Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.3 комментария
Le Parisien: В парижском метро неизвестный с ножом ранил трех женщин
Несколько женщин подверглись нападению с ножей в вагоне метро линии 3 парижского метрополитена в пятницу между 16.15 и 16.45, нападавший задержан.
«Мужчина, вооруженный ножом, напал на нескольких женщин на 3-й линии парижского метро. По данным нескольких источников в полиции, мужчина вытащил нож и нанес ножевые ранения трем женщинам на разных станциях этой линии, соединяющей Баньоле (Сена-Сен-Дени) и Леваллуа-Перре (О-де-Сен). Эта информация подтверждена прокуратурой Парижа», – пишет Le Parisien.
Пострадавшим оперативно оказали помощь парижские пожарные. Трое женщин получили незначительные травмы, две из них – в спину и бедра.
«Молодая женщина получила ранение в бедро. Было много крови; порез был довольно глубоким», – сообщила одна из свидетельниц происшествия.
По словам источника в полиции, последняя пострадавшая беременна.
В парижской прокуратуре рассказали, что благодаря записям с камер видеонаблюдения региональная служба безопасности транспорта, которая ведет расследование по обвинению в покушении на убийство и нападении с применением оружия, опознала подозреваемого. Это мужчина 2000 года рождения, известный полиции по различным правонарушениям, включая порчу имущества.
Мужчину арестовали в его доме в Сарселе (Валь-д'Уаз). По словам источника в полиции, версия о терроризме исключена. Предположительно, дело рук психически неуравновешенного человека или гражданина с хрупким психическим состоянием.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в США арестовали футболиста за нападение с ножом на одноклубников. Британская прокуратура предъявила 12 обвинений напавшему с ножом в поезде. Бывший студент ранил ножом сотрудников школы и заложил бомбы в образовательном учреждении в США.