Си Цзиньпин заявил о новых исторических возможностях в отношениях России и Китая

Tекст: Ольга Никитина

В телеграмме по случаю открытия VIII Российско-китайского Экспо в Харбине, текст которой на церемонии зачитал вице-премьер КНР Хань Чжэн, китайский лидер отметил, что благодаря совместным усилиям двух стран китайско-российские отношения шаг за шагом уверенно продвигаются вперед, что приносит народам двух стран ощутимые плоды сотрудничества, передает ТАСС.

На церемонии открытия присутствовал президент Владимир Путин, который в эти дни находится в Китае с государственным визитом.

Путин выразил признательность китайским властям и жителям Харбина за сохранение памяти о советских воинах-освободителях. Глава государства сообщил, что Россия готова предоставлять экономические льготы и доступ к технологической базе инвесторам из КНР, а также указал на большой потенциал сотрудничества между Дальним Востоком и северо-востоком Китая.