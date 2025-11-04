Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом. Этот феномен нашел подтверждение в наши дни, открыв иную духовную реальность страны на фоне СВО.3 комментария
Handelsblatt: Германия отказалась поставить ракеты Taurus Украине
Handelsblatt: Германия отказалась поставить ракеты Taurus Украине
Германия сохранила ограничения на поставки крылатых ракет Taurus Киеву, но увеличит финансовую помощь Киеву на 3 млрд евро в 2026 году, сообщает газета Handelsblatt.
Немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что власти Германии по-прежнему исключают возможность передачи Украине крылатых ракет Taurus, несмотря на неоднократные просьбы Киева, передает ТАСС.
Как отмечается, подобная позиция сохраняется на фоне продолжающихся обсуждений внутри коалиции.
Вместо ракет Taurus Берлин намерен увеличить объем финансовой поддержки Киева, добавив к текущей сумме около 3 млрд евро. Таким образом, общая сумма помощи должна вырасти до 11,5 млрд евро, если решение будет окончательно одобрено. Источники подчеркивают, что переговоры еще ведутся, но среди политиков наблюдается широкий консенсус относительно необходимости дополнительной поддержки.
По данным издания, германское правительство рассчитывает, что в условиях отсутствия ракет Taurus Киев направит новые средства на развитие собственного дальнобойного вооружения. Прежде всего речь идет о крылатых ракетах «Фламинго», которые должны стать аналогом немецкой ракеты.
Ранее лидер ХДС Фридрих Мерц допустил возможность передачи Украине крылатых ракет Taurus при согласовании с партнерами в Евросоюзе.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах использовать замороженные российские активы для поддержки вооруженных сил Украины.
Германия решила выделить на закупку американского оружия для Украины 500 млн долларов по инициативе PURL.