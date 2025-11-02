Британская полиция не признала терактом нападение с ножом на пассажиров поезда

Британская полиция отказалась считать терактом нападение с ножом в поезде

Tекст: Тимур Шайдуллин

Британская транспортная полиция не квалифицирует случившееся нападение с ножом в поезде как террористический инцидент, передает ТАСС.

Суперинтендант Джон Лавлесс подчеркнул на пресс-конференции, что изначально к расследованию привлекалась контртеррористическая полиция, однако не было найдено оснований считать произошедшее терактом.

Лавлесс сообщил, что правоохранители задержали двух подозреваемых мужчин, одному из которых 32 года, другому – 35 лет. Оба подозреваемых родились в Британии, но являются выходцами из африканской и карибской диаспоры.

По данным полиции, в результате атаки ранены десять человек. Два пострадавших остаются в критическом состоянии, а четверых выписали из больницы утром.

Как писала газета ВЗГЛЯД, служба скорой помощи Восточной Англии мобилизовала дополнительные силы, включая медицинский вертолет.

Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев прокомментировал нападение в британском Хантингдоне, причислив его к последствиям ошибочной иммиграционной политики страны.

В октябре возле синагоги в Манчестере произошли наезд на прохожих и нападение с ножом.