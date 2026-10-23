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Лантратова сообщила об обсуждении ситуации в Алешках с украинским омбудсменом
Лантратова сообщила об обсуждении с Лубинцом ситуации в Алешках
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова провела встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, обсудив ситуацию в городе Алешки Херсонской области и визиты к пленным.
Лантратова встретилась с украинским омбудсменом в Белоруссии для обсуждения актуальных гуманитарных проблем, передает РИА «Новости». «Сегодня мы обсуждали вопросы о ситуации в городе Алешки Херсонской области», – заявила она журналистам по итогам переговоров.
Стороны также уделили внимание вопросам защиты прав захваченных военнослужащих двух стран. Лантратова подчеркнула, что представители России и Украины регулярно осуществляют взаимные визиты к пленным. По словам омбудсмена, данная работа приносит результаты, благодаря которым условия содержания военнослужащих меняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец провели встречу на границе Белоруссии и Украины.
В среду президент Владимир Путин попросил передать признательность первой леди США Меланье Трамп за посредничество в урегулировании ситуации в Алешках Херсонской области.
На прошлой неделе глава государства и Папа Римский Лев XIV обсудили гуманитарную обстановку в этом городе.