Лантратова сообщила об обсуждении ситуации в Алешках с украинским омбудсменом

Лантратова сообщила об обсуждении с Лубинцом ситуации в Алешках

Tекст: Валерия Городецкая

Лантратова встретилась с украинским омбудсменом в Белоруссии для обсуждения актуальных гуманитарных проблем, передает РИА «Новости». «Сегодня мы обсуждали вопросы о ситуации в городе Алешки Херсонской области», – заявила она журналистам по итогам переговоров.

Стороны также уделили внимание вопросам защиты прав захваченных военнослужащих двух стран. Лантратова подчеркнула, что представители России и Украины регулярно осуществляют взаимные визиты к пленным. По словам омбудсмена, данная работа приносит результаты, благодаря которым условия содержания военнослужащих меняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец провели встречу на границе Белоруссии и Украины.

В среду президент Владимир Путин попросил передать признательность первой леди США Меланье Трамп за посредничество в урегулировании ситуации в Алешках Херсонской области.

На прошлой неделе глава государства и Папа Римский Лев XIV обсудили гуманитарную обстановку в этом городе.