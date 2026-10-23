Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.0 комментариев
Лантратова и Лубинец встретились на белорусско-украинской границе
Уполномоченные по правам человека России и Украины встретились на границе
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец провели встречу на границе Белоруссии и Украины.
Омбудсмены встретились на пункте пропуска «Новая Гута» в Гомельской области Белоруссии, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе.
Ранее Яна Лантратова сообщила о согласовании списков на воссоединение разлученных боевыми действиями семей.
Кроме того, российский и украинский омбудсмены встретились на границе для обмена данными о пропавших без вести.