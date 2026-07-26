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Минобороны: ВС ударили по украинской портовой инфраструктуре
Российские военные нанесли серию ударов по портовым объектам и транспортной инфраструктуре на Украине, которые используются для обеспечения нужд украинской армии.
Вооруженные силы России продолжили атаковать объекты транспортной и портовой инфраструктуры на Украине, задействованные в интересах украинских войск, передает РИА «Новости».
«В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ», – говорится в официальном сообщении военного ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили сухогруз и десантный катер в портах Черноморск и Николаев.
Несколькими днями ранее авиация уничтожила объекты хранения горюче-смазочных материалов в порту Южный.
До этого Вооруженные силы России нанесли удары по инфраструктуре порта Одессы.