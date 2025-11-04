Handelsblatt: Германия отказалась поставить ракеты Taurus Украине

Полянский рассказал о «стадной блоковой дисциплине» западных дипломатов

Tекст: Катерина Туманова

«С начала спецоперации здесь сменились многие западные дипломаты – приехали новые, которые вопреки всем дипломатическим нормам с нами даже не знакомились. Такие у них указания – стадная блоковая дисциплина. Приходится им нас избегать. Мы, естественно, знаем друг друга – в кулуарах можем друг другу и покивать. Но для них важно, чтобы свидетелей не было. Все боятся, что кто-то скажет, что они с российскими дипломатами где-то общались. У них в ЕС сейчас это очень большое преступление», – сказал он.

При этом и к украинским дипломатам отношение поменялось. Полянский напомнил, что есть в дипломатической среде правило: не переносить отношения между странами на личные связи.

«Человек, с которым ты общаешься, транслирует не свою личную позицию – это не его какая-то личная прихоть – то, что он говорит тебе неприятные вещи в микрофон. Это указания, которые он получил из центра. Поэтому я не могу сказать, что к украинским дипломатам такое же отношение, как к политикам. Это люди, которые служат своей стране, пытаясь сделать все, что они для нее могут», – пояснил дипломат.

Он сообщил, что после работы в ООН украинские дипломаты на родину редко возвращаются. По его словам, была статистика о том, что до 60-70% сотрудников украинских посольств стараются где угодно зацепиться, лишь не возвращаться на Украину. К тому же украинским дипломатам в основном сочувствуют.

Полянский добавил, что в рабочей среде дипломаты стараются не персонифицировать и не переносить какие-то обиды на коллег из других стран, к тому же, он уверен, что после окончания украинского конфликта «мы с этими людьми сможем о чем-то и поговорить».

