран.
В прошлом месяце премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал требование европарламентариев отозвать иск о запрете радикальных оппозиционных партий грубым вмешательством в систему правосудия.