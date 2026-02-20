  • Новость часаВерховный суд США признал введение пошлин Трампа превышением полномочий
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему зумеры оказались глупее родителей

    Цифровой мир – это мир информации, а не знаний. В чем тут разница, молодежь просто не может взять в толк. С их точки зрения, информация и знания – это одно и то же.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В визите Вэнса в Армению и Азербайджан больше шума

    Алармизм в патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала.

    20 февраля 2026, 18:04

    Путин обсудил с Совбезом научные исследования в интересах обороны

    Путин на заседании Совбеза обсудил научные исследования в интересах обороны

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза уделил особое внимание вопросам повышения эффективности научных разработок для укрепления обороны и безопасности страны.

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, посвященное вопросам научных исследований в сфере обороны и безопасности, передает ТАСС.

    «У нас сегодня важный и очень интересный вопрос в повестке дня – о мерах по повышению эффективности фундаментальных и прикладных исследований в интересах обороны страны и безопасности государства. Вот мы на эту тему поговорим», – заявил Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом России обсуждал меры по борьбе с паводками и пожарами.

    19 февраля 2026, 14:51
    Путин напомнил судьям слова Александра III
    Путин напомнил судьям слова Александра III
    @ общественное достояние

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с судьями судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов напомнил о высказывании императора Александра III.

    «Я бы в этой связи тоже вспомнил еще одного нашего монарха, императора Александра III, который как-то сказал: «Чего не сделаешь, из всего сделают высочайшее повеление», – сказал он, передает РИА «Новости».

    По словам Путина, это было сказано с иронией, но он подчеркнул, что постановления пленума Верховного суда и решения Конституционного суда должны иметь силу высочайшего повеления.

    В завершение встречи президент поблагодарил судей за их труд, особенно отметив сложный исторический период, который переживает страна.

    Ранее Путин заявил о невозможности замены судей технологиями.

    Он потребовал жестко оценивать игнорирование решений Верховного суда.

    18 февраля 2026, 21:32
    Путин заявил о совместном праздновании с Кубой 100-летия Фиделя Кастро
    Путин заявил о совместном праздновании с Кубой 100-летия Фиделя Кастро
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Куба планируют совместно отметить столетие со дня рождения Фиделя Кастро, сообщил президент РФ Владимир Путин.

    «В этом году мы будем отмечать 100-летие Фиделя Кастро. Будем делать это вместе», – заявил глава государства, передает ТАСС.

    Фидель Кастро известен как один из лидеров революционного движения на Кубе. Он возглавлял совет министров страны с 1959 по 2008 год. Он скончался в 2016 году.

    В среду Путин встретился в Кремле с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей.

    В мае прошлого году в зале святой Екатерины Большого Кремлевского дворца состоялась встреча между Путиным и главой Кубы Мигелем Диас-Канелем.

    20 февраля 2026, 11:23
    Воспитательницы показали, как остановили нападение на детский сад

    В детском саду в Бугуруслане Оренбургской области воспитательница Лия Наилевна Галеева и учитель музыки Людмила Юрьевна Платонова спасли десять малышей от вооруженного ножом мужчины, ворвавшегося в детсад. Как защищали детей и боролись с нападавшим героические женщины рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД Юрию Васильеву.

    19 февраля 2026, 14:11
    Путин потребовал жестко оценивать игнорирование решений Верховного суда

    Путин: Игнорирование решений пленума Верховного суда должно получать оценку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости строго соблюдать решения пленума Верховного суда.

    Глава государства выступил с этим заявлением на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что формирование единообразной судебной практики возможно только при неукоснительном исполнении судьям решений пленума Верховного суда. По его словам, каждый случай их игнорирования должен получать принципиальную оценку.

    «Подчеркну, формирование единообразной судебной практики возможно только при неукоснительном исполнении судьями решений пленума Верховного суда. И каждый случай их игнорирования должен получать принципиальную оценку», – сказал он.

    Ранее Путин назвал вопрос комплектования судебного корпуса ключевым для России.

    18 февраля 2026, 18:57
    Путин назвал демографию национальным приоритетом России
    Путин назвал демографию национальным приоритетом России
    @ Игорь Онучин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что демографическое развитие и сбережение народа остаются национальным приоритетом на долгие годы.

    Путин отметил, что современные, хорошо оснащенные больницы, поликлиники, онкологические диспансеры и диагностические лаборатории имеют большое значение для поддержки семей, материнства и детства, а также заботы о старшем поколении и повышения качества жизни граждан, передает ТАСС.

    «Современные, хорошо оснащенные больницы, поликлиники, онкологические диспансеры, диагностические лаборатории значимы для наших граждан, для поддержки семей, материнства и детства, заботы о старшем поколении, для повышения качества жизни наших людей, в целом для решения задач демографического развития и сбережения народа. Вновь подчеркну, это наш общенациональный приоритет на годы вперед», – сказал он.

    Напомним, в среду Путин по видеосвязи открыл новые медобъекты в четырех регионах.

    Ранее российский лидер заявил о нехватке принятых мер для демографического развития в России.

    18 февраля 2026, 23:55
    Путин поставил арктические регионы в пример по рождаемости

    Путин заявил о необходимости достичь коэффициента рождаемости 2,2 в России

    Tекст: Антон Антонов

    В арктических регионах зафиксирован коэффициент рождаемости 2,2, к этому должна стремиться вся Россия, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АСИ.

    «У нас ведь что, казалось бы, там, где тепло и приятно жить, там должна быть рождаемость повыше. А у нас арктические регионы дают рекордный показатель, арктические. Надо посмотреть», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Путин уточнил, что арктические регионы не всегда лидируют по другим социально-экономическим направлениям, однако именно там уже сейчас зафиксирован уровень рождаемости в 2,2, к которому должна стремиться вся страна в ближайшие десять лет. Он подчеркнул важность анализа опыта этих регионов для понимания факторов успеха и их дальнейшего распространения.

    Президент особое внимание уделил национальному рейтингу качества жизни и призвал использовать опыт лидеров по поддержке молодежи и многодетных семей. По его словам, лучшие региональные практики уже включены в программы повышения рождаемости в 19 субъектах федерации при участии АСИ, передает ТАСС.

    Путин отметил, что работодатели должны играть ключевую роль в демографической политике, предоставляя достойный доход, социальные гарантии и удобный график. Президент сообщил, что стандарт общественного капитала бизнеса теперь будет учитывать число маленьких детей у сотрудников, и этот документ уже утвержден правительством.

    Глава государства также подчеркнул значимость корпоративного спорта и развития физической культуры в решении демографических задач, отметив успешные примеры подобных инициатив в российских компаниях и выразив надежду, что этот вопрос будет подробно обсужден на заседании.

    Путин предложил АСИ составлять рейтинг регионов по уровню рождаемости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл в московскую штаб-квартиру АСИ, где провел заседание наблюдательного совета организации. В декабре Путин констатировал, что предпринятые на сегодняшний день действия в демографической сфере не оказывают нужного эффекта.

    19 февраля 2026, 19:18
    Трамп заявил о прекрасных отношениях с Путиным
    Трамп заявил о прекрасных отношениях с Путиным
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил об очень хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным.

    Такое заявление американский лидер сделал на первом заседании «Совета мира», который был создан по инициативе Вашингтона, передает ТАСС.

    Трамп отметил, что недооценил сложность урегулирования кризиса на Украине, хотя рассчитывал на свои личные контакты с Путиным. «Я думал, что это будет легко, потому что у меня очень хорошие отношения с президентом Путиным», – признался Трамп.

    Американский президент также высоко оценил работу своего спецпосланника Стивена Уиткоффа по вопросам Украины. Он рассказал, что его первая встреча с Путиным длилась около четырех часов, что, по словам Трампа, свидетельствует о таланте Уиткоффа и его способности находить общий язык.

    Трамп добавил, что на протяжении встречи неоднократно интересовался у своих помощников, как проходит переговоры, и выражал желание скорее положить конец конфликту.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Путин и Трамп поддерживают отличные отношения.

    18 февраля 2026, 19:24
    Путин: На обновление первичного звена медицины выделено 587 млрд рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия за последние пять лет выделила на проект модернизации первичного звена здравоохранения 586,8 млрд рублей, сообщил президент Владимир Путин на церемонии открытия новых объектов здравоохранения в регионах.

    Глава государства подчеркнул, что столь масштабный проект реализуется для повышения качества и доступности медицинской помощи россиянам, передает ТАСС.

    «За пять лет на исполнение этого проекта направили весомые средства – 586,8 млрд рублей. Из них 485,4 млрд – это средства федерального бюджета и 101,4 млрд – из бюджетов регионов», – сказал он.

    Напомним, в среду Путин по видеосвязи открыл новые медобъекты в четырех регионах.

    Он призвал учитывать потребность в медучреждениях при застройке новых районов.

    19 февраля 2026, 14:15
    Краснов призвал судей пресекать отмывание денег через экономические споры

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Судьям необходимо блокировать попытки легализации преступных доходов и захвата интеллектуальной собственности через фиктивные судебные процессы, заявил председатель Верховного суда Игорь Краснов на совещании с участием президента Владимира Путина.

    Недопустимо использование правосудия в незаконных целях, заявил Краснов, передает ТАСС.

    Он указал на попытки легализации средств через экономические разбирательства.

    «Хотел бы обратить внимание судов на необходимость пресечения имеющимися законными средствами попыток использовать рассмотрение экономических споров для реализации схем по отмыванию денег, иных противоправных практик, например, в сфере интеллектуальной собственности», – подчеркнул он.

    По словам Краснова, злоумышленники нередко дробят иски между разными судами ради получения противоречивых вердиктов. Судьям следует тщательнее проверять наличие параллельных споров через систему «Мой арбитр».

    Отдельно глава Верховного суда отметил сохранение тренда на гуманизацию уголовного наказания. В 2025 году реальные сроки получили лишь 26% осужденных, а альтернативные меры применили к 320 тыс. граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин назвал укрепление судов на исторических территориях ключевой задачей.

    18 февраля 2026, 22:25
    Путин объявил о намерении позвонить Набиуллиной 19 февраля

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сообщил о планах созвониться с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной 19 февраля.

    Путин сообщил об этом во время совещания с членами правительства. Набиуллина участвовала в нем, использовав видео-конференц-связь, так как находится в командировке, передает ТАСС.

    «Вы завтра возвращаетесь? – спросил у нее Путин, когда она завершила доклад. – Завтра созвонимся. Текущие вопросы пообсуждаем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре президент Путин подчеркнул важность регулярного участия главы Центробанка в заседаниях правительства.

    В феврале Центробанк снизил ключевую ставку на 0,5% – до 15,5%. Пик роста цен в России, по словам Набиуллиной, пришелся на первые две недели января. Центробанк спрогнозировал исчерпание разовых факторов роста инфляции в начале 2026 года.

    19 февраля 2026, 14:33
    Путин заявил о невозможности замены судей технологиями

    Путин: Технологии никогда не заменят судью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания судей выразил мнение, что никакое бурное развитие технологий не способно заменить человеческий подход при разрешении судебных дел.

    «Конечно, технологии развиваются, идут вперед, причем такими темпами, что за ними даже не успеваешь следить. И что будет уже завтра, трудно предсказать. Но бесспорно, что во всяком случае сегодня никакие технологии не заменят судью», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он отметил, что решения судей непосредственно затрагивают судьбы людей и должны приниматься человеком, способным уловить и понять тончайшие нюансы каждого отдельного дела. По его словам, только судья на основе личного опыта, общей культуры, интуиции и характера способен проявить чувство справедливости и гуманизма, которые зачастую играют ключевую роль в исходе правовых споров.

    Ранее Путин подчеркнул роль судов в формировании доверия к власти.

    Он призвал Верховный суд формировать единые подходы к рассмотрению дел.

    19 февраля 2026, 14:45
    Путин предупредил о применении цифровых валют в криминальных схемах

    Путин: Цифровые технологии активно применяются в преступных целях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что цифровые технологии все чаще используются не только во благо, но и в преступных целях.

    Глава государства отметил, что современные цифровые инструменты, включая цифровые валюты, становятся средством совершения преступлений, получения незаконного дохода или объектом криминальных посягательств, передает РИА «Новости».

    «Цифровые технологии меняют все, все абсолютно меняют в жизни, и как мы знаем, к сожалению, используются не только во благо, их активно применяют и в преступных целях», – подчеркнул президент на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов. Путин отметил, что террористические и экстремальные группировки, а также организованная преступность активно осваивают новые формы деятельности, связанные с цифровыми валютами.

    Президент обратил внимание, что граждане и бизнес все чаще сталкиваются с такими случаями, однако действующее законодательство зачастую не поспевает за быстрыми изменениями цифровой среды. По его словам, нормы принимаются, когда жизнь уже ушла вперед, и это особенно заметно в периоды резких перемен.

    Путин подчеркнул, что Верховный суд должен своевременно вырабатывать единые подходы и разъяснять их судебной системе, активно используя свое право законодательной инициативы.

    Ранее председатель Верховного суда России Игорь Краснов заявил о необходимости быстрой реакции судов на перемены.

    18 февраля 2026, 04:50
    Advance указал на то, как сбылись тезисы Путина из Мюнхенской речи 2007 года

    Tекст: Катерина Туманова

    Выступление российского президента Владимира Путина на Мюнхенской конференции 2007 года вновь обсуждается на фоне изменений в мировой политике и растущей многополярности – Advance отметил, что в его словах все чаще находят описание нынешней действительности.

    На Мюнхенской конференции по безопасности 2026 года участники акцентировали внимание на изменениях, произошедших в мировой политике за последние два десятилетия.

    Европейские лидеры подчеркивали необходимость обретения стратегической автономии, а представители США обсуждали баланс между наследием холодной войны и внутренними переменами. Образ Владимира Путина и его выступление 2007 года стали центральной темой обсуждения, пишет хорватский портал Advance.

    В своей речи в 2007 году Путин критиковал однополярный мир, расширение НАТО и односторонние действия США. Он заявлял, что безопасность одного государства невозможна без учета интересов других, а доминирование одной державы приведет к гонке вооружений и росту ядерных рисков.

    Сегодня, отмечают эксперты, его опасения стали актуальными – Европа обсуждает развитие собственного ядерного потенциала, а концепция стратегической автономии становится ключевой.

    «В 2007 году Владимир Путин описал мир ближайшего будущего. И сегодня, в 2026 году, можно сказать, что он во многом был прав», – говорится в статье.

    Путин также предупреждал о подрыве международного права и использовании международных институтов в интересах ограниченного круга стран. Он называл Устав ООН единственно легитимной основой для применения силы. Критика международных институтов и стремление к многополярности, которую Путин упомянул еще в 2007 году, теперь находит отражение в изменившейся мировой архитектуре.

    Эксперты также выделяют, что Путин предсказывал смещение экономического центра в сторону БРИКС и рост влияния новых центров силы. Его слова о неизбежности конвертации экономического потенциала в политическое влияние подтверждаются расширяющейся ролью многосторонней дипломатии.

    Обсуждение на конференции сопровождалось вопросом, было ли выступление Путина великим политическим пророчеством или же изменения были вызваны иными причинами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин заявил о приверженности России идеалам многополярного мира. Путин подчеркнул важность международного сотрудничества для устойчивого развития, безопасности и процветания человечества.

    Кийосаки назвал формирование многополярного мира ответом на санкции США. Внук де Голля предложил Франции восстановить Антанту с Россией и выйти из НАТО.

    19 февраля 2026, 17:27
    Путин отметил ключевое значение Мадагаскара для сотрудничества с Африкой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что отношения с Мадагаскаром всегда отличались стабильностью и в следующем году отметят 55-летний юбилей.

    Мадагаскар сегодня входит в число ключевых партнеров России на Африканском континенте, подчеркнул президент Владимир Путин в ходе встречи с лидером Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной, передает ТАСС.

    Открывая переговоры, Путин поприветствовал делегацию Мадагаскара и отметил, что в следующем году страны отметят 55-летие установления дипломатических отношений. Президент напомнил, что это событие произошло в 1972 году.

    Глава государства также отметил, что отношения между Россией и Мадагаскаром всегда отличались стабильностью. По его словам, сегодня Мадагаскар занимает одно из ведущих мест среди африканских партнеров России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рандрианирина прибудет в Россию с официальным визитом. Напомним, его инаугурация прошла в октябре прошлого года после отстранения прежнего президента.

    Ранее Россия подписала соглашения на открытие Русских домов в Бразилии и на Мадагаскаре.

    19 февраля 2026, 14:58
    Путин назвал защиту прав участников спецоперации приоритетом судов

    Путин: Обеспечение прав участников СВО является приоритетом для судов России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал обеспечение законных прав участников спецоперации и их семей приоритетной задачей для судебной системы.

    Об этом он заявил на совещании с судьями в Верховном суде, передает ТАСС.

    «Важнейшим направлением работы судов у нас является защита, соблюдение социальных прав граждан и в приоритетном порядке – обеспечение законных прав участников специальной военной операции, их родных, близких», – подчеркнул президент.

    Он отметил, что Верховный суд уже выработал правовые позиции по предоставлению льгот и компенсаций семьям погибших военных. Путин напомнил о необходимости особого внимания к судебной защите женщин, детей, многодетных семей, инвалидов и других социально уязвимых групп.

    Ранее Путин подчеркнул роль судов в формировании доверия к власти.

    Он также выразил мнение, что никакое бурное развитие технологий не способно заменить человеческий подход при разрешении судебных дел.

    20 февраля 2026, 16:35
    Швейцарская газета изобразила лидеров Европы гномами на фоне Путина и Трампа

    Швейцарская газета NZZ изобразила лидеров Европы гномами на фоне Путина и Трампа

    Швейцарская газета изобразила лидеров Европы гномами на фоне Путина и Трампа
    @ Joint Base Elmendorf-Richardson/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В свежем номере швейцарского издания NZZ появилась иллюстрация с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в окружении европейских лидеров в виде гномов-карликов.

    Швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung (NZZ) опубликовала статью с иллюстрацией, на которой президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп изображены в окружении уменьшенных европейских лидеров. Материал опубликован под заголовком «Почему Европа не повзрослеет», сообщает РИА «Новости».

    На иллюстрации рядом с Путиным и Трампом изображены уменьшенные президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава правительства Британии Кир Стармер. Европейские лидеры представлены в виде гномов с красными колпаками, что, по мнению авторов, символизирует их слабое политическое влияние на фоне лидеров России и США.

    В публикации также подчеркивается разобщенность Европы по ключевым вопросам. «Даже в судьбоносном вопросе помощи Украине Европа разделена. Север платит, а юг наблюдает. Вместо единства царит эгоизм», – подчеркивает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с Владимиром Путиным. Трамп также назвал Путина сильным лидером, с которым нельзя играть.

    До этого глава МИД Сергей Лавров также заявил, что Путин и Трамп поддерживают отличные отношения.


    Сколько должны стоить новые автомобили Volga

    В 2026 году стартуют продажи новых автомобилей под отечественным брендом Volga. Это образ большой и престижной машины, недоступная мечта многих советских людей. Однако скрываться за ним будет китайская начинка. Этот проект уже не первая и даже не вторая, а третья попытка возродить этот бренд из СССР. Получится ли на этот раз? Подробности

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    США блефуют о подводной слабости перед Китаем

    Американские СМИ бьют тревогу – согласно докладу авторитетной организации, впервые Китай обогнал США по количеству спускаемых на воду подводных лодок. С одной стороны, это действительно признак кризиса американских ВМС. Но при более внимательном рассмотрении легко заметить, что реальная причина таких публикаций – вовсе не слабость США. Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Воспитательницы показали, как остановили нападение на детский сад

      В детском саду в Бугуруслане Оренбургской области воспитательница Лия Наилевна Галеева и учитель музыки Людмила Юрьевна Платонова спасли десять малышей от вооруженного ножом мужчины, ворвавшегося в детсад. Как защищали детей и боролись с нападавшим героические женщины рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД Юрию Васильеву.

    • Зеленский пытается сменить власть в Венгрии

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил власти Украины в попытке вмешаться в венгерские выборы. Прямо говоря, в Киеве буквально мечтают сменить власть в этой стране. И скоро эти мечты, возможно, осуществятся.

    • «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

      «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать огурцы на рассаду в 2026 году: сроки посева по регионам, лунный календарь и правила выращивания

      Огурцы – одна из самых популярных огородных культур, но получить ранний и обильный урожай можно только при правильном выборе сроков посева. В 2026 году основные работы с рассадой огурцов приходятся на март–май, в зависимости от региона и типа выращивания. В среднем огурцы сеют за 20–25 дней до высадки на постоянное место. Для средней полосы оптимальный срок – середина апреля, для теплицы – середина марта, а для южных регионов – вторая декада марта. При этом температура почвы должна прогреться до +16…+18 °C, иначе рассада не приживется.

    • Когда сажать баклажаны на рассаду в 2026 году: сроки посева, благоприятные дни и лунный календарь

      Баклажаны – культура с характером. Они не прощают ошибок со сроками, требуют тепла и внимания, но при правильном подходе радуют отличным урожаем. Главный вопрос для огородника – когда сажать баклажаны на рассаду в 2026 году, чтобы успеть получить плоды до холодов. Ответ зависит от региона, сорта и условий выращивания. Сегодня, 20 февраля, еще не поздно заняться посевом – для большинства регионов это самый разгар сезона. ВЗГЛЯД публикует подробные сроки, лунный календарь и пошаговую инструкцию по выращиванию крепкой рассады.

    • Что подарить на 23 февраля: лучшие идеи подарков мужу, отцу и начальнику – готовые подборки

      Каждый год в преддверии 23 февраля перед тысячами женщин встает один и тот же вопрос: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не отправился пылиться на дальнюю полку? Самая распространенная ошибка – выбирать банальные вещи: носки, пену для бритья или дешевый одеколон. Такие подарки давно стали мемами и вряд ли вызовут искренние эмоции. Чтобы не попасть впросак, важно учитывать не только бюджет, но и статус человека, его интересы, возраст и формат ваших отношений. Публикуем полную подборку идей: от практичных подарков мужу и душевных – папе до уместных деловых вариантов для начальника.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации