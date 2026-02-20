Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.4 комментария
Путин обсудил с Совбезом научные исследования в интересах обороны
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза уделил особое внимание вопросам повышения эффективности научных разработок для укрепления обороны и безопасности страны.
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, посвященное вопросам научных исследований в сфере обороны и безопасности, передает ТАСС.
«У нас сегодня важный и очень интересный вопрос в повестке дня – о мерах по повышению эффективности фундаментальных и прикладных исследований в интересах обороны страны и безопасности государства. Вот мы на эту тему поговорим», – заявил Путин.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом России обсуждал меры по борьбе с паводками и пожарами.