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Грузия отказала европарламентариям в отзыве иска против радикальной оппозиции
«Грубым политическим вмешательством в систему правосудия» назвал в субботу премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе требование европарламентариев отозвать из КС иск правящей «Грузинской мечты» о запрете пяти радикальных оппозиционных партий, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Призываю всех максимально дистанцироваться от нашего независимого правосудия», – заявил премьер-министр Грузии, комментируя зафиксированное накануне в ЕП требование.
Он предложил прочитать исковое заявление и дождаться вердикта начавшегося 21 октября процесса, после чего выступать с правовыми, но не политическими комментариями.
Ираклий Кобахидзе напомнил о запрете более 20 партий на Украине и в Молдавии в последнее время, отметив, что это не вызвало протеста на Западе.
«Двойные стандарты», – подчеркнул он.
Премьер напомнил, что иск внесен из-за противоречащей конституции политики радикальных партий.
По его словам, в случае положительного решения Конституционного суда, а процесс может занять несколько месяцев, «будет прерван замкнутый круг политической поляризации».