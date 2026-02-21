Киев предложил Европе замену «Дружбы»

Киев предложил Европе заменить «Дружбу» трубопроводом Одесса – Броды

Tекст: Тимур Шайдуллин

Украина предложила использовать трубопровод Одесса – Броды для транспортировки нефти в Венгрию и Словакию вместо российского нефтепровода «Дружба», сообщает ТАСС, ссылаясь на публикацию «Европейской правды». По данным издания, 20 февраля украинская миссия при ЕС направила соответствующее предложение профильному управлению Еврокомиссии.

В письме отмечается: «В контексте обеспечения безопасности поставок нефти в европейские страны, в частности в Венгрию и Словакию, предлагается рассмотреть возможность транспортировки нефти с использованием существующей нефтегазовой инфраструктуры Украины». Речь идет о двух возможных маршрутах: по украинской системе транспортировки или через морские порты с последующей перевалкой и отправкой по трубопроводу Одесса – Броды.

Такой вариант, по мнению украинских властей, позволит обеспечить бесперебойность поставок и снизить зависимость ряда стран ЕС от других маршрутов. Решение о возможности использования этого нефтепровода и его интеграции в европейскую систему будет принимать Еврокомиссия. Стороны пока не комментировали детали обсуждения и сроки возможной реализации инициативы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина отложила возобновление транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию на 21 февраля.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в блокировании поставок нефти в Венгрию по этому же трубопроводу для создания сложностей правительству перед выборами.

Напомним, Еврокомиссия 19 февраля сообщила о прекращении поставок дизтоплива Киеву Венгрией и Словакией. А 20 февраля правительство Венгрии приняло решение заблокировать выделение Евросоюзом Украине 90 млрд евро из-за препятствий транзиту российской нефти.