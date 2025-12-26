Le Parisien: В парижском метро неизвестный с ножом ранил трех женщин

Tекст: Катерина Туманова

«Мужчина, вооруженный ножом, напал на нескольких женщин на 3-й линии парижского метро. По данным нескольких источников в полиции, мужчина вытащил нож и нанес ножевые ранения трем женщинам на разных станциях этой линии, соединяющей Баньоле (Сена-Сен-Дени) и Леваллуа-Перре (О-де-Сен). Эта информация подтверждена прокуратурой Парижа», – пишет Le Parisien.

Пострадавшим оперативно оказали помощь парижские пожарные. Трое женщин получили незначительные травмы, две из них – в спину и бедра.

«Молодая женщина получила ранение в бедро. Было много крови; порез был довольно глубоким», – сообщила одна из свидетельниц происшествия.

По словам источника в полиции, последняя пострадавшая беременна.

В парижской прокуратуре рассказали, что благодаря записям с камер видеонаблюдения региональная служба безопасности транспорта, которая ведет расследование по обвинению в покушении на убийство и нападении с применением оружия, опознала подозреваемого. Это мужчина 2000 года рождения, известный полиции по различным правонарушениям, включая порчу имущества.

Мужчину арестовали в его доме в Сарселе (Валь-д'Уаз). По словам источника в полиции, версия о терроризме исключена. Предположительно, дело рук психически неуравновешенного человека или гражданина с хрупким психическим состоянием.

