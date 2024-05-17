Мариупольцы вспоминают, что когда только начинался штурм города, настроения были разные. Но когда пришли «азовцы» и начали бесчинствовать, никому уже объяснять ничего не надо было.2 комментария
Си Цзиньпин заявил о новых исторических возможностях в отношениях России и Китая
Отношения России и Китая находятся на новой исторической отправной точке, их ждут новые исторические возможности и более широкие перспективы развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
В телеграмме по случаю открытия VIII Российско-китайского Экспо в Харбине, текст которой на церемонии зачитал вице-премьер КНР Хань Чжэн, китайский лидер отметил, что благодаря совместным усилиям двух стран китайско-российские отношения шаг за шагом уверенно продвигаются вперед, что приносит народам двух стран ощутимые плоды сотрудничества, передает ТАСС.
На церемонии открытия присутствовал президент Владимир Путин, который в эти дни находится в Китае с государственным визитом.
Путин выразил признательность китайским властям и жителям Харбина за сохранение памяти о советских воинах-освободителях. Глава государства сообщил, что Россия готова предоставлять экономические льготы и доступ к технологической базе инвесторам из КНР, а также указал на большой потенциал сотрудничества между Дальним Востоком и северо-востоком Китая.