Британская полиция не признала терактом нападение с ножом на пассажиров поезда
В результате нападения с ножом в поезде в Англии пострадали десять человек, при этом контртеррористическая полиция не нашла признаков теракта, сообщил суперинтендант британской транспортной полиции Джон Лавлесс.
Британская транспортная полиция не квалифицирует случившееся нападение с ножом в поезде как террористический инцидент, передает ТАСС.
Суперинтендант Джон Лавлесс подчеркнул на пресс-конференции, что изначально к расследованию привлекалась контртеррористическая полиция, однако не было найдено оснований считать произошедшее терактом.
Лавлесс сообщил, что правоохранители задержали двух подозреваемых мужчин, одному из которых 32 года, другому – 35 лет. Оба подозреваемых родились в Британии, но являются выходцами из африканской и карибской диаспоры.
По данным полиции, в результате атаки ранены десять человек. Два пострадавших остаются в критическом состоянии, а четверых выписали из больницы утром.
Как писала газета ВЗГЛЯД, служба скорой помощи Восточной Англии мобилизовала дополнительные силы, включая медицинский вертолет.
Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев прокомментировал нападение в британском Хантингдоне, причислив его к последствиям ошибочной иммиграционной политики страны.
В октябре возле синагоги в Манчестере произошли наезд на прохожих и нападение с ножом.