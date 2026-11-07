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    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия предлагает миру технологическую альтернативу

    Суверенитет в разумном понимании – это способность не остаться без критически важной технологии, когда внешние условия меняются, и возможность вести разговор с участниками мирового рынка на равных.

    2 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

    0 комментариев
    7 ноября 2026, 02:50 • Новости дня

    Мэр Тбилиси Каладзе обвинил западных послов в поощрении беспорядков в Грузии

    Tекст: Антон Антонов

    Дипломатические представители ряда западных государств способствовали насилию и поощряли беспорядки на территории Грузии, заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

    «Конкретные послы были вовлечены в ту беду, которая происходила в стране в течение определенного периода. Они не то чтобы осуждали насилие, наоборот, поощряли подобные факты и способствовали созданию экстремистских организаций, занимающихся насилием. Это были позорные действия, за которыми мы наблюдали, например, со стороны некоторых дипломатов», – заявил Каладзе.

    Для сравнения политик привел ситуацию с протестами в европейских государствах, где общество и власти резко осуждают нападения на сотрудников правоохранительных органов. По его словам, в Грузии профинансированные европейскими странами организации действовали иначе, одобряя броски коктейлей Молотова в полицейских, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе потребовал от западных послов не вмешиваться в работу Конституционного суда.

    Председатель комитета парламента республики по евроинтеграции Леван Махашвили заявил о росте числа недовольных политикой Брюсселя европейских стран.

    В прошлом месяце премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал требование европарламентариев отозвать иск о запрете радикальных оппозиционных партий грубым вмешательством в систему правосудия.

    6 ноября 2026, 10:23 • Новости дня
    Евросоюз и Китай приготовились к торговой войне вопреки недавнему перемирию

    SCMP: Евросоюз и Китай оказались на грани торговой войны из-за экспорта машин

    Евросоюз и Китай приготовились к торговой войне вопреки недавнему перемирию
    @ Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пекин и Брюссель обменялись угрозами и продолжили подготовку к возможному экономическому противостоянию, несмотря на недавнее соглашение о сокращении поставок китайских гибридных автомобилей в европейские страны.

    Пекин и Брюссель не смогли преодолеть разногласия по поводу двусторонних отношений, что поставило под угрозу хрупкое торговое перемирие. Несмотря на заключенную несколько недель назад сделку, стороны активно готовятся к возможной торговой войне, пишет SCMP.

    Власти Китая предупредили о быстрых ответных ударах в случае эскалации конфликта. В свою очередь, Евросоюз приступил к подготовке ускоренных запретов на экспорт.

    Отмечается, что на недавнем мероприятии в Брюсселе представители обеих сторон обменялись угрозами. Напряженность сохраняется, хотя ранее Евросоюз и Китай достигли взаимопонимания по вопросу сокращения поставок китайских гибридных автомобилей в европейские страны более чем наполовину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр внешней торговли и международного сотрудничества Швеции Беньямин Дуса заявил о риске втягивания Европы в торговую войну с США.

    Администрация Белого дома объявила о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила о подготовке Евросоюза к возможной торговой войне с Вашингтоном.

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    6 ноября 2026, 18:11 • Новости дня
    Финляндия анонсировала новые меры для ограничения въезда россиян

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Финляндии в максимально сжатые сроки готовят дополнительные меры по ограничению въезда граждан России, заявил премьер-министр Петтери Орпо.

    Финляндия подготовит дополнительные меры для ограничения въезда в страну граждан России, рассказал Орпо в интервью телеканалу MTV Uutiset. «Министерство иностранных дел готовит дополнительные меры по ограничению въезда россиян. Сейчас мы готовим эти меры в максимально сжатые сроки», – передает ТАСС слова финского премьера.

    Орпо подчеркнул, что Финляндия стремится повлиять на Европейский союз, чтобы ограничения были приняты на общеевропейском уровне.

    Премьер-министр напомнил, что ограничения на выдачу туристических виз россиянам ввели с начала конфликта на Украине, в том числе для того, чтобы запретить въезд профессиональным спортсменам из России.

    Министр иностранных дел Элина Валтонен также сообщила в соцсетях, что ведомство срочно готовит предложение по изменению резолюции правительства о въезде россиян.

    На следующей неделе в Хельсинки пройдут два матча НХЛ с российскими хоккеистами, 20–21 ноября – соревнования по фигурному катанию, а 27–29 ноября в Руке – этап Кубка мира по лыжным гонкам, где также ожидаются спортсмены из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила с неонацизмом планы Финляндии ограничить въезд российских спортсменов.

    В воскресенье глава МИД Финляндии Элина Валтонен предложила Евросоюзу ограничить въезд для всех российских спортсменов.

    Ранее Петтери Орпо призвал приостановить оформление туристических виз для россиян.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    6 ноября 2026, 22:45 • Новости дня
    Каллас отказалась обсуждать с Россией и США архитектуру безопасности Европы

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз не намерен обсуждать с Россией и США архитектуру безопасности, но должен участвовать в переговорах по Украине, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    «Я хочу подчеркнуть один принципиальный момент. У нас уже существует европейская архитектура безопасности. НАТО и Европейский союз выполняют каждый свою роль», – сказала Каллас на совместной пресс-конференции с главами МИД Польши и Украины Радославом Сикорским и Андреем Сибигой.

    Глава дипломатии ЕС также в очередной раз потребовала предоставить Евросоюзу место за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зять американского лидера Джаред Кушнер в пятницу допустил расширение трехстороннего формата переговоров по Украине за счет европейских союзников США.

    Он добавил, что Белый дом уже обсудил с европейскими лидерами создание более широкой архитектуры безопасности.

    Вашингтон заявил о подготовке масштабного мирного соглашения.

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    6 ноября 2026, 05:32 • Новости дня
    Еврокомиссия рекомендовала гражданам ЕС приготовиться к автономному выживанию

    ЕК рекомендовала жителям Евросоюза сделать запасы для выживания при катастрофах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жителям стран Европейского союза следует быть готовыми к автономному выживанию в течение трех суток в случае катастроф, сообщили в Еврокомиссии.

    ЕК опубликовала новый пакет рекомендаций, пишет РИА «Новости». В документе отмечается, что Европа сталкивается со все более частыми и сложными кризисами, поэтому ведомство активизирует усилия по укреплению готовности.

    «Автономность в течение 72 часов… Это включает, в частности, формирование запасов предметов первой необходимости и подготовку «тревожных чемоданчиков», – подчеркнули в Еврокомиссии.

    Граждан призывают самостоятельно закрывать базовые потребности до прибытия экстренных служб. Еврокомиссар по вопросам равенства, готовности и управления кризисными ситуациями Хаджа Лабиб анонсировала учреждение ежегодного Дня готовности ЕС, который впервые планируют провести в октябре 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Брюссель отложил выпуск стратегического доклада о будущем Евросоюза.

    В начале месяца представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила о грядущей суровой зиме в ЕС на фоне высоких цен на энергоносители.

    В сентябре СМИ отметили планы Еврокомиссии отменить право национального вето по вопросам санкций и безопасности.

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    6 ноября 2026, 10:47 • Новости дня
    Рютте назвал Европу «не святой» из-за масштабных закупок российского СПГ

    Bloomberg: Рютте напомнил о закупках Европой огромных объемов СПГ у России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что сделка Вашингтона и Москвы по дизельному топливу вызвала панику в Евросоюзе, который при этом сам продолжает активно закупать сжиженный природный газ у России.

    Соглашение США с Россией о поставках дизельного топлива вызвало панику среди европейских союзников Вашингтона, однако сама Европа закупает российский сжиженный природный газ в гораздо больших объемах, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    «Объявление о сделке вызвало «панику»… Я это понимаю, я тоже удивленно поднял бровь… но Европа также закупила в этом году очень много сжиженного природного газа из России, гораздо больше, чем когда-либо принесет эта сделка по дизельному топливу! Европа тоже не святая», – заявил Рютте в интервью нидерландской программе Pauw & De Wit.

    В октябре президенты России и США достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок на фоне энергетических трудностей и роста цен. Эта сделка подверглась резкой критике со стороны европейских государств.

    Евросоюз ввел масштабные ограничения против энергоносителей из России, но продолжает импортировать сжиженный природный газ. Москва неоднократно указывала на нанесение ущерба самим европейским странам подобными санкциями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Владимир Путин оценил долю российского сжиженного природного газа на европейском рынке в 20%.

    Глава Минфина США Скотт Бессент назвал поставки дизельного топлива из России отвечающими интересам американских граждан.

    Европейская сеть операторов газотранспортных систем спрогнозировала истощение запасов в подземных хранилищах Евросоюза до 11% к весне при отказе от импорта из России.

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    6 ноября 2026, 15:53 • Новости дня
    ЕС заподозрил хищение 111 млн евро после крушения поездов в Испании

    Pais: ЕС заподозрил хищение 111 млн евро после крушения поездов в Испании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская прокуратура инициировала проверку возможного нецелевого использования средств Евросоюза, выделенных на железнодорожную инфраструктуру, после катастрофы в испанской провинции Толедо.

    Проверка касается субсидии в размере более 111,6 млн евро, предоставленной Евросоюзом в июне 2024 года на обновление железнодорожной инфраструктуры, повышение безопасности движения и модернизацию систем связи на высокоскоростной линии Мадрид – Севилья, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Pais.

    В пятницу утром сотрудники гражданской гвардии Испании прибыли в штаб-квартиры государственного оператора железнодорожной инфраструктуры ADIF, государственного агентства железнодорожной безопасности и Счетной палаты для запроса необходимой документации.

    Расследование началось по инициативе прокуратуры ЕС после катастрофы 28 октября в муниципалитете Урда, в результате которой погибли 69 человек. Аналогичная проверка уже проводится в связи с другой железнодорожной аварией, произошедшей в январе 2026 года в провинции Кордова, где погибли 46 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших при столкновении поездов в провинции Толедо достигло 74 человек.

    Председатель правительства Испании Педро Санчес пообещал установить причины железнодорожной катастрофы.

    Предварительной причиной трагедии назвали человеческую ошибку.

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    6 ноября 2026, 11:22 • Новости дня
    Кандидат в президенты Франции указал на вред помощи Киеву для ЕС

    Кандидат в президенты Франции Дюпон-Эньян заявил о вреде помощи Киеву для ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские страны, финансируя Украину, усиливают топливный кризис внутри ЕС и отдаляют перспективу мирного урегулирования, заявил кандидат в президенты Франции на выборах 2027 года и лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

    «Это абсолютно неверно», – сказал Дюпон-Эньян в эфире телеканала France 2 в ответ на утверждение ведущего о том, что «помощь Украине позволяет защищать европейцев и Францию», передает ТАСС.

    Политик отметил, что украинский конфликт является причиной роста цен на дизель и других проблем во Франции. Он напомнил, что мирное урегулирование было возможно после переговоров в Стамбуле в начале конфликта, однако Владимир Зеленский «потащил свой народ на мясорубку». Дюпон-Эньян также обратил внимание на то, что Зеленский «уже много месяцев не проводит выборы» и «похищает молодых людей для отправки на фронт».

    «В какой-то момент надо суметь остановить конфликт. Ведь если мы попросим французов финансировать все войны в мире, то что сами будем делать? Мы не можем восстановить порядок в Марселе, Страсбурге, Бресте и Нанте, но хотим отправить солдат на Украину?! Это безумие!» – заявил лидер партии «Вставай, Франция».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник кандидат в президенты Франции и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил за немедленное прекращение финансовой и военной помощи Украине после появления информации о пыточной под Киевом.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе визита в Киев пообещал выделить Украине пакет военной и гражданской помощи на 1,35 млрд евро.

    Также премьер Норвегии Йонас Гар Стере объявил о планах крупного финансирования военной и гражданской помощи Украине.

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    6 ноября 2026, 14:41 • Новости дня
    Совет ЕС отложил новые экологические требования к импорту топлива на год

    Совет ЕС отложил на год экологические требования к импорту нефти, газа и угля

    Tекст: Мария Иванова

    Совет ЕС согласовал отсрочку на один год введения требований по контролю выбросов метана при импорте нефти, газа и угля из-за потрясений на энергетических рынках.

    Такое решение принято для того, чтобы избежать дополнительного давления на надежность энергоснабжения ЕС с учетом перебоев, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Обязательства импортеров по мониторингу и отчетности о выбросах метана переносятся с 1 января 2027 года на 1 января 2028 года. Требования к отчетности об интенсивности выбросов сдвигаются на август 2029 года, а предельные нормативы – на август 2031 года.

    Изменения вступят в силу после согласования с Европарламентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении предоставить экспортерам дополнительный год для выполнения требований ЕС по выбросам метана.

    Летом Вашингтон предупредил о серьезных последствиях в случае отказа Брюсселя пересмотреть жесткие правила контроля за выбросами метана.

    В прошлом году Европейский союз рассматривал корректировку регламента по выбросам метана для увеличения закупок американского сжиженного газа.

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    6 ноября 2026, 12:30 • Новости дня
    Парламент Бельгии разрешил полиции забирать нелегалов из домов

    Парламент Бельгии принял закон, разрешающий полиции упрощенный доступ в дома подлежащих депортации нелегальных мигрантов, сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен.

    «Закон о праве входа в частные резиденции был принят на пленарном заседании Палаты представителей в пять утра. Это законодательный текст, вызывавший самые острые споры за последние 50 лет. Полиция теперь может забирать нелегальных мигрантов даже из их домов и отправлять на родину», – заявил министр, передает ТАСС.

    Новый закон позволяет полиции совершать рейды по домам, где живут нелегалы, без ордера на обыск при соблюдении ряда условий. Рейд возможен с 05:00 до 09:00 при наличии разрешения следователя и в присутствии представителей миграционной службы. Дом должен принадлежать мигранту, которому отказали в убежище, он активно уклоняется от возвращения на родину и представляет опасность для общественного порядка.

    Против закона активно выступали правозащитные группы. Дискуссии о различных формах закона продолжались почти 10 лет, а дебаты в парламенте при его принятии затянулись на 11 часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о восприятии жителями королевства нелегальной миграции как более реальной угрозы по сравнению с возможным нападением России.

    Министр по делам миграции и предоставления убежища Нидерландов Барт ван ден Бринк внес в парламент законопроект об уголовном наказании иностранцев за намеренное препятствование собственной депортации.

    В сентябре министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт предложил ввести ускоренную процедуру высылки нелегальных мигрантов на внешних границах Евросоюза.

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    6 ноября 2026, 10:04 • Новости дня
    Еврокомиссия потратила 300 млн евро во избежание переезда в опасный район

    Politico: Еврокомиссия потратила 300 млн евро на аренду проданных ею зданий

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейская комиссия решила отдать более 300 млн евро за аренду проданных ею ранее зданий в престижном районе Брюсселя, чтобы не переносить офисы в криминальную зону у Северного вокзала.

    Еврокомиссия в 2024 году продала 23 здания за 900 млн евро для сокращения расходов, однако продолжила арендовать помещения в семи из них, пишет Politico. Это решение совпало с планами перенести административные офисы в неблагополучный район у Северного вокзала Брюсселя.

    С 2024 года ЕК уже отдала за аренду 255 млн евро, передает ТАСС. В 2027 и 2028 годах исполнительная власть Евросоюза должна будет выплатить еще более 50 млн евро.

    Профсоюз работников институтов ЕС Renouveau & Democratie раскритиковал действия властей. По мнению организации, покупатель зданий вернет их стоимость всего за несколько лет. Представитель ЕК заявил, что продление срока аренды позволяет адекватно проводить долгосрочную политику в области строительства с учетом экономической эффективности.

    Ранее профсоюз выступал против перевода сотрудников в район близ Северного вокзала из-за высокого уровня преступности. Бизнес-квартал North Light примыкает к одной из самых криминогенных зон Брюсселя, где регулярно происходят перестрелки, а улицы патрулируют военные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр по европейским делам Финляндии Иоаким Странд заявил о необходимости урезать долгосрочный бюджет Евросоюза.

    В среду заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов допустил участие чиновников Евросоюза в коррупционных схемах на Украине.

    Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта предупредил о риске срыва запуска нового бюджета объединения.

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    6 ноября 2026, 16:14 • Новости дня
    Министр обороны Польши анонсировал визит в США для переговоров о военной базе

    Косиняк-Камыш анонсировал визит в США для переговоров о военной базе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о намерении посетить США на следующей неделе для обсуждения вопросов размещения постоянной американской военной базы.

    «В ближайшие дни я буду в Соединенных Штатах, в Пентагоне. Мы будем обсуждать базы, присутствие американских солдат, польско-американский союз», – цитирует министра РИА «Новости».

    Косиняк-Камыш отметил, что рассчитывает отправиться в США в начале будущей недели.

    «Если все пойдет хорошо… то в начале следующей недели я буду в Соединенных Штатах», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду экс-министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о возможном отказе Вашингтона от строительства постоянной базы в случае победы Демократической партии на промежуточных выборах.

    В прошлом месяце Варшава выразила стремление участвовать в американской программе ядерного сдерживания.

    Польские власти запланировали выделить почти 4 млрд долларов на создание постоянной военной базы США.

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    6 ноября 2026, 15:11 • Новости дня
    Вице-президент Китая прибыл в Грузию

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Вице-президент Китая Хань Чжэн прибыл в пятницу в Тбилиси с трехдневным первым официальным визитом, в аэропорту его встретила вице-премьер, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Хань Чжэн проведет переговоры с президентом Михаилом Кавелашвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

    Соглашение о стратегическом партнерстве две страны подписали в 2023 году, а в этом году председатель КНР Си Цзиньпин и президент Грузии Михаил Кавелашвили объявили о переходе к всеобъемлющему стратегическому партнерству.

    За первые девять месяцев этого года объем торговли между двумя странами вырос на 41% и составил 2,33 млрд долларов.

    Это второе место после Турции (3,1 млрд долларов).

    Грузия развивает отношения с Китаем и странами Центральной Азии на фоне бойкота Евросоюза, обвиняющего Тбилиси в «откате от демократии».

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    6 ноября 2026, 06:17 • Новости дня
    Евросоюз собрался снизить цены на энергию за счет зеленой электрификации

    Фон дер Ляйен: ЕС будет бороться с высокими ценами путем зеленой электрификации

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз будет бороться с высокими ценами на энергоресурсы с помощью развития собственной чистой генерации, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Будущее ЕС лежит в электрификации за счет собственной чистой энергии, как возобновляемой, так и ядерной», – заявила фон дер Ляйен в X.

    Она добавила, что в настоящий момент Европа координирует действия по высвобождению запасов нефти, согласованному странами G7, совместно с Международным энергетическим агентством.

    На прошлой неделе Еврокомиссия провела диалог с представителями нефтеперерабатывающих заводов для стимулирования производства на фоне кризиса. Обсудить дальнейшее ускорение электрификации европейские власти планируют вместе с партнерами на климатической конференции COP31 в Анталье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Еврокомиссия анонсировала переговоры с представителями нефтеперерабатывающих заводов для снижения цен на дизельное топливо в странах объединения.

    Фон дер Ляйен сообщила о риске многолетнего энергетического кризиса в регионе из-за конфликта на Ближнем Востоке.

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    6 ноября 2026, 06:02 • Новости дня
    Евросоюз вчетверо снизил охват программ интеграции мигрантов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейская счетная палата выяснила, что к 2029 году показатели числа участников программ интеграции мигрантов в Европейском союзе сократятся на 75%, несмотря на значительное увеличение бюджета.

    Объем средств, выделенных в рамках фонда AMIF (Фонд убежища, миграции и интеграции) на интеграцию прибывающих в Европу людей, увеличился вдвое по сравнению с прошлым периодом и достиг 1,96 млрд евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на доклад Европейской счетной палаты.

    При этом управляющие органы прогнозируют падение числа участников мероприятий во всех государствах объединения с 9,7 млн человек на конец 2022 года до 2,5 млн к 2029 году. Программы смогут охватить лишь около 8% от общей численности граждан третьих стран, которая к началу 2025 года составит почти 30,6 млн человек.

    Фонд AMIF финансирует языковые курсы, образовательные мероприятия, консультации и профессиональную ориентацию. Ранее европейские издания обращали внимание на трудности с финансированием подобных программ, в частности на ограничение доступа к добровольным интеграционным курсам в Германии из-за нехватки бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце председатель Европейской счетной палаты Тони Мерфи предупредил о риске мошенничества из-за спешки с выплатой средств из фонда восстановления Евросоюза.

    Агентство Евросоюза по основным правам сообщило об угрозе соблюдению прав человека на внешних границах объединения из-за внезапного прибытия десятков тысяч мигрантов в испанскую Сеуту.

    Европейский союз запланировал строительство своего первого зарубежного депортационного лагеря для нелегальных мигрантов на территории Руанды.

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    6 ноября 2026, 17:07 • Новости дня
    Китай решил развивать стратегическое партнерство с Грузией

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Вице-президент Китая Хань Чжэн во время встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в пятницу заявил о намерении Пекина развивать стратегическое партнерство с республикой, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы хотим развивать и усиливать стратегическое партнерство с Грузией», – сказал вице-президент КНР, прибывший с первым официальным визитом в Грузию 6 ноября.

    По его словам, для открытия новых возможностей сотрудничества с Тбилиси у Пекина разработан соответствующий план.

    Кобахидзе назвал визит вице-президента Китая «очень важным» и отметил, что Грузия «придает большое значение усилению политического и экономического партнерства с Китаем».

    Две страны являются стратегическими партнерами с 2023 года, а в будущем году отметят 35-летие установления дипломатических отношений.

    Вице-президент Китая также проведет переговоры с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили.

    Напомним, вице-президент Китая Хань Чжэн прибыл в пятницу в Тбилиси с трехдневным первым официальным визитом, в аэропорту его встретила вице-премьер, министр иностранных дел Мака Бочоришвили.

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