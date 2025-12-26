Отец Блиновской рассказал о работе дочери в колонии

Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.2 комментария
Отец Блиновской рассказал о работе дочери швеей в колонии
По словам отца, находящаяся в колонии блогер Елена Блиновская испытывает стресс и практически не общается с родственниками, работая на швейном производстве.
Олег Останин, отец блогера Елены Блиновской, рассказал газете «Известия» об условиях содержания дочери в колонии. По его словам, Блиновская находится в стрессовом состоянии и почти ничего не рассказывает семье. Он отметил, что Елена работает на швейном производстве.
Видеться с дочерью Останин может только на краткосрочных свиданиях раз в два месяца, при этом общение происходит через стекло. Телефонные звонки разрешены не чаще одного раза в месяц и длятся 15 минут, но семья еще не связывалась по телефону.
Общение Блиновской с детьми минимально – она не желает, чтобы они ее навещали в исправительном учреждении, добавил Останин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее адвокат Блиновской заявила, что она отбывает срок в женской ИК-1 Владимирской области без каких-либо привилегий.
В УФСИН также опровергли слухи в соцсетях о привилегиях для осужденных в ИК во Владимире.
Напомним, в начале марта суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии, штрафу в 1 млн рублей и запрету на предпринимательскую деятельность на четыре года, а также обратил в доход государства ее имущество, удовлетворив гражданский иск на 587 млн рублей.