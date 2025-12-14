Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.37 комментариев
Адвокат Блиновской опровергла слухи о ее привилегированном отбывании срока
Елена Блиновская, этапированная в женскую ИК-1 Владимирской области, проходит наказание согласно правилам, не имея никаких особых условий или преимуществ, заявила ее адвокат Наталия Сальникова.
«Многочисленные сообщения о привилегиях Елены Блиновской в период нахождения под стражей и тем более сейчас, в период отбытия наказания в колонии, являются фейками от начала и до конца, – передает слова адвоката ТАСС.
Салькова добавила, что непроверенная информация и слухи постоянно опровергаются и защитой, и УФСИН, но продолжают появляться снова.
«Елена надлежащим образом несет наказание и искренне старается показать всему обществу, что она достойно проходит этот свой путь», – уточнила она.
Адвокат подчеркнула, что появляющиеся информационные вбросы только осложняют для Блиновской процесс исполнения наказания и создают дополнительные трудности.
Ранее в социальных сетях появилась информация о переводе Блиновской в привилегированный отряд женской ИК-1 Владимирской области. В свою очередь, пресс-служба УФСИН по Владимирской области заявила, что все осужденные в учреждениях региона, включая Блиновскую, содержатся согласно нормам законодательства и не получают никаких исключительных условий.
Напомним, блогера Елену Блиновскую приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей. Ей также отказали в отсрочке от исполнения наказания до достижения ее детьми возраста 14 лет.
