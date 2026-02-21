ВСУ повторно атаковали школу в Запорожской области

Балицкий сообщил о повторной атаке ВСУ на школу в Васильевке

Tекст: Тимур Шайдуллин

Вооруженные силы Украины второй раз за сутки нанесли удар по школе в Запорожской области, сообщает губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, целью атаки стала школа в городе Васильевка, где, как отметил Балицкий, «по определению не может быть никаких военных объектов».

В результате обстрела был поврежден фасад учебного заведения, а также прилегающая территория. Осколками посекло школьные автобусы, однако пострадавших среди людей нет.

Балицкий подчеркнул, что, по его мнению, Киев целенаправленно наносит удары по детским учреждениям с целью запугивания мирного населения и назвал произошедшее «чистым террором против будущего». Он выразил благодарность экстренным службам за оперативную работу на месте происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне беспилотник ВСУ атаковал территорию школы в Энергодаре, где находились порядка 600 детей и 100 сотрудников. Дрон врезался в дерево во дворе школы, после чего произошла его детонация, пострадавших нет.

Комментируя атаку ВСУ, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Киев добьется военного ответа России за удары по школам.

ВСУ совершают атаки на Энергодар, чтобы оказать психологическое давление на мирных жителей, сообщала до этого директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.