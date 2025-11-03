Украинцам было бы странно сохранять оптимизм, видя ситуацию в стране и читая, что пишут журналисты о катастрофической ситуации на многих участках фронта. В свете этого политики и пропагандисты ЗЕкоманды выдвинули новый нарратив: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает».4 комментария
Британская прокуратура предъявила 12 обвинений напавшему с ножом в поезде
Мужчине, напавшему с ножом на пассажиров поезда из Донкастера в Лондон, предъявили 12 обвинений, включая десять эпизодов покушения на убийство.
Британская прокуратура предъявила 32-летнему Энтони Уильямсу из Питерборо 12 обвинений по делу о нападении с ножом на пассажиров поезда из Донкастера в Лондон, передает ТАСС.
Имя подозреваемого публично названо впервые.
Сообщается, что Уильямсу вменяют десять эпизодов покушения на убийство, причинение телесных повреждений и незаконное хранение холодного оружия.
Инцидент произошел 1 ноября и продолжался 14 минут. По данным полиции, в результате атаки пострадали 11 человек, в том числе сотрудник компании LNER, который в тяжелом состоянии был госпитализирован с ножевыми ранениями. Мужчина попытался остановить нападавшего.
Издание The Daily Telegraph сообщает, что в момент нападения Уильямс выкрикивал фразу: «дьявол не победил», а во время задержания вел себя неадекватно и смеялся. В понедельник подозреваемый должен предстать перед судьей Магистратского суда Питерборо.
Как писала газета ВЗГЛЯД, британская полиция отказалась признавать инцидент терактом.
Полиция ранее отпустила одного из задержанных по делу об этом нападении.