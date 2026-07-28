Медведев: Контракт с армией в 2026 году заключили около 200 тыс. человек

Tекст: Антон Антонов

«Контракт о прохождении военной службы за первые шесть месяцев текущего года заключили около 200 тысяч человек. Кроме того, более 16 тысяч наших граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции», – приводятся слова Медведева на сайте Совбеза.

Медведев сообщил об этом на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооруженных сил военнослужащими по контракту.

Около 40 тыс человек поступили на службу в войска беспилотных систем. По результатам первого полугодия потребности Вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены, сказал он.

«Наши граждане, которые заключают контракты о прохождении военной службы, – настоящие патриоты. Люди, которые считают своим личным долгом защиту Родины от врага. И готовы сделать все ради победы России в специальной военной операции. Еще раз хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в этой работе, за весьма высокие результаты. Рассчитываю, что мы сохраним такую же динамику и выполним задачи, которые поставил Верховный главнокомандующий», - подытожил Медведев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале 2025 года Медведев сообщил о заключении около 450 тыс. контрактов с Вооруженными силами России за 2024 год.

В январе 2026 года Медведев на совещании по вопросам комплектования войск беспилотных систем заявил о заключении 422 704 контрактов на военную службу за 2025 год.