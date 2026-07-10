Захарова: За неделю в результате атак ВСУ погибли 38 мирных жителей

Tекст: Антон Антонов

«За минувшую неделю от рук боевиков ВСУ пострадали 308 мирных жителей. Из них 38 человек погибли, включая 1 ребёнка, 270 ранены, в том числе восемь детей», – сообщила Захарова, заявление которой опубликовано на сайте МИД.

В частности, в Белгородской области с 1 по 8 июля погибли семь человек, не менее 63 получили ранения, среди них фельдшер и водитель скорой помощи, лишившийся ноги подросток шестнадцати лет, а также глава Грайворонского округа Дмитрий Панков, ставший мишенью БПЛА уже в третий раз. В Брянской области за тот же период от атак дронов погибли трое мирных жителя, ранены семь человек.

В ДНР 30 июня удары дронов ВСУ унесли жизни двух человек, не менее девяти были ранены, среди них сотрудники МЧС и бригада скорой помощи, ликвидировавшие пожар. С 1 по 8 июля там погиб один человек, ранены восемь. В Запорожской области 3 июля при атаке украинского дрона на рынок в Токмаке погибли пять мирных жителей, 18 были ранены, всего за период с 1 по 8 июля в регионе убиты 15 человек и не менее 40 получили ранения.

Среди погибших в Запорожской области названы двое сотрудников «Запорожьеэнерго», занимавшихся ремонтно-восстановительными работами, среди раненых – сотрудник МЧС и две медсестры. В Краснодарском крае 7 июля ВСУ атаковали компрессорную станцию «Краснодарская», входящую в систему газопровода «Голубой поток», однако серьезных повреждений удалось избежать, срыва поставок газа в Турцию не произошло.

В Курской области с 1 по 8 июля пострадали 17 человек, в их числе двухлетний мальчик, беременная женщина и глава Рыльского района Виталий Ковальчук с водителем и двумя подчиненными. В ночь на 7 июля дроны атаковали Курскую АЭС-2: один беспилотник ударил по градирне строящегося второго энергоблока, остальные 12 были подавлены и обезврежены, работа станции не нарушалась.

В ЛНР с 1 по 8 июля в результате налетов дронов погибли четверо мирных жителей, еще не менее 31 пострадали, среди них трое работников коммунальной службы.

В Нижегородской области в ночь на 2 июля один человек погиб и четверо были ранены из-за падения обломков беспилотника во время воздушного налета. В Ростовской области при атаке дронов на танкеры в Таганрогском заливе пострадали 2 человека. В Крыму с 4 по 8 июля в результате атак ВСУ погибли четыре человека, еще шестеро, включая десятилетнего ребенка, получили ранения.

По данным МИД, в Херсонской области с 1 по 8 июля в результате обстрелов и ударов дронов погибли пять человек, около 47 были ранены, среди них трое детей, а также сотрудник Ивановской центральной районной больницы.

Всего за период с апреля по июнь 2026 года от террора киевского режима погибли 422 человека, включая 21 ребенка, 2618 человек, среди них 183 ребенка, получили ранения.

Также сообщается, что от повторных ударов по тем, кто пришел на помощь пострадавшим, за этот трехмесячный период пострадали 31 медик, 40 спасателей МЧС и 33 сотрудника экстренных коммунальных служб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова заявила, что в последнее время ВСУ сознательно «охотятся» на рейсовые и пассажирские автобусы.

Захарова заявила, что нацистский режим Владимира Зеленского таким образом пытается показать западным кураторам «эффективность» поставляемого вооружения и добиться дальнейшего наращивания военной помощи.

