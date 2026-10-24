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    Европа пытается вклиниться в переговоры России и США
    Эксперт назвал Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Украины
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    Губернатор Клычков показал обломки западных ракет после удара по Орлу
    Маск заявил о нарушении ВСУ условий использования связи Starlink
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Турбулентность продолжится до заключения нового «Вестфальского мира»

    Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Сделать Европу мирным соседом может только чудо

    Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Импорт превратился в оружие

    Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.

    8 комментариев
    24 октября 2026, 22:25 • Новости дня

    Песков сообщил о продолжении рабочих контактов России и США

    Tекст: Антон Антонов

    Контакты Москвы и Вашингтона продолжаются на рабочем уровне, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Контакты с американцами продолжаются на рабочем уровне», – приводит РИА «Новости» слова Пескова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков сообщил, что телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой не планируется.

    СМИ заявили, что трехсторонние переговоры между делегациями России, США и Украины могут состояться в Абу-Даби или Швейцарии.

    Начались поставки российского дизельного топлива в рамках договоренностей с США.

    24 октября 2026, 12:55 • Новости дня
    Эксперт назвал Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Украины

    Эксперт Селезнев счел Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Киева

    Эксперт назвал Стубба подходящей кандидатурой для фиксации капитуляции Украины
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Успехи России на поле боя настолько очевидны, что у Трампа нет оснований вступать в коалицию с евроатлантистами, которые для него экзистенциальные враги; для фиксации капитуляции Украины нужна новая, относительно легитимная фигура, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Селезнев.

    «Евросоюз и Брюссель не обладают политической субъектностью и самостоятельностью. Это наднациональная глобалистская надстройка, которая не заинтересована в процветании Европы и ее жителей. Главная задача Брюсселя – противостоять президенту США Дональду Трампу и не допустить договоренностей, которые приближают мир и дают гарантии России», – считает доктор политических наук Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.

    Цель европейцев – продолжать через Украину давить на Россию и убеждать Трампа, что Россия – угроза, которую нужно сдерживать. «Но в этот раз Брюссель за стол переговоров не позовут: Трамп хочет воспользоваться ситуацией, чтобы насолить евроатлантистам и вытеснить из новой мировой конфигурации глобальный Лондон, который дирижирует европейским закулисьем», – прогнозирует собеседник.

    По мнению эксперта, позиция Вашингтона, которая выглядит как резкий разворот в пользу Москвы, на самом деле продиктована интересами самих США. «Им выгодно экономически, и при поддержке России они хотят дать отпор евроатлантистам. Кроме того, у ВС РФ безусловное преимущество на поле боя, и американцы боятся, что если не остановить Россию дипломатическим путем, мы заберем Николаев и Одессу. Они хотят закрепить текущий статус территорий, уже вошедших в состав России, и не допустить дальнейшего продвижения», – пояснил Селезнев.

    Что касается дизельной сделки, то это больше для внутреннего американского избирателя, чтобы снизить цены перед выборами в Конгресс. «Трампу сейчас не так важно, кто победит в Конгрессе: он укрепил власть и финансирование администрации, а главное – договоренности с элитами, которые вернули его в Белый дом. Им он обещал выбить глобальный Лондон из мировой игры и сохранить капиталы. Поэтому сближение с Россией – это тактический ход против его врагов», – полагает спикер.

    По мнению Селезнева, президент Финляндии Александер Стубб, которого называют наиболее вероятным переговорщиком от лица ЕС, не является нейтральной фигурой.

    «Стубб не друг России и будет транслировать чисто евроатлантическую позицию. Компромисса от него ждать не стоит. Успехи России на поле боя настолько очевидны, что у Трампа нет оснований вступать в коалицию с евроатлантистами, которые для него экзистенциальные враги. Для фиксации капитуляции Украины нужна новая, относительно легитимная фигура, которая подпишет акт», – считает политолог.

    Дальше, по прогнозу эксперта, Запад продолжит накачивать оставшуюся часть Украины оружием и деньгами, сохраняя таран против России. «Возможен сценарий передышки, как между Первой и Второй мировыми войнами: замирение не означает, что враги перестанут быть врагами. Задача евроатлантистов – не допустить единства на евразийском континенте, стравливать державы и ловить рыбку в мутной воде», – подчеркивает декан.

    По словам эксперта, для Москвы личность переговорщика не имеет значения – важна позиция. «Конструктивная позиция – это признание новых территориальных реалий и статуса Украины, а также гарантии безопасности для России. Договоренности – это дорога с двусторонним движением, и интересы России должны быть четко зафиксированы. История учит, что нас много раз обманывали, и наши враги готовы нарушить любые договоренности, как только почувствуют слабость. Поэтому гарантированы они могут быть только военной силой и готовностью дать отпор. Нам нужно завершение противостояния на наших условиях и с декларацией победы, чтобы восстановить силы и сделать выводы. Хочешь мира – готовься к войне. Это проверенная временем формула», – резюмировал Селезнев.

    По данным газеты Berliner Zeitung, Брюссель рассматривает возобновление переговоров как шанс перейти от трехстороннего (Россия, США и Китай) к многостороннему формату. Привлечение европейских представителей позволит Евросоюзу повлиять на позицию Вашингтона по Москве, которая резко изменилась в пользу России. Финского лидера Стубба называют самым перспективным кандидатом на роль переговорщика после его встреч со специальным посланником США Стивом Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло.

    При этом для России, как заявил замглавы МИД Александр Грушко, не имеет значения личность переговорщика от Европы по урегулированию конфликта на Украине, ключевым моментом является его позиция.

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    22 октября 2026, 04:10 • Новости дня
    ЕС озадачился выбором представителя для переговоров с Россией
    ЕС озадачился выбором представителя для переговоров с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Правительства стран Европы задумались о необходимости выбрать единого представителя для ведения прямых переговоров по Украине с Москвой, пишет Politico.

    Как пишет Politico, европейские чиновники осознали растущую необходимость назначения единого лица для проведения прямых переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Дискуссии в Брюсселе возобновились из-за действий Белого дома, который ведет диалог с Москвой напрямую, что вызывает у союзников опасения по поводу возможного навязывания невыгодных для Европы условий.

    Источники издания заявили, что Евросоюзу нужна прямая линия связи с Кремлем для защиты интересов региона. Одним из вероятных кандидатов на роль переговорщика вне структур ЕС считается президент Финляндии Александр Стубб.

    Кроме того, европейские лидеры предлагали вступить в диалог главе Евросовета Антониу Коште, поскольку председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и руководитель европейской дипломатии Кая Каллас воспринимаются как слишком ангажированные участники. Кошта от немедленных контактов отказался, но дипломаты считают его более объективным посредником.

    В Еврокомиссии при этом настаивают, что ЕС уже участвует в мирных дискуссиях, о чем свидетельствует недавняя многосторонняя встреча в Осло с участием представителей США и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Уиткофф выразил надежду, что контакты с российским руководством станут шагом к урегулированию.

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    24 октября 2026, 12:00 • Видео
    Во Франции репетируют свержение Ле Пен

    В субботу французские школьники и погромщики при поддержке уже подзабытых «Желтых жилетов» дадут бой президенту Эммануэлю Макрону. Днем будет горячо, а ночью жарко. Есть мнение, что это репетиция революции, которая ждет Францию весной.

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    23 октября 2026, 16:39 • Новости дня
    Белый дом сообщил о достигнутом при посредничестве Мелании Трамп перемирии в Алешках

    Объявлено о достигнутом при посредничестве Мелании Трамп перемирии в Алешках

    Белый дом сообщил о достигнутом при посредничестве Мелании Трамп перемирии в Алешках
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белый дом сообщил о достижении договоренности между Россией и Украиной о локальном перемирии в Алешках при посредничестве Мелании Трамп. Прекращение огня с 29 октября позволит доставить гуманитарную помощь и эвакуировать мирных жителей.

    Локальное перемирие вступит в силу 29 октября и позволит временно прекратить боевые действия для организации безопасного коридора. Соглашение предусматривает доставку медикаментов, продовольствия и чистой воды, а также эвакуацию пожилых людей из зоны конфликта, сообщается в заявлении Белого дома.

    «Ситуация в Алешках ужасающая. Это прифронтовой город на грани катастрофы. Оставшееся население Алешек состоит в основном из пожилых людей, которым срочно требуется медицинская помощь, лекарства, еда и чистая вода», – заявила Мелания Трамп.

    По словам супруги американского лидера, жители города сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии и регулярными атаками. Первая леди выступила в роли эксклюзивного посредника и вела прямые переговоры с руководством России и Украины. Представители обеих стран совместно оценят потребности жителей в помощи. Желающие покинуть Алешки получат транспорт для переезда в выбранном направлении на территорию России или Украины.

    Процесс эвакуации будут сопровождать сотрудники независимой американской медиаорганизации для документирования действий команд на местах. Контактный канал, использованный для достижения договоренностей, был создан ранее во время воссоединения 34 детей со своими семьями, и в настоящее время стороны приступили к разминированию дорог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин попросил передать признательность первой леди США за посредничество в урегулировании ситуации в Алешках.

    В середине месяца помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил о договоренности по контактам уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой с аппаратом Мелании Трамп.

    Уполномоченный заявила о готовности американской команды оказать помощь оставшимся без продовольствия горожанам.

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    23 октября 2026, 10:05 • Новости дня
    Economist раскрыл положения нового плана США по урегулированию на Украине

    The Economist: США предложили создать демилитаризованную зону в Донбассе

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты подготовили новый пакет предложений по урегулированию конфликта на Украине, который включает создание демилитаризованной зоны в Донбассе и отказ Киева от вступления в НАТО.

    В рамках сделки России могут предложить экономическое сотрудничество с США, ослабление санкций и нормализацию политических отношений. Дополнительным стимулом для Москвы может стать возобновление поставок российского газа в Европу, включая восстановление работы газопровода «Северный поток». Новый план предполагает создание демилитаризованной зоны в Донбассе, сообщают «Вести» со ссылкой на британский журнал The Economist.

    Украина сможет рассчитывать на инвестиционный пакет и перспективу членства в Евросоюзе при условии отказа от вступления в НАТО. При этом украинские чиновники пока не располагают полной информацией о последних предложениях.

    Российская сторона ранее обращала внимание, что публичное обсуждение договоренностей способно навредить дипломатическому процессу. В Кремле подчеркивали, что посредничество при столь сложных переговорах должно осуществляться в тишине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу госсекретарь США Марко Рубио и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обсудили усилия по мирному урегулированию украинского конфликта.

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что глава киевского режима обманывает западную аудиторию, объясняя необходимость прекращения огня подготовкой к президентским выборам.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что публичное обсуждение договоренностей, достигнутых на встрече президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, может только навредить.

    Президент Владимир Путин заявил, что Москва готова возобновить трехсторонние контакты по Украине для достижения окончательного мирного соглашения.

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    22 октября 2026, 14:48 • Новости дня
    Политолог: Путин побудил Вашингтон обсуждать с Москвой новый баланс сил
    Политолог: Путин побудил Вашингтон обсуждать с Москвой новый баланс сил
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Гарантии безопасности вновь стали главной темой переговоров России и США. При этом Вашингтон стал вести диалог с Москвой без прежних угроз и давления санкциями, а Россия добилась этого, не поступаясь своими стратегическими интересами, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова.

    «Встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом в очередной раз показала, что Москва выстраивает диалог с Западом исходя из собственных внешнеполитических приоритетов, а не следует навязываемой ей повестке», – отметила Анна Федорова, эксперт ЭИСИ.

    Она напомнила, что стратегическая цель российского лидера – обеспечить долгосрочные условия мира и безопасности. «Как отмечал помощник президента Юрий Ушаков, главной темой дальнейшего переговорного процесса станет выстраивание глобальной системы безопасности. Пять лет назад НАТО фактически отвергло право России участвовать в формировании такой системы, что в итоге привело к обострению ситуации. Запад планировал с помощью геополитического взрыва на Украине остановить развитие России. Чтобы нейтрализовать эти угрозы, мы были вынуждены начать СВО», – указала политолог.

    Теперь гарантии безопасности вновь оказались в центре контактов Москвы и Вашингтона, и Западу приходится учитывать смену переговорных приоритетов, добавила Федорова. «Это с полным правом можно считать значительной дипломатической победой России, в которую, безусловно, большой вклад внес наш президент», – считает аналитик.

    Собеседница обратила внимание и на изменение глобального геополитического баланса: теперь США обращаются к Владимиру Путину с предложениями обсудить новые параметры мирового баланса сил. «Вашингтон стал взаимодействовать с Москвой иначе, чем практически со всеми остальными странами, – без угроз и демонстративного размахивания «санкционной дубиной», – пояснила эксперт.

    «Принципиально важно, что мы добились этого положения без стратегических уступок со стороны России. Мы сохраняем уважительное отношение к любым внешнеполитическим собеседникам, но при этом не питаем иллюзий и последовательно отстаиваем собственные интересы», – подчеркнула Федорова.

    Отдельно она остановилась на отношениях Москвы и Евросоюза. «По крайней мере, в рамках нынешнего переговорного процесса Россия вправе не учитывать позицию Брюсселя с его, мягко говоря, сомнительными инициативами и заявлениями европейских лидеров, которые стремятся к геополитическому ослаблению нашей страны», – заметила политолог.

    По словам Федоровой, своими решениями ЕС сам лишил себя возможности участвовать в большом международном диалоге. Апофеозом европейского абсурда эксперт назвала недавнее выступление канцлера Германии Фридриха Мерца, который заявил, что больше всего обеспокоен не экономическим кризисом в ФРГ и не политикой США и Китая, а влиянием России на немецкое общество. «С такими «лидерами» нам попросту не о чем разговаривать», – резюмировала Федорова.

    В среду в Константиновском дворце в Петербурге прошла встреча Владимира Путина со Стивом Уиткоффом. Переговоры длились около трех часов и охватили широкий круг вопросов – от украинского урегулирования и восстановления экономических связей до перспектив трехстороннего диалога России, США и Китая.

    Конфликт на Украине постепенно движется к своему завершению – так оценил результаты встречи Юрий Ушаков. Как считают эксперты, диалог показал: Москва укрепила свои позиции, а Вашингтон перестал говорить языком ультиматумов. В повестку добавились и вопросы торговли – поставок дизеля и удобрений в США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что изменило позицию Белого дома и какие возможности это открывает для России.

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    22 октября 2026, 15:58 • Новости дня
    Дмитриев назвал сроки проведения бизнес-форума России, США и Германии

    Дмитриев: Форум России, США и ФРГ может пройти во втором квартале 2027 года

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что деловой форум с участием российского, американского и немецкого бизнеса пройдет во втором квартале 2027 года.

    Место проведения предстоящего бизнес-форума России, США и ФРГ пока не определено, передает РИА «Новости». «Мы ожидаем, что он состоится где-то во втором квартале следующего года», – сказал Дмитриев в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума в Стамбуле.

    Глава РФПИ добавил, что в работе форума могут принять участие представители других стран. По его словам, запросы поступают от итальянского и французского бизнеса, поэтому организаторам предстоит определить целесообразность приглашения исключительно немецких и американских компаний. Дмитриев также напомнил о поддержке инициативы проведения встреч со стороны Американской торговой палаты (AmCham).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил о поступлении более 20 заявок от немецкого бизнеса на участие в бизнес-форуме.

    Президент Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи назвал позитивным шагом инициативу проведения делового форума с участием США, России и Германии.

    Глава РФПИ заявил о необходимости бизнес-форума между государствами ради восстановления делового диалога.

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    23 октября 2026, 10:57 • Новости дня
    Первый танкер с российским дизелем направился в Нью-Йорк

    Reuters: Первый танкер с 40 тыс. тонн российского дизеля направился в Нью-Йорк

    Первый танкер с российским дизелем направился в Нью-Йорк
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Первый танкер с 40 тыс. тонн российского дизельного топлива отправился в Нью-Йорк после достижения договоренностей между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, сообщает Reuters.

    Первый танкер с российским дизельным топливом направляется к американскому побережью, передает Reuters со ссылкой на данные системы отслеживания судов LSEG.

    На борту судна – 326,8 тыс. баррелей нефтепродуктов, водоизмещение танкера составляет 50 тыс. тонн, передает РИА «Новости».

    Судно Agioi Fanendes под флагом Мальты 22 октября загрузило топливо в балтийском порту Приморск. Прибытие танкера в Нью-Йорк ожидается 7 ноября.

    Поставка осуществляется в рамках соглашения, по которому Москва согласилась снять ограничения на экспорт дизельного топлива и возобновить его поставки на мировые рынки, включая американский. Договоренность направлена на снижение мировых цен.

    Вице-премьер Александр Новак сообщил о планах восстановить экспорт дизельного топлива до 3–3,5 млн тонн ежемесячно к концу года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о позитивном эффекте договоренности о поставках дизельного топлива на мировые рынки.

    В среду помощник президента Юрий Ушаков сообщил о начале практической реализации соглашения между Москвой и Вашингтоном.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал Владимиру Путину благодарность от американского лидера Дональда Трампа за решение об экспорте дизеля.

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    23 октября 2026, 20:04 • Новости дня
    Лантратова поблагодарила Меланию Трамп за гуманитарную миссию в Алешках

    Омбудсмен Лантратова поблагодарила Меланию Трамп за миссию в Алешках

    Лантратова поблагодарила Меланию Трамп за гуманитарную миссию в Алешках
    @ Елена Игнатьева/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова выразила благодарность первой леди США Мелании Трамп за содействие в организации гуманитарной миссии в Алешках.

    «При посредничестве первой леди США Мелании Трамп была достигнута договоренность об организации гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области», – сообщила Лантратова в Max.

    Она уточнила, что от российской стороны переговоры вела она сама, а от украинской – омбудсмен Дмитрий Лубинец. Уполномоченный также поблагодарила всех участников переговорной группы за конструктивное взаимодействие.

    Напомним, Белый дом сообщил о достижении договоренности между Россией и Украиной о локальном перемирии в городе при посредничестве Мелании Трамп.

    Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова обсудила ситуацию в Алешках с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил о прекращении огня на Херсонском направлении и введении режима тишины с 27 октября ради проведения гуманитарной операции в Алешках.

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    22 октября 2026, 13:53 • Новости дня
    Американская торговая палата оценила перспективы развития дата-центров в России

    Глава AmCham Эйджи предсказал инвестиции США в дата-центры в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Строительство дата-центров может стать одним из первых направлений сотрудничества между Россией и США после урегулирования конфликта на Украине, считает президент и главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.

    «Россия – это, я всегда говорил, идеальное место для развития дата-центров, инвестиций в это направление. Я думаю, когда этот конфликт закончится, это будет одним из самых первых направлений для американских инвестиций», – заявил Эйджи РИА «Новости».

    Он отметил, что для дата-центров важна стоимость энергии и температурный фактор, так как большие затраты идут на охлаждение. В России, по его словам, есть и то и другое, а также большое количество кадров.

    Эйджи добавил, что один или два совместных экономических проекта России и США, помимо договоренностей по дизтопливу, возможны до конца 2026 года. Они находятся в высокой степени готовности и не требуют отмены американских санкций.

    «Мы всегда готовы к любому разумному диалогу. Мы обсуждали некоторые проекты, какие-то там наши действия совместные – что они делают, что мы будем делать. Наши цели уже одинаковые. Мы хотим улучшить отношения между США и Россией», – сказал он.

    На прошлой неделе спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев рассказал, что Россия и США обсуждают различные проекты в Арктике, энергетические проекты, проекты в сфере СПГ и других сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил о продолжении экономического взаимодействия с другими странами через реализацию совместных проектов.

     Кирилл Дмитриев назвал российскую электроэнергию самой дешевой в мире для развития искусственного интеллекта.

    В среду спецпредставитель сообщил об обсуждении Россией и США создания совместных дата-центров в сфере искусственного интеллекта.

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    24 октября 2026, 12:29 • Новости дня
    Эксперт: Алешки – это репетиция поствоенных гуманитарных операций

    Эксперт Баширов: Алешки – это репетиция поствоенных гуманитарных операций

    Эксперт: Алешки – это репетиция поствоенных гуманитарных операций
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Проведение гуманитарной миссии и локальное перемирие в Алешках Херсонской области станут своеобразной репетицией послевоенных операций для десятков других населенных пунктов, считает профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), политолог Марат Баширов.

    Локальное перемирие в населенном пункте Алешки Херсонской области представляет собой репетицию пост военных гуманитарных операций, считает профессор ВШЭ, автор информационно-аналитического канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

    Сейчас в Алешках остаются около 2 тыс. человек, дороги заминированы и находятся под контролем беспилотников, отмечает эксперт.

    «За них попросила Меланья Трамп, включился папа римский. Мы согласились, украинцы тоже, но скрепя сердце, потому что это на нашей стороне Днепра», – отметил Баширов.

    В рамках гуманитарной операции предполагается разминирование территорий, временное прекращение боевых действий и прибытие группы волонтеров и журналистов из Independent American Media Organization. Местным жителям привезут воду, продукты питания и медикаменты, после чего предложат эвакуироваться в Россию или на Украину.

    Для Киева согласие на эти действия стало вынужденным шагом, поскольку иностранные журналисты могут привлечь внимание общественности к отказу украинских властей от мирных переговоров, отмечает политолог.

    «И что важно: это типа временное перемирие, но как его прекратить, если там мирные? Украинцам опять атаковать близлежащие места? Думаю, что туда пришел мир и гуманитарная миссия оттуда не уйдет и это в наших интересах. Мир в Алешках – это ещё и мир на сотню километров вокруг», – заключил Баширов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник исключил политическое влияние перемирия в Алешках на ход переговоров.

    В пятницу Белый дом сообщил о достижении этой договоренности при посредничестве Мелании Трамп. В тот же день Генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил соблюдение режима прекращения огня.

    А губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал сохранение жизней людей главной целью гуманитарной миссии.

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    23 октября 2026, 18:34 • Новости дня
    Песков допустил раскрытие деталей гуманитарной операции в Алешках

    Песков: Минобороны может распространить детали операции в Алешках

    Песков допустил раскрытие деталей гуманитарной операции в Алешках
    @ MAXIM SHIPENKOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Детали гуманитарной операции в херсонских Алешках могут быть опубликованы Министерством обороны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Если эта информация подлежит опубликованию, то она, скорее всего, будет распространяться нашим военным ведомством, детали этой операции», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что координирующая роль в организации гуманитарной миссии принадлежит первой леди США Мелании Трамп.

    По словам представителя Кремля, военные согласовывают сроки прекращения огня для обеспечения миссии. Все желающие смогут покинуть населенный пункт в рамках операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Песков сообщил о приветствии Москвой усилий первой леди США Мелании Трамп по организации гуманитарной операции в херсонских Алешках.

    Напомним, Белый дом заявил о достижении договоренности между Россией и Украиной о локальном перемирии в Алешках при ее посредничестве.

    В среду президент Владимир Путин попросил передать признательность первой леди за посредничество в урегулировании ситуации в регионе.

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    23 октября 2026, 19:07 • Новости дня
    Песков раскрыл формат переговоров по Украине в ОАЭ

    Песков: Переговоры по Украине в Абу-Даби пройдут в трехстороннем формате

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Встреча по урегулированию украинского кризиса, которая должна пройти в ОАЭ в первой половине ноября, состоится в трехстороннем формате, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Ничего исключать нельзя априори, но эти переговоры в Абу-Даби <...> будут в трехстороннем формате», – цитирует представителя Кремля РИА «Новости».

    Песков отметил, что невозможно обсуждать архитектуру безопасности в Европе без участия европейцев, однако переговоры начнутся в трехстороннем формате.

    Он также подчеркнул, что комплексное урегулирование кризиса немыслимо без решения вопросов безопасности Москвы и Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Песков заявил, что отношение Москвы к участию стран Европы в миротворческом процессе зависит от их позиции.

    В четверг президент Чехии Петр Павел указал на необходимость более активного участия европейских государств в урегулировании украинского конфликта.

    В тот же день представитель Кремля назвал Абу-Даби возможной площадкой для переговоров России, США и Украины.

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    22 октября 2026, 18:15 • Новости дня
    ЕС испугался исключения из урегулирования на Украине из-за диалога США и России

    FT: ЕС испугался исключения из урегулирования на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские дипломаты опасаются, что из-за активизации диалога Москвы и Вашингтона Брюссель останется за рамками мирного урегулирования украинского конфликта, пишет газета Financial Times (FT).

    Руководство Евросоюза стремится получить место за столом переговоров на случай неблагоприятного для Брюсселя развития ситуации, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    «Если все полетит к чертям, лучше, чтобы они были там», – заявил европейский дипломат, комментируя встречи представителей Еврокомиссии со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    Очередной визит американского представителя в Россию заставил европейских чиновников всерьез забеспокоиться о возможном изменении позиции США в пользу Москвы. Из-за этих опасений делегаты от ЕС на встрече в Осло настаивали на своем участии во всех этапах мирного процесса.

    Европейские лидеры предлагают лоббировать начало консультаций России, США и Украины на техническом уровне, чтобы лишь затем переходить к переговорам руководителей государств. Европейские союзники Киева также пытаются сформировать дополнительный дипломатический трек с рабочими группами для обсуждения отдельных вопросов будущего мирного соглашения.

    Представитель Еврокомиссии подчеркнул важность присутствия Брюсселя за столом переговоров для изложения европейской позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин попросил спецпосланника президента США Стива Уиткоффа поделиться результатами прошедших в Норвегии переговоров по украинскому урегулированию.

    Уиткофф выразил надежду на возобновление консультаций в формате Россия – США – Украина.

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    22 октября 2026, 02:48 • Новости дня
    В МИД заявили о планах США развернуть в космосе средства поражения

    Замглавы департамента МИД Воронцов: США хотят развернуть оружие в космосе

    Tекст: Антон Антонов

    Проект США «Золотой купол» предусматривает развертывание орбитального оружия, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения МИД России Константин Воронцов на заседании Первого комитета 81-й сессии Генассамблеи ООН.

    «Предусмотренное в рамках данной инициативы существенное укрепление потенциалов для ведения боевых операций в космосе направлено на обеспечение возможности применения силы или угрозы силой в космосе, из космоса или в отношении космоса», – заявил дипломат.

    По его словам, недавние заявления министра ВВС США Троя Мейнка об обладании «орбитальным оружием» и главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэна Кейна о возможном проведении боевых операций в окололунном пространстве стали первым публичным подтверждением наличия у США оружейного потенциала орбитального базирования, передает РИА «Новости».

    Воронцов подчеркнул, что с появлением такого оружия резко возрастает риск вооруженного столкновения на орбите и что государства НАТО все активнее задействуют заявленные как гражданские, в том числе коммерческие, космические системы для обеспечения боевых действий иностранных вооруженных сил.

    Российский дипломат отметил, что «абсурдные домыслы» в адрес космической деятельности России являются частью пропагандистской кампании западных стран, нацеленной на дискредитацию инициатив Москвы по предотвращению гонки вооружений в космосе, при этом Россия строго соблюдает Договор о космосе 1967 года.

    Он напомнил, что именно Россия предлагает юридически обязывающие меры о неразмещении в космосе оружия любого вида и о неприменении силы против космических объектов, а также продвигает инициативу о неразмещении первыми оружия в космосе и совместный с Китаем проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник замглавы МИД России Сергей Рябков заявил об отсутствии диалога Москвы и Вашингтона по контролю над вооружениями.

    В сентябре официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявление США подтверждением планов по размещению оружия в космосе.

    В феврале США публично признали намерение развивать средства ведения боевых действий в космическом пространстве.

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    22 октября 2026, 05:19 • Новости дня
    Трамп заявил о близости сделки по урегулированию конфликта на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Стороны впервые за долгое время вплотную приблизились к соглашению по урегулированию украинского конфликта, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «Мы, вероятно, близки к сделке впервые за долгое время», – цитирует Трампа РИА «Новости».

    Американский лидер также назвал проходящие переговоры об урегулировании «очень деликатными».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Трамп заявил о стремлении не совершать неверных шагов при переговорах с Россией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил искреннее желание американского лидера мирно урегулировать конфликт на Украине. В понедельник президент США выразил мнение, что Владимир Зеленский потерял 1 млн граждан из-за отказа от сделки.

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