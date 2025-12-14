Адвокат Блиновской опровергла слухи о ее привилегированном отбывании срока

Tекст: Катерина Туманова

«Многочисленные сообщения о привилегиях Елены Блиновской в период нахождения под стражей и тем более сейчас, в период отбытия наказания в колонии, являются фейками от начала и до конца, – передает слова адвоката ТАСС.

Салькова добавила, что непроверенная информация и слухи постоянно опровергаются и защитой, и УФСИН, но продолжают появляться снова.

«Елена надлежащим образом несет наказание и искренне старается показать всему обществу, что она достойно проходит этот свой путь», – уточнила она.

Адвокат подчеркнула, что появляющиеся информационные вбросы только осложняют для Блиновской процесс исполнения наказания и создают дополнительные трудности.

Ранее в социальных сетях появилась информация о переводе Блиновской в привилегированный отряд женской ИК-1 Владимирской области. В свою очередь, пресс-служба УФСИН по Владимирской области заявила, что все осужденные в учреждениях региона, включая Блиновскую, содержатся согласно нормам законодательства и не получают никаких исключительных условий.

Напомним, блогера Елену Блиновскую приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей. Ей также отказали в отсрочке от исполнения наказания до достижения ее детьми возраста 14 лет.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в УФСИН опровергли слухи о привилегиях для осужденных в ИК во Владимире.