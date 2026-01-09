Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.17 комментариев
Умер первый фигурист СССР – участник чемпионатов Европы и мира Валентин Захаров
На 93-м году ушел из жизни заслуженный спортсмен, внесший вклад в развитие фигурного катания в СССР и участвовавший в чемпионатах Европы и мира Валентин Захаров, о чем сообщили в Федерации фигурного катания на коньках России.
О кончине первого советского фигуриста в одиночном катании Валентина Дмитриевича Захарова стало известно 1 января 2026 года, сообщает Федерации фигурного катания на коньках России.
Захаров был двукратным победителем первенства СССР (1953, 1954) и первым советским фигуристом в одиночном катании, который в составе сборной страны вместе со Львом Михайловым и Игорем Персианцевым участвовал в чемпионатах Европы (1956) и мира (1958).
Он родился 9 апреля 1933 года в Ленинграде и с 1948 года начал заниматься фигурным катанием во Дворце пионеров, после чего продолжил тренировки в спортивных школах «Динамо» Ленинграда и Стадиона Юных Пионеров в Москве,
Кроме участия в крупнейших международных турнирах, спортсмен становился победителем международных соревнований СССР – Польша в 1954 году, серебряным призером турнира четырех стран в 1958 году и бронзовым призером состязаний в Варшаве в 1959 году.
В парном катании его партнершами были Марина Гранаткина и Надежда Захарова. Среди его тренеров были Нина Леплинская, Петр Орлов, Татьяна Толмачева и Лариса Новожилова.
После завершения спортивной карьеры Захаров окончил Московский авиационный институт по специальности инженер-механик, реализовав детскую мечту об авиации.